ac5c1641b2

7e3e65591a

Nacional Política Diputada Nathalie Castillo (PC): “Nunca se debió dejar de lado la agenda de DD.HH., es parte esencial de todo gobierno progresista” La parlamentaria llamó al oficialismo a no seguir la pauta de la oposición e instó a retomar el compromiso presidencial con las víctimas del 18-O. Desde su sector dijo "no habrá ningún tipo de flexibilidad frente al tema de los derechos humanos". Bárbara Paillal Domingo 18 de febrero 2024 10:04 hrs.

Compartir en

Pese a que la directiva del Partido Comunista buscó dar por superados los desencuentros por los dichos del Presidente Gabriel Boric, los cuestionamientos por parte del Socialismo Democrático -que escalaron hasta la ministra Carolina Tohá- continuaron durante la semana. Para la diputada Nathalie Castillo (PC), los reproches no son justos por el compromiso que han mostrado hacia el Gobierno. El distanciamiento con el discurso entregado por el Mandatario -explicó la diputada- respondió a “nuestra posición irrestricta respecto a la defensa de los derechos humanos, tanto como parlamentarias del PC, pero también como parte de la historia que tiene nuestra militancia”. “Además, no podríamos no estar de acuerdo y respaldar a las organizaciones, las agrupaciones, que hasta el día de hoy, principalmente las víctimas de la revuelta popular de octubre, aún esperan por justicia, por verdad y que tengamos una línea clara respecto de cómo vamos a abordar esta situación de la reparación en el Gobierno”, sostuvo. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la parlamentaria sostuvo que “es lamentable que ese tipo de afirmaciones salgan desde el mismo corazón del Gobierno, cuando tenemos un compromiso férreo respecto de la agenda legislativa del Presidente Gabriel Boric”. Castillo recalcó que han demostrado ser una de las bancadas más responsables en el Parlamento, por lo mismo, renegó de las declaraciones. “Son súper injustas y creo que además innecesarias en momentos cuando ya el avance de esta controversia había tenido un cierre (…). Creo que esas declaraciones ya sean del Partido Socialista o de la misma ministra (Tohá) estuvieron fuera de lugar, toda vez que la controversia ya había bajado de intensidad y se habían puesto las urgencias por encima”, sostuvo. Con todo, recalcó que “no va a haber ningún tipo de flexibilidad frente al tema de los derechos humanos, la posición solamente es una, no hay matices, no hay dobles tintas. Es imposible no hacer una defensa ante una situación que se estudia y que es parte de la política de derechos humanos a nivel internacional”. Precisamente, organizaciones en defensa de los DDHH se sumaron esta semana a las críticas por el mea culpa que realizó el Presidente Gabriel Boric en el funeral de Estado de Sebastián Piñera, lo que develó una molestia ante el “distanciamiento” del Gobierno sobre esta agenda, en relación a la crisis de seguridad. Para la diputada, “nunca se debió alejar o dejar de lado la agenda de los derechos humanos. Es parte esencial de todo gobierno progresista, transformador, que además viene en el contexto de una gran violación a los derechos humanos, sea sistemática o generalizada de acuerdo a las visiones que puedan tener las personas que han calificado esta situación de octubre de 2019 hacia adelante”. “Es lamentable escuchar que se va a retomar la agenda de los derechos humanos, cuando nunca debió dejarse de lado mientras se avanzaba en otro tipo de agendas. Y creo que es necesario que la derecha haga su trabajo, pero el Gobierno y nosotras las oficialistas no tenemos por qué seguir una agenda pauteada por la derecha y la ultra derecha en este tema que es tan sensible y tan importante para la izquierda de nuestro país”, señaló. En ese sentido, precisó que las voces de su sector “no son disidentes, sino que tienen que ver con el apego irrestricto a la defensa de los derechos humanos y eso es lo que creo que debiera quedar en la opinión pública”. Consultada sobre qué señal debería entregar el Gobierno para con el mundo de los DDHH, Castillo respondió que “es importante que las víctimas hoy tengan toda la institucionalidad a su disposición para poder ir avanzando en materia de justicia y de reparación”. “A la fecha tenemos muy pocos casos que avanzan, por una parte, en el proceso judicial, pero también desde la institucionalidad, el aparato del Estado es bastante precario, hablamos de integralidad en la salud, ver las condiciones en que se encuentran hoy las personas que fueron víctimas, no solo del trauma ocular, sino que tenemos diversidad de lesiones y sobrevivientes de la revuelta, familias también detrás de esto”, instó. Por tanto, señaló que “debe reordenarse este compromiso presidencial de la campaña y que esa desafección que hoy día tienen las familias, principalmente de sobrevivientes y de víctimas asesinadas, de hecho, acá en el caso de La Serena, Romario Veloz, hablé hace dos días con su madre y hay una situación compleja de desconfianza y además de la impunidad que está tornándose hacia las víctimas de la revuelta, pero también en general a la forma en que se aplican las políticas vinculadas a los DDHH que colisionan con los mandatos o convenios internacionales que Chile ha suscrito durante la historia de su democracia”. Imagen de Portada: Agencia ATON.

Pese a que la directiva del Partido Comunista buscó dar por superados los desencuentros por los dichos del Presidente Gabriel Boric, los cuestionamientos por parte del Socialismo Democrático -que escalaron hasta la ministra Carolina Tohá- continuaron durante la semana. Para la diputada Nathalie Castillo (PC), los reproches no son justos por el compromiso que han mostrado hacia el Gobierno. El distanciamiento con el discurso entregado por el Mandatario -explicó la diputada- respondió a “nuestra posición irrestricta respecto a la defensa de los derechos humanos, tanto como parlamentarias del PC, pero también como parte de la historia que tiene nuestra militancia”. “Además, no podríamos no estar de acuerdo y respaldar a las organizaciones, las agrupaciones, que hasta el día de hoy, principalmente las víctimas de la revuelta popular de octubre, aún esperan por justicia, por verdad y que tengamos una línea clara respecto de cómo vamos a abordar esta situación de la reparación en el Gobierno”, sostuvo. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la parlamentaria sostuvo que “es lamentable que ese tipo de afirmaciones salgan desde el mismo corazón del Gobierno, cuando tenemos un compromiso férreo respecto de la agenda legislativa del Presidente Gabriel Boric”. Castillo recalcó que han demostrado ser una de las bancadas más responsables en el Parlamento, por lo mismo, renegó de las declaraciones. “Son súper injustas y creo que además innecesarias en momentos cuando ya el avance de esta controversia había tenido un cierre (…). Creo que esas declaraciones ya sean del Partido Socialista o de la misma ministra (Tohá) estuvieron fuera de lugar, toda vez que la controversia ya había bajado de intensidad y se habían puesto las urgencias por encima”, sostuvo. Con todo, recalcó que “no va a haber ningún tipo de flexibilidad frente al tema de los derechos humanos, la posición solamente es una, no hay matices, no hay dobles tintas. Es imposible no hacer una defensa ante una situación que se estudia y que es parte de la política de derechos humanos a nivel internacional”. Precisamente, organizaciones en defensa de los DDHH se sumaron esta semana a las críticas por el mea culpa que realizó el Presidente Gabriel Boric en el funeral de Estado de Sebastián Piñera, lo que develó una molestia ante el “distanciamiento” del Gobierno sobre esta agenda, en relación a la crisis de seguridad. Para la diputada, “nunca se debió alejar o dejar de lado la agenda de los derechos humanos. Es parte esencial de todo gobierno progresista, transformador, que además viene en el contexto de una gran violación a los derechos humanos, sea sistemática o generalizada de acuerdo a las visiones que puedan tener las personas que han calificado esta situación de octubre de 2019 hacia adelante”. “Es lamentable escuchar que se va a retomar la agenda de los derechos humanos, cuando nunca debió dejarse de lado mientras se avanzaba en otro tipo de agendas. Y creo que es necesario que la derecha haga su trabajo, pero el Gobierno y nosotras las oficialistas no tenemos por qué seguir una agenda pauteada por la derecha y la ultra derecha en este tema que es tan sensible y tan importante para la izquierda de nuestro país”, señaló. En ese sentido, precisó que las voces de su sector “no son disidentes, sino que tienen que ver con el apego irrestricto a la defensa de los derechos humanos y eso es lo que creo que debiera quedar en la opinión pública”. Consultada sobre qué señal debería entregar el Gobierno para con el mundo de los DDHH, Castillo respondió que “es importante que las víctimas hoy tengan toda la institucionalidad a su disposición para poder ir avanzando en materia de justicia y de reparación”. “A la fecha tenemos muy pocos casos que avanzan, por una parte, en el proceso judicial, pero también desde la institucionalidad, el aparato del Estado es bastante precario, hablamos de integralidad en la salud, ver las condiciones en que se encuentran hoy las personas que fueron víctimas, no solo del trauma ocular, sino que tenemos diversidad de lesiones y sobrevivientes de la revuelta, familias también detrás de esto”, instó. Por tanto, señaló que “debe reordenarse este compromiso presidencial de la campaña y que esa desafección que hoy día tienen las familias, principalmente de sobrevivientes y de víctimas asesinadas, de hecho, acá en el caso de La Serena, Romario Veloz, hablé hace dos días con su madre y hay una situación compleja de desconfianza y además de la impunidad que está tornándose hacia las víctimas de la revuelta, pero también en general a la forma en que se aplican las políticas vinculadas a los DDHH que colisionan con los mandatos o convenios internacionales que Chile ha suscrito durante la historia de su democracia”. Imagen de Portada: Agencia ATON.