Política Partido Socialista respalda al Presidente Boric tras críticas del PC por discurso en funeral de Piñera La timonel del PS, Paulina Vodanovic, lamentó que desde las filas oficialistas se "emitan opiniones sin medir el impacto que van a tener para la coalición del Gobierno". Además, instó a adoptar un "ánimo de construcción y diálogo" en la política. Diario UChile Lunes 12 de febrero 2024 13:46 hrs.

La presidenta del Partido Socialista de Chile, Paulina Vodanovic, defendió al Presidente Gabriel Boric por las críticas formuladas desde el Partido Comunista, colectividad que definió de “negacionista” la autocrítica que realizó el Mandatario durante su discurso en el funeral de Estado al expresidente Piñera. Al respecto, en conversación con Radio Agricultura, Paulina Vodanovic indicó que “estas sobrerreacciones -en referencia al PC- a cualquier cosa es lo que hace mal en la política. La verdad es que hoy día cada uno tiene su medio de comunicación, su medio de expresión que son las redes sociales, y esa libertad de expresión, que a mí me parece muy valorable, tiene un inconveniente que es tal vez la poca capacidad de pensar en lo colectivo, de emitir opiniones sin medir el impacto que van a tener para la coalición del Gobierno”. “En el fondo, polarizar una situación permanentemente, no buscar los puntos de acuerdo, sino que siempre estar en la confrontación”, añadió la presidenta del PS. En la misma línea, Vodanovic señaló que lo anterior no lo dice “en particular por esta situación, sino como una forma de hacer política, el nivel de virulencia que uno ve en redes sociales es dañino en lo personal y es dañino para la sociedad”. “La política tiene que salir de Twitter, la política se tiene que hacer en las calles, se tiene que hacer en los espacios que están consagrados para eso, como el Congreso, en las reuniones que corresponden en los partidos políticos y no en el ataque artero contra el resto”, explicó la senadora. Asimismo, planteó que “el comentario que no tiene algo de propositivo, a mí me parece que no merece mayor comentario. Funciona más rápido el dedo o el corazón que la razón. Uno debería meditar el efecto de las cosas que dice y hace cuando tiene una responsabilidad política que le ha sido dada por la ciudadanía”. Para la senadora, los últimos acontecimientos que ha vivido el país, los incendios en la Región de Valparaíso que ya han cobrado 131 fallecidos y la muerte del expresidente Piñera en un accidente aéreo, conforman un panorama que “debería llamarnos a un ánimo de construcción, a un ánimo de diálogo, a un ánimo de solución cuando tenemos problemas graves en el país”. En medio de un ambiente de confrontación permanente, las críticas del PC al Presidente representan “una afrenta a todos los que están sufriendo en el país, no solo producto de la tragedia que hemos vivido, sino que también respecto de los que sufren día a día porque desde la política no somos capaces de darles solución a sus problemas”, destacó la presidenta del PS.

