Isapres Política Salud Andrés Celis y deuda de las Isapres tras fallo de la Suprema: “Todavía no tenemos un cálculo oficial” De todas maneras, el parlamentario RN respaldó la idea de la diputada Joanna Pérez de saldar la deuda de las aseguradoras a través de bonos. "El pagar mediante un instrumento financiero creo que es una buena medida", dijo. Fernanda Araneda Jueves 28 de marzo 2024 16:28 hrs.

En el contexto de su tramitación en la Cámara de Diputados ayer se cumplió el plazo para presentar indicaciones a la Ley Corta de Isapres. El Gobierno presentó una serie de nuevos artículos, entre los que destacaron un techo para el alza en los planes de las isapres, tal como lo solicitaron parlamentarios oficialistas y por otro lado, la ausencia del criterio de mutualización que rebajaba la deuda de las aseguradoras. En ese escenario, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Salud, Andrés Celis, quien consideró que las indicaciones del Ejecutivo no dan certeza ni aseguran la estabilidad del sistema de salud. “Creo que falta un equilibrio y una garantía y una certeza, ¿y por qué digo esto? Porque cualquier sistema de salud o cualquier proyecto de ley como el que estamos enfrentando requiere cuatro patas de una mesa”, dijo Celis. “Primero, hay que fijar cuánto es la deuda, algo que hoy día no la sabemos ni por parte de las isapres ni del Ejecutivo. Segundo, una vez fijada la deuda, ¿cómo sería el mecanismo del pago de la deuda?. Tercero, el plazo para pagarle a los usuarios y al final, el seguro de Fonasa. Ese orden es el que no se cumple una vez que uno analiza las indicaciones del Ejecutivo”, estimó el diputado. Por otra parte, consultado respecto a las indicaciones que él mismo patrocinó, Celis mencionó las propuestas de su compañero de comisión, el diputado UDI, Daniel Lilayu y la iniciativa impulsada por la representante de Demócratas, Joanna Pérez. Esta última, al igual que los miembros de la bancada Democracia Cristiana (DC), está proponiendo que el pago de la deuda sea a través de la entrega de acciones y bonos a los afiliados. “Las indicaciones de la diputada Pérez me parece que están muy bien redactadas, pero que están incompletas, porque no se alcanza a pagar a todos los usuarios de las isapres y hay un riesgo en cuánto a pagar mediante acciones. Las isapres, al ser sociedades anónimas, lo que van a hacer es licuar todas las acciones en deuda y con eso vas a tener como usuario meramente un papel que va a decir: “Vale por”, pero en los hechos no vas a poder cobrar la deuda”, advirtió Celis. De todas modos, el diputado RN sí destacó el mecanismo que permitiría a las isapres pagar mediante bonos. “El tema de pagar mediante un instrumento financiero como es un bono creo que es una buena medida”, opinó. En cuanto al futuro de la tramitación legislativa, Celis se mostró seguro de que la Ley Corta de Isapres llegará a una comisión mixta. En dicha instancia, el diputado de oposición espera que se realice un nuevo cálculo de la deuda de las asegurados, porque a su juicio “todavía no tenemos un cálculo oficial”. “Yo estuve en la reunión donde estuvo el superintendente de Salud en febrero del año pasado y él dijo que el estimado podría ser de mil 400 millones. Entonces, lo que se podría hacer en una Comisión Mixta y es lo que quiero proponer, es que un ente externo, que nos dé a todos objetividad y no tenga conflicto de interés, calcule de verdad cuánto es la deuda”, sugirió. “Aquí no es un perdonazo, aquí se tiene que pagar lo que se debe, es así de simple, pero aún no hay cálculo oficial de la deuda y mientras no lo haya es imposible que esto se pueda aprobar”, agregó. Finalmente, el diputado expresó sus deseos de que las indicaciones “se voten en 15 días y que la Comisión Mixta se constituya en otros quince días más, porque esto ya no puede seguir esperando”, declaró.

