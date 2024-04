e3a90ad77a

Diputado Rosas por mutualización en Ley Corta de Isapres: "No hay espacio ni político ni técnico para eso" El parlamentario oficialista e integrante de la Comisión de Salud, aseguró que las diferencias entre oficialismo y oposición persisten en lo relativo al fortalecimiento de Fonasa y al alza de los precios base de las aseguradoras. Diario UChile Martes 2 de abril 2024 20:03 hrs.

Este lunes y a poco más de un mes del plazo entregado por la Corte Suprema para cumplir con el fallo de la tabla única de factores, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados comenzó la discusión en particular de la Ley Corta de Isapres. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado oficialista e integrante de la instancia, Patricio Rosas, aseguró que "hubo bastante avance" y que "fue más rápido de lo que se podía pensar porque logramos, pese a la gran cantidad de indicaciones que hay, logramos llegar a bastantes acuerdos". De todas maneras, Rosas afirmó que aún hay varias diferencias entre oficialismo y oposición, especialmente en lo relativo al fortalecimiento de Fonasa y al alza de los precios base de las isapres. "El sector más conservador piensa que el fortalecer Fonasa no tiene que ver con la Ley Corta y por otro lado, nosotros pensamos que el poner un techo del 10% al alza no da cuenta de la realidad de cada isapre, porque hay algunas que no necesitan subir al 10% y probablemente lo van a hacer igual", estimó. De acuerdo al médico y parlamentario, habrían dos isapres "que están más en riesgo, con un permiso especial de no reflejar la deuda en sus libros contables. Eso, por otro lado, es una cosa que nosotros hemos solicitado que se corrija, porque afecta los acuerdos internacionales que tenemos respecto de política financiera", dijo. En ese escenario, Rosas sugirió la creación de un "polinomio" que al momento de aumentar los precios base considere "los aportes de capital de los dueños y controladores de las isapres, de manera de estimular que coloquen más dinero los controladores y no solo sea a expensas del alza, el pago de la deuda", indicó. Por otra parte, consultado respecto a la posibilidad de que se vuelvan a proponer mecanismos de rebaja de la deuda como la mutualización, el diputado oficialista señaló que "no hay espacio ni político ni técnico para eso". "Hay mucha defensa corporativa y un intenso lobby de parte de las isapres, poniendo muchas ideas falsas en el ambiente, pero no creo que se deba insistir en la mutualización. Hay ciertas ideas que se han esbozado, pero en general al hacer el análisis, son cosas técnicamente no sostenibles para dar cuenta de la deuda", expresó. Finalmente, en cuanto a los acotados plazos con los que cuenta el Congreso, Rosas se mostró confiado en que no será necesario pedir una nueva prórroga a la Corte Suprema. "Yo creo que se alcanza a llegar. Estamos sesionando lunes y martes, antes sesionábamos solo el martes, así que hemos avanzado bastante, más rápido, teniendo más horas y días de sesión (…) Yo creo que se logra a fines de abril, terminar de aprobar todo y modificar la Ley Corta", concluyó.

