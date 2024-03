2f26d04a95

Isapres Política Ana María Gazmuri por piso mínimo de 7% en Ley Corta de Isapres: “Es el primer perdonazo, después vino la mutualización” La diputada de Acción Humanista y presidenta de la Comisión de Salud presentó una indicación para dar marcha atrás a la medida que elimina los excedentes. Esto último, porque no considera razonable el que se aplique de manera retroactiva. Fernanda Araneda Viernes 29 de marzo 2024 9:29 hrs.

Este miércoles, en el contexto de la tramitación de la Ley Corta de Isapres en la Cámara de Diputados, el Gobierno presentó una serie de indicaciones, entre las que destacó una que pone un “techo” al alza en los precios base de las aseguradoras. Dicha iniciativa dejó conforme a los parlamentarios oficialistas, que por semanas bregaron por una medida de ese tipo, pero de acuerdo a la diputada de Acción Humanista y presidenta de la Comisión de Salud, Ana María Gazmuri, algunas inquietudes persisten. “Ellos están poniendo un techo que sería cerca del 10% pero igual tenemos algunas dudas en esa materia, sobre cómo se llega a ese 10% y las implicancias que tiene. Eso es parte de la discusión, de lo que tendremos que ir zanjando y entendiendo”, dijo. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la parlamentaria oficialista además se refirió a las indicaciones presentadas por ella y otros diputados de su bloque. Entre dichas iniciativas, resalta una indicación que propone dar marcha atrás al piso mínimo del 7%, cuestión que, recordemos, fue transversalmente apoyada en la Comisión de Salud del Senado. Según Gazmuri, el obligar a todos los usuarios a pagar a las isapres un 7% de sus remuneraciones (eliminando así la figura de excedentes) es adecuado y va en el sentido de que “la seguridad privada tenga el mismo estándar que la pública”, pero sólo sería “razonable para los nuevos contratos” “Lo que me parece preocupante es hacer ese cambio retroactivamente. Esos excedentes corresponden a cada uno de los afiliados, entonces, de alguna manera, al hacer este prorrateo en que se disminuye lo que se devuelve a cada uno porque se hace este promedio, en el fondo está vulnerando su derecho a propiedad”, estimó. En esa misma línea, la diputada de Acción Humanista planteó que el piso mínimo del 7% “vulnera el sentido del fallo de la Corte Suprema que es que se restituyan todos los montos cobrados en exceso”. “Por supuesto que entendemos que el sentido de la indicación es caminar hacia la búsqueda del equilibrio económico y financiero de las isapres, pero el problema es que eso no se puede hacer con normas que te cambian los indicadores un poco artificiosamente, cuando aquí estamos afectando algo que tiene que ver con el derecho a propiedad”, observó. “Esto hay que mirarlo con más profundidad. Este es el primer perdonazo, después vino el de la mutualización”, agregó. Por otra parte, consultada respecto a la propuesta de la diputada de Demócratas, Joanna Pérez, de que las isapres salden su deuda con los afiliados a través de acciones y bonos, Gazmuri señaló que aunque “no es una opción que a mí me parezca la mejor ni la más atractiva, yo no me niego en absoluto”. “Creo que mientras más abramos el abanico de posibilidades para facilitar este cumplimiento, está bien. Esa es una alternativa que no vulnera el sentido del fallo y su cumplimiento”, concluyó.

