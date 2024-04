0c79aa0c90

Nacional Salud Confusam convoca a paro nacional para el 17 y 18 de abril: “Queremos hechos” Desde el gremio advierten que el Gobierno "no está dando el ancho" y que la "burocracia" ha entrampado la entrega de respuestas para el incentivo al retiro, así como también a las medidas de protección para funcionarios de la atención primaria. Bárbara Paillal Viernes 5 de abril 2024 13:40 hrs.

La Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal (Confusam) ratificó la convocatoria a una paralización nacional de actividades para los trabajadores de la salud el próximo 17 y 18 abril. Desde la organización, en una primera instancia, habían realizado llamados a movilizaciones para marzo pero decidieron suspender la fecha a la espera de resultados en las mesas de trabajo que se mantenían con el Gobierno, sin embargo, los esfuerzos no fueron fructíferos. La presidenta nacional de Confusam, Gabriela Flores, sostuvo que “creemos que el Gobierno no está dando el ancho en lo que tiene que ver con las situaciones que afectan en especial a los compañeros del incentivo al retiro. Hay periodos que del año 2021 no tuvimos cupos, en 2022, en 2023 seguimos con problemas a pesar que en la negociación del sector público logramos una mayor cantidad de cupos, pero la Dipres no ha transferido los recursos”. “Se nos muere a la gente, ya llevamos más de 42 trabajadores fallecidos la semana pasada, entonces la gente está molesta porque vemos que la burocracia le gana al Estado en cumplir con la clase trabajadora y, en especial con la primera línea”, señaló. También, desde el gremio, acusan faltas de garantías en relación a las medidas de protección para las y los funcionarios de la atención primaria. “Tenemos debilidad con Carabineros de Chile que no llegan a los lugares, con la Fiscalía que no aplican y proponen a los jueces la aplicación de una medida fuerte contra estas personas que nos agreden“, añaden. Por último, desde la Confusam advierten al Gobierno que “sentarnos en las mesas a dilatar y dilatar, a ponernos fechas no nos sirve, nosotros queremos hechos. Somos trabajadores, somos del Estado y somos quiénes también producimos en Chile porque atendemos a la población más vulnerable”.

