90f22090d9

cbb5fb9399

Isapres Nacional Política Salud ¿Se aplicarán intereses a la deuda?: Comisión de Salud de la Cámara despacharía hoy la Ley Corta de Isapres Durante la sesión de esta mañana, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, anunció la presentación de un artículo que mantiene el plazo de diez años para que las aseguradoras salden su deuda, pero que prioriza el pago a mayores de 80 años. Fernanda Araneda Miércoles 10 de abril 2024 15:42 hrs.

Compartir en

Este miércoles vence el plazo autoimpuesto por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para despachar de la Ley Corta de Isapres. Si bien la discusión debería terminar en la sesión de la tarde, durante la mañana parlamentarios y representantes del Ministerio de Salud debatieron puntos clave de la legislación que pretende viabilizar el fallo de la Corte Suprema. Con el objetivo de dialogar con las indicaciones presentados por los integrantes de la comitiva, el Gobierno anunció que presentará una indicación que no acorta el plazo de 10 años entregado a la isapres para saldar la deuda con sus afiliados, pero dará la prioridad a los mayores de 80 años para que se le pague primero a esos usuarios. Así lo explicó la ministra de Salud, Ximena Aguilera. “Tratando de acortar el plazo propuesto por el Ejecutivo para ciertos grupos de la población, en el entendido de que dependiendo de la edad que tienen, parecieran ser plazos muy excesivos (…) nosotros estamos dispuestos a presentar una indicación, hoy día en la tarde, que recoja parte de lo que se está planteando, manteniendo el plazo general de los diez años y dentro de ese plazo, pedir que el plan de pago de prioridad a los mayores de 80 años y a los mayores de 65”, dijo la secretario de Estado. El anuncio fue bien recibido por diputados y diputadas, pero donde no hubo consenso fue en la posible aplicación de intereses a la deuda de las isapres, que era sugerida en una indicación de parlamentarios oficialistas. Desde el Gobierno, se argumentó que la aplicación de intereses no es posible, porque el pago a través de excedentes mandatado por la Corte Suprema, solo contempla reajustes. Una posición que fue rebatida por la diputada del Partido Socialista, Danisa Astudillo. “¿Por qué en este caso hay un trato tan especial para las isapres? Cuando una persona tiene una deuda, tiene que vender hasta lo que no tiene para poder pagar esa deuda. Sabemos que las isapres, entre ellas Banmédica, que es la que más amenazas ha hecho de que va a quebrar, es un tremendo holding, que tiene muchas empresas asociadas y que además por años se ha hecho autopréstamos desde los recursos de la isapres a otras empresas. ¿Por qué no la obligamos a devolver esa plata y tener un fondo para pagar como corresponde en vez de amenazar con quiebra?”, cuestionó. En contraste, el diputado cercano al Partido Radical, Tomás Lagomarsino, se plegó a la postura del Gobierno alegando que se deben buscar mecanismos para mantener el equilibrio financiero de las isapres. “A veces siento la misma pulsión que plantea la diputada Astudillo pero he tratado de limpiarme de las pulsiones subjetivas y ser lo más objetivo en la discusión. Cuando uno solicita un crédito, efectivamente tiene interés, pero esto no es un crédito, es un cobro realizado en exceso”, indicó Lagomarsino. “Ahora bien, se afirma aquí que no existe justicia, pero bueno, si no existiera justicia la Corte Suprema no hubiera fallado para que se devolvieran los cobros realizados en exceso. Hay una cosa que es la justicia y otra que es la venganza”, apuntó. La indicación de los diputados oficialistas que bregaba por la aplicación de intereses a la deuda, finalmente fue declarada inadmisible por los mismos integrantes de la Comisión de Salud. Esto último, permitió la aprobación del artículo cinco de la Ley Corta de Isapres y deja solo algunos apartados pendientes para el despacho de la iniciativa.

Este miércoles vence el plazo autoimpuesto por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para despachar de la Ley Corta de Isapres. Si bien la discusión debería terminar en la sesión de la tarde, durante la mañana parlamentarios y representantes del Ministerio de Salud debatieron puntos clave de la legislación que pretende viabilizar el fallo de la Corte Suprema. Con el objetivo de dialogar con las indicaciones presentados por los integrantes de la comitiva, el Gobierno anunció que presentará una indicación que no acorta el plazo de 10 años entregado a la isapres para saldar la deuda con sus afiliados, pero dará la prioridad a los mayores de 80 años para que se le pague primero a esos usuarios. Así lo explicó la ministra de Salud, Ximena Aguilera. “Tratando de acortar el plazo propuesto por el Ejecutivo para ciertos grupos de la población, en el entendido de que dependiendo de la edad que tienen, parecieran ser plazos muy excesivos (…) nosotros estamos dispuestos a presentar una indicación, hoy día en la tarde, que recoja parte de lo que se está planteando, manteniendo el plazo general de los diez años y dentro de ese plazo, pedir que el plan de pago de prioridad a los mayores de 80 años y a los mayores de 65”, dijo la secretario de Estado. El anuncio fue bien recibido por diputados y diputadas, pero donde no hubo consenso fue en la posible aplicación de intereses a la deuda de las isapres, que era sugerida en una indicación de parlamentarios oficialistas. Desde el Gobierno, se argumentó que la aplicación de intereses no es posible, porque el pago a través de excedentes mandatado por la Corte Suprema, solo contempla reajustes. Una posición que fue rebatida por la diputada del Partido Socialista, Danisa Astudillo. “¿Por qué en este caso hay un trato tan especial para las isapres? Cuando una persona tiene una deuda, tiene que vender hasta lo que no tiene para poder pagar esa deuda. Sabemos que las isapres, entre ellas Banmédica, que es la que más amenazas ha hecho de que va a quebrar, es un tremendo holding, que tiene muchas empresas asociadas y que además por años se ha hecho autopréstamos desde los recursos de la isapres a otras empresas. ¿Por qué no la obligamos a devolver esa plata y tener un fondo para pagar como corresponde en vez de amenazar con quiebra?”, cuestionó. En contraste, el diputado cercano al Partido Radical, Tomás Lagomarsino, se plegó a la postura del Gobierno alegando que se deben buscar mecanismos para mantener el equilibrio financiero de las isapres. “A veces siento la misma pulsión que plantea la diputada Astudillo pero he tratado de limpiarme de las pulsiones subjetivas y ser lo más objetivo en la discusión. Cuando uno solicita un crédito, efectivamente tiene interés, pero esto no es un crédito, es un cobro realizado en exceso”, indicó Lagomarsino. “Ahora bien, se afirma aquí que no existe justicia, pero bueno, si no existiera justicia la Corte Suprema no hubiera fallado para que se devolvieran los cobros realizados en exceso. Hay una cosa que es la justicia y otra que es la venganza”, apuntó. La indicación de los diputados oficialistas que bregaba por la aplicación de intereses a la deuda, finalmente fue declarada inadmisible por los mismos integrantes de la Comisión de Salud. Esto último, permitió la aprobación del artículo cinco de la Ley Corta de Isapres y deja solo algunos apartados pendientes para el despacho de la iniciativa.