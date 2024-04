007a4ab4f6

Infancia Nacional Política Presidenta de AJUNJI por Sala Cuna Universal: “Este proyecto no habla en ninguna parte de los niños y niñas” Pese a que el proyecto permitiría que más mujeres ingresen al mundo laboral, Silvia Silva alertó que no entrega garantías para el resguardo y seguridad de las infancias. Además, cuestionó que "abre las puertas al lucro en la educación inicial". Diario UChile Miércoles 17 de abril 2024 11:59 hrs.

La presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (AJUNJI), Silvia Silva, levantó alertas frente al avance del proyecto de Sala Cuna Universal, que se discute en el Congreso Nacional. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, señaló que el proyecto “viene de la administración de Sebastián Piñera y emana desde el Ministerio del Trabajo, por lo tanto, es un proyecto con perspectiva de ampliar la posibilidad de que las mujeres principalmente puedan tener mayor posibilidad del acceso al mundo del trabajo, pero esto no puede ser a costa de los niños y niñas de Chile. Este proyecto no habla en ninguna parte de los niños y las niñas, en ninguna parte señala que los niños son importantes y cómo el Estado de Chile tiene que resguardar en su integralidad los derechos fundamentales de los niños y niñas”. “Tiene un registro de cuidadoras, tiene un subsidio solidario, es un proyecto que abre las puertas al lucro en la educación inicial particularmente, abre la posibilidad de precarizar el mundo del trabajo, principalmente, en la educación parvularia que ya ha tenido avances por más de 70 años en Chile. Hoy día cualquiera podría cuidar niños hasta en su casa”, indicó. En esa línea, Silva apuntó que “la derecha jamás va a defender los derechos e intereses de las y los trabajadores, y ya lo vemos también con los derechos de la infancia”. La presidenta de la AJUNJI advirtió que “tú puedes postular y te registras como cuidadora y vas a cuidar niños, por eso, nosotros hablamos del Sename 2.0, ese es el daño que se le va a hacer a la infancia. La vulneración de los derechos de los niños y niñas va a hacer pan de cada día, vamos a tener que acostumbrarnos a ver cómo violentan niños (…) porque ¿quién va a resguardar la vía de la seguridad, integridad y educación en la infancia si el proyecto tampoco señala que tiene que contar con una fiscalización”. Además, Silva destacó que el proyecto incluye que remuneraciones para cuidadores donde “el 1% tiene que pagarlo el empleador y el resto se paga de un subsidio solidario, de todas las y los trabajadores de Chile“. “Logramos oponernos en todo el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y el proyecto tuvimos la capacidad política y sindical de que no avanzara; sin embargo, en este Gobierno finalmente no se nos escuchó, el proyecto no fue retirado en el tiempo en que pudieron haberlo retirado y está dónde está”, añadió. El Estado de Chile, según la dirigente, “debiera avanzar en la homologación de tener una única institución pública, garante de los derechos de las niñas y los niños, que permita finalmente tener una cobertura y un acceso universal realmente para los niveles de sala cuña y niveles preescolar”. En relación a soluciones, Silva indicó que el Presidente Gabriel Boric mandató a los titulares de la cartera de la Mujer, Educación, Trabajo y Hacienda para “converger” en indicaciones sustitutivas para ingresar al proyecto de cara al 06 de mayo. Revisa la entrevista completa acá:

