Isapres Nacional Política Salud Comisión Mixta de Isapres: parlamentarios habrían llegado a un acuerdo pero aún no votan Pese a que el Gobierno ingresó nuevas modificaciones al proyecto de Ley Corta, entre ellas la ampliación del plazo de pago de la deuda de diez a trece años, aún no existe unanimidad entre oficialismo y oposición. Fernanda Araneda Miércoles 8 de mayo 2024 14:07 hrs. Sesión de la Comisión Mixta de Isapres.

A solo cuatro días del plazo estipulado por la Corte Suprema para dar cumplimiento a su fallo sobre las isapres, continúa la tensión en la Comisión Mixta sobre la materia y aún no se votan las indicaciones del Gobierno a la Ley Corta. Tras una maratónica jornada de negociaciones entre oficialismo y oposición, este miércoles, la sesión de la Comisión Mixta comenzó con un repaso por los principales acuerdos a los que se llegó el día de ayer, los cuales se vieron reflejados en nuevas indicaciones por parte del Ejecutivo. La ministra de Salud, Ximena Aguilera, fue la encargada de explicar las modificaciones al proyecto, que incluyeron un aumento en el plazo del pago de la deuda de 10 a 13 años así como cambios en el proceso de nombramiento del Consejo Consultivo de la Superintendencia de Salud. Además, el Ejecutivo se comprometió a dar urgencia al proyecto que busca responder a la emisión fraudulenta de licencias médicas. “A pesar de lo difícil que ha sido y lo complejo, efectivamente hubo un cierto nivel de acuerdo entre los presentes, referente a algunas materias. Por ejemplo, el artículo dos que no tendría modificación. La discusión se centró básicamente en los plazos de pago, en los cuales hubo una apertura, por parte de los parlamentarios de Gobierno que estaban presentes en la sesión, de ampliar el plazo”, señaló Aguilera. La intervención de la secretaria de Estado, sin embargo, fue seguida por diversos cuestionamientos al proyecto de Ley Corta, que incluso, provinieron del propio oficialismo. El senador del Partido Socialista (PS), Juan Luis Castro, criticó la extensión del plazo del pago de la deuda, argumentando que no estuvo presente cuando se llegó a ese acuerdo. “Ese plazo yo no lo comparto. Se aumentó a trece años, posteriormente en el desarrollo de las conversaciones y lo dejo sentado porque no comparto ese criterio. Lo saben las autoridades del Ejecutivo, lo que planteé desde el principio fue un máximo de doce años y, por lo tanto, yo no voy a concurrir a mayores plazos con mi voto”, afirmó Castro. Desde la oposición, en tanto, el senador de la UDI y presidente de la Comisión Mixta, Javier Macaya, expresó dudas y pidió aclaraciones al Gobierno respecto al alza extraordinaria en el precio de los planes y a la cantidad de isapres que podrían quebrar tras la aplicación del fallo de la Suprema. Alegando justamente que aún existen diferencias en torno al proyecto de Ley Corta, el senador Macaya pidió una nueva suspensión de la sesión de la Comisión Mixta, lo que generó molestia entre el oficialismo. “A mi me conflictúa esta situación. Yo venía acá a votar y eso es lo que habíamos acordado el día de ayer”, dijo la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans. “¿El prorrogar para qué? ¿Dilatar para qué? ¿Hasta cuándo vamos a estar esperando si tenemos una indicación que se supone que refleja los acuerdos que habíamos alcanzado?”, cuestionó. La Comisión Mixta sobre isapres retomará su sesión durante esta tarde, ocasión en que se espera, se produzca la votación de las indicaciones presentadas por el Gobierno. De acuerdo a un cronograma original de tramitación, la Ley Corta debió haber sido despachada ayer desde la Comisión Mixta, para que durante esta tarde fuera visada por las salas del Senado y la Cámara de Diputados.

