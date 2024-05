Schneider y críticas oficialistas a condonación del CAE: “Hay que bajar un poco la beligerancia para diferenciarse y darle el respaldo al Gobierno”

d172bce92a

“Estamos frente a un proyecto que nunca va a decir en estricto rigor que es solo la condonación del CAE, porque es mucho más que eso. Cuando se plantea el principio de progresividad y de justicia, es evidente que hay personas en los tramos superiores de ingreso que es probable que no tengan la misma solución que aquellos que están en los tramos más pobres”. Con esas palabras, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), definió la propuesta en la que trabaja el gobierno para dar una solución a las y los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) y que, en su momento, fue una de las propuestas de campaña más ambiciosas del Presidente Boric. Sin embargo, el anuncio generó diversas reacciones dentro del oficialismo. Una de las voces disidentes fue la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien aseguró en una entrevista con el programa Estado Nacional que “es un tema que se ha debatido bastante y que no hay recursos suficientes para aquello, son tres o cuatro puntos del PIB que no estamos en condiciones como país de asumir”, añadiendo que “esto del ofertón, de la condonación del CAE, no es posible”. Impresiones que para la diputada de Convergencia Social y presidenta de la comisión de Educación de la cámara baja, Emilia Schneider, no son correctas. “Yo haría un llamado a esperar la propuesta del Gobierno antes de emitir críticas que pueden ser bastante infundadas”, afirmó la parlamentaria y ex dirigente estudiantil en conversación con Radioanálisis. “Esto es un problema real que han intentado solucionar los dos gobiernos anteriores, que han fracasado en esta tarea. Y es un problema para quienes viven los abusos, para el Estado que despilfarra los recursos por el CAE, y también para las instituciones educativas que tienen que estar gastando en garantías en favor de los bancos. Con esto solo ganan los bancos y pierde la educación chilena“, sumó Schneider. Ante las críticas que apuntan a que hay una suerte de campaña electoral que subyace al anuncio, la diputada descartó aquella posibilidad. “Los compromisos están para cumplirse, y además quisiera señalar que la mayoría del partido socialista y del socialismo democrático creo que piensa distinto a la senadora, y se han pronunciado. Estamos todas y todos empujando para avanzar en esta reforma tan importante. Si no me equivoco, la propia juventud socialista está en favor de avanzar en esta reforma tan esperada por tantas personas. La verdad, hay que bajar un poco la beligerancia para diferenciarse y darle el respaldo al Gobierno”, concluyó Schneider. Un problema de fondo Para la diputada, está claro que la problemática que trae consigo el endeudamiento educacional termina afectando todas las áreas de la vida de los deudores. “Aquí no estamos hablando de favorecer a jóvenes de élite, sino muy por el contrario. Más de la mitad de los deudores del CAE gana menos de $750 mil pesos al mes. El 56% son mujeres, y de estas mujeres cerca del 70% corresponde a los dos primeros quintiles de ingresos. Estamos hablando de personas que probablemente no pudieron terminar sus carreras, porque ahí es donde se concentra la mayor cantidad de morosidad, o que no pudieron trabajar en lo que estudiaron“, argumentó la parlamentaria. Y agregó: “Tienen muchas dificultades, además de que el CAE y ser deudor educacional supone que tu vida es mucho más cara. No solamente porque tienes que pagar un crédito, sino porque te es más difícil acceder a otros créditos para, por ejemplo, acceder a una vivienda, un arriendo, una línea de teléfono incluso. Todo se te vuelve mucho más difícil y cuesta arriba“. En esa línea, Schneider explicó que uno de los mayores conflictos que presenta un mecanismo como el del CAE es la participación de los bancos. “Dentro del gran paraguas que es la modernización es donde tenemos que fijar precisamente este desafío de dar con un nuevo mecanismo de financiamiento a la educación superior que saque a los bancos de la ecuación. Creo que esa es una clave. Los bancos no tienen nada que ver con la educación en nuestro país y hemos despilfarrado recursos de una manera tremenda. Son millones de millones que no van a fortalecer la educación chilena, van a parar a los bancos”, sentenció. En cuanto a las tareas para alcanzar la modernización de la educación superior en Chile, la diputada aseguró que se trata de “ponerla al día a los desafíos del presente. Y parte de eso es darle un sistema de financiamiento que deje de tener en un vaivén a las instituciones educativas y a las personas, pero también pasa por tener, por ejemplo, procesos educativos más adaptados al presente, revisar la duración de las carreras, sus planes de formación”. “También contar con una política de salud mental, que es algo que exigen las comunidades. Reconocer distintas realidades dentro de la educación superior. Son una serie de desafíos que nos va planteando esta modernización”, concluyó.

