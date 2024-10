Gareca puso en duda su continuidad: "La dirigencia tiene que reflexionar"

Una lúgubre rueda de prensa fue la que concedió este martes el técnico de la Selección chilena Ricardo Gareca, quien se mostró profundamente golpeado luego del contundente 4-0 que recibió la Roja a manos de Colombia, resultado que complicó las opciones del combinado criollo en su camino al Mundial de 2026.

“Es difícil decir algo en caliente, nos superaron en todos los aspectos del juego. Es difícil hablar algo distinto sobre la superioridad de Colombia sobre nosotros, termina en un resultado que nos duele a todos”, comentó de entrada el estratego, en una conferencia marcada por las consultas en torno a la continuidad del argentino.

En ese sentido, el DT aseguró que “No estoy acostumbrado a tomar decisiones en caliente, quiero que se enfríe todo. Es un proceso difícil, complicado, pero yo para tomar una determinación hoy no estoy, necesito tranquilizarme, estar con la gente de mi cuerpo técnico y con los dirigentes. Hay tiempo. No estoy en condiciones de opinar sobre mi cargo ahora. Estoy acostumbrado a reflexionar para tomar una decisión así”.

Asimismo, el otrora adiestrador de Perú lamentó que “haya sido del 80% que quería que llegara a Chile. Ahora ese número quiere, seguramente, que me vaya. Todas las críticas las acepto, mientras sean cosas estrictamente futbolísticas las acepto. Si hay algo de lo que he visto, de todos los partidos anteriores, no se olviden que nos fuimos aplaudidos contra Brasil pese a perder”.

Fue entonces que el trasandino comenzó a plantear dudas respecto a si seguirá o no al mando del equipo. “Yo tengo todas las fuerzas, lo dije tras Brasil, pero se van acortando los tiempos y no puedo ocultar la realidad. No es algo que decido yo, si puedo reflexionar, pero la dirigencia también tiene que pensar y reflexionar. Es la primera vez que yo digo esto, no acostumbro a tomar decisiones en caliente. De parte mía, hoy no puedo asegurar nada”, explicó.

El entrenador profundizó en sobre este punto y reconoció que “Chile está atravesando un momento muy difícil, es un momento que me toca a mí y debo reflexionar, y dentro de eso analizo la posibilidad de un proceso en el que confían en mí y mantener la opción de seguir. Con estas actuaciones, como la de hoy, se complica, no así con lo de Brasil, que me hace pensar que se puede”.

Por otra parte, el “Tigre” defendió al plantel por estos malos resultados, puntualizando que “los muchachos están entregando todo, ha sido un proceso muy traumático, por muchas cosas que nos tocó vivir. Somos los máximos responsables de esto, los muchachos dentro del campo de juego dan todo lo que tienen, pero no es un buen momento futbolístico. Es un proceso que arrancó bien, ilusionamos a todo el mundo, pero luego vino un quedo muy pronunciado”.

De todas maneras, Gareca enfatizó que “Chile tiene con qué (clasificar), pero hay poca tolerancia, mucha crítica y es muy difícil. Se dan particularidades que, en otro momento, hay más calma en momentos críticos. Es un proceso complicado el de Chile, en el que una parte de mí interna que me lleva a hacerle frente, pero también hay otra en la que se viva una situación muy complicada y me gusta pensar, reflexionar, ver qué es lo mejor para todos y para Chile”.