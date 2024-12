Presidente Gabriel Boric indulta a Katty Hurtado

En la víspera de navidad el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que a solicitud del Presidente de la República, Gabriel Boric Font, amparado en la Ley Nº 18.050, el titular de la cartera, Jaime Gajardo Falcón, firmó el indulto particular calificado en favor de Katty Margarita Hurtado Caamaño.

El calvario que vivió Katty Hurtado antes de ser indultada

Hace casi seis años Katty Hurtado Caamaño dio muerte a su exmarido, Richard Aravena, luego de actuar en defensa propia por una inminente agresión física y sexual. Maltratos a los que ella era sometida a diario por su expareja, pero que no denunció pues en ese momento no sabía el contexto de violencia en el que estaba sumergida.

Katty se entregó a las autoridades y confesó de manera voluntaria ante el Ministerio Público. A partir de entonces lleva cerca de 2 mil 500 días en prisión, cumpliendo una condena de 20 años por el delito de parricidio.

Desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres acompañaron a Hurtado desde el inicio de este proceso, que implicó la presentación de un recurso de nulidad ante la Corte Suprema para volver a repetir el juicio. “Sin embargo, ese proceso no resultó y se cerraron todas las instancias judiciales nacionales posibles para ella”, contó en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, una de las voceras de la Red, Isadora Castillo.

Mientras cumplía con la prisión preventiva en Calama, el 25 de octubre de 2018 dos hombres entraron a su celda con vestimentas de Gendarmería, quienes la agredieron sexualmente y la golpearon. Posterior a ello, Katty Hurtado fue trasladada a Tocopilla, lejos de su familia y sus seres queridos.

La vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres aseguró que luego de la denuncia de violación no se pudo identificar al agresor, pero lo que si se pudo comprobar fue el actuar negligente de Gendarmería porque Katty estaba bajo su cuidado, “por eso el fisco tuvo que indemnizarla monetariamente, pero en el fondo no hay culpables, no se identificó a nadie, entonces, nosotras consideramos que eso es encubrimiento de parte de la institución“.

A partir de esto, Katty Hurtado vivió hostigamiento dentro de la cárcel por parte de los gendarmes y fue agredida por las internas, porque lo que su salud psicológica y física fue deteriorando con el tiempo, por ello, desde la red consideraron que su vida estaba en riesgo.