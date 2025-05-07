Amazon invertirá US$4 mil millones en Chile para tres data centers

Amazon Web Services (AWS) anunció una inversión de US$4 mil millones en Chile, destinada puntualmente a la construcción de tres data centers que estarán ubicados en la provincia de Santiago.

La inversión está prevista para 2026 y los recursos, detalló la compañía, se destinarán a la “construcción, conexión, operación y mantenimiento de centros de datos”. La idea es lanzar una región de infraestructura de AWS en Chile el próximo año.

“La región Sudamérica (Chile) de AWS ayudará a satisfacer la creciente demanda de servicios en la nube en Latinoamérica y Chile con una infraestructura en la nube segura, confiable y eficiente”, afirmó Prasad Kalyanaraman, vicepresidente de Servicios de Infraestructura de AWS, de acuerdo a un comunicado de Amazon.

“Con la nueva región de AWS, las organizaciones podrán desarrollar con tecnologías avanzadas de AWS, como inteligencia artificial y aprendizaje automático, para impulsar el crecimiento, la productividad y la innovación. Al invertir en talento local, oportunidades educativas y capacitación en habilidades digitales, nos enorgullece contribuir al crecimiento económico y la transformación digital de Chile en los próximos años”, agregó.

Los tres nuevos data centers que se levantarán en el país se suman a los 114 con los que cuenta la empresa en 36 regiones geográficas de nivel mundial. La firma, además, detalló que “tiene planes para 16 zonas de disponibilidad más y cinco regiones de AWS más en Chile, Nueva Zelanda, el Reino de Arabia Saudita, Taiwán y la nube soberana europea de AWS”.

“La región de AWS en Chile estará diseñada para ser soberana, tal como lo ha sido la nube de AWS desde el primer día”, finalizó el comunicado.