Tornados en Chile: ¿qué condiciones los hacen posibles?

En Chile, los tornados y las trombas marinas son fenómenos extremos poco frecuentes. De hecho, hasta el enjambre de tornados de mayo del 2019, eran considerados inexistentes en el país, a pesar de los diversos estudios que planteaban la ocurrencia de tornados en la zona centro-sur.

Actualmente, existe una recopilación de tornados y trombas marinas en Chile desde 1554 hasta la fecha, que muestra una estacionalidad aparente con un máximo de eventos entre la segunda quincena de mayo y la primera de junio, además de mostrar la gran presencia de estos eventos en la zona centro-sur de Chile, según lo expuesto en la investigación “Estacionalidad de ambientes favorables para la formación de tornados en la zona centro-sur de Chile”.

¿Por qué ocurrió el tornado?

El investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y académico del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Roberto Rondanelli, explicó que el tornado que afectó a la Región de Los Lagos ocurrió “en conexión con la zona postfrontal de un sistema de mal tiempo de latitudes medias“.

“Nosotros ya la habíamos identificado como una zona de posibles tormentas severas. Así se llaman las tormentas que dan lugar a los tornados“, dijo.

Según Rondanelli, “esa zona de tormentas severas ocurren porque, por un lado, hay mucha inestabilidad, es decir, el aire que está cerca de la superficie es más liviano que el aire que está más arriba“.

“Entonces, sube el aire y se generan estas nubes que son nubes cumulonimbos, que son estas nubes así como torres de algodón que alcanzan alturas cercanas a los 10 km o más”, expuso.

Las cumulonimbos son nubes tormentosas que generan granizo, rayos, trueno y que bajo ciertas condiciones pueden generar tornados.

¿Cuáles son las condiciones para que se genere un tornado?

El académico de la Universidad de Chile sostuvo que para que se genere un tornado tiene que producirse el cizalle o cizalladura cerca de la superficie. “Eso es que el viento cambia muy rápido entre la superficie y entre 500 a 1000 m de altura”, indicó.

“Esas condiciones nosotros no las conocíamos hasta antes del año 2019, que fue el momento en que ocurrieron los tornados de mayo en Concepción y Los Ángeles“, comentó.

Rondanelli manifestó que a partir de aquellos tornados científicos chilenos han investigado sobre estos fenómenos, lo que ha permitido tener una mejor comprensión de los mismos a nivel nacional.

“Sabemos que ocurren en estas condiciones (…), en una cierta temporada del año con más frecuencia, que va aproximadamente entre el 14 de mayo hasta el 14 de junio. Y este tornado de Puerto Vara calza exactamente con esa estacionalidad conocida. Lo mismo pasa con el tornado de Concepción y Los Ángeles del 2019, y el de Concepción del año 1934″, mencionó.

Así, afirmó que el territorio nacional ha experimentado una serie de tornados, incluso en Santiago (1893) durante las mismas fechas, a lo largo de la historia. “Uno podría llamarla como la temporada de tornados en Chile“, dijo.

Los científicos no han logrado determinar la frecuencia en que puede producirse este fenómeno natural, así como tampoco ha sido posible determinar si el cambio climática puede hacer que éstos sean más frecuentes. “Lo que sí sabemos es que los tornados han ocurrido en Chile desde tiempos inmemoriales”, destacó Rondanelli.

El primer tornado registrado por Bastias Curivil el en en la base de datos de tornados es del año 1554 y esta registrado en la Araucana, en el canto noveno de la Araucana de Alonso de Vercillas, ahí hay un tornado con todas sus características relatado por por Alonso de Vercillas y de ahí en adelante tenemos cerca de 20, entre 10 y 20 tornados que han ocurrido antes del de 1900 y un total casi de 100 tornados en total en nuestra base de datos hasta la fecha.

Memoria sobre los tornados

A juicio do Rondanelli, en Chile hemos sido escépticos en torno a la ocurrencia de los tornados, no obstante, existe evidencia sobre su ocurrencia desde tiempos inmemoriales y de la relación de los pueblos originarios con este fenómeno. “En particular, el pueblo mapuche tiene conciencia del Meulen espíritu maligno del que hay que alejarse. Los mapuches tienen identificado el giro del tornado, y saben qué hacer ante este fenómeno”, comentó.

Respecto de la frecuencia de este tipo de fenómenos el investigador CR2 indica que “no sabemos la respuesta, ni si el cambio climático los va a hacer más frecuentes e intensos”.

Para cuidarnos de los tornados y mientras no existan los radares que monitoreen el fenómeno es necesario educarnos al respecto. “Hay bastante desprotección en este momento y nadie sabe sobre este tema. No hay alertas tempranas, ni una red de radares”, aseguró el investigador quien, además. recomendó leer la información disponible en Senapred.