El Teniente: hoy comienzan declaraciones mientras temblores dificultan peritajes

Este viernes comenzará la toma de declaraciones en el marco de la investigación penal por el derrumbe en la mina El Teniente, evento que costó la vida a seis trabajadores. Sumado a ello, la PDI y la Fiscalía Regional de O’Higgins realizarán nuevas pericias en los sectores de Recursos Norte y Andesita.

Requerido sobre las declaraciones, el fiscal regional Aquiles Cubillos anunció que “vamos a partir con los geomecánicos, precisamente acá en la misma mina”. También, confirmó que se mantiene la inestabilidad en la zona, especialmente en Andesita. “Todavía sentimos varios sismos pequeños con desprendimientos”, explicó el persecutor.

Cubillos informó que dos académicos especialistas acompañaron a los investigadores en las pericias de ayer. “Nos ayudaron a la revisión de lugares, a ver cuáles son los lugares de interés. Nos sirvió mucho”. dijo.

Por su parte, el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Rancagua, subprefecto Juan Reyes, indicó que “tuvimos situaciones sísmicas y por ende tuvimos que ponernos en resguardo”. “Estábamos con personas especializadas tomando los resguardos necesarios”, añadió.

Reyes explicó que en el lugar se empleó tecnología avanzada para superar obstáculos físicos. “En El Teniente 7 hay un lugar que no se puede transitar. El dron es muy importante para hacer fijaciones y saber la magnitud de lo ocurrido”, detalló.

La extensión del derrumbe de tres mil 700 metros lineales, según Sernageomin, demanda nuevas inspecciones en zonas anexas no visitadas este jueves. En esa línea, el representante de la PDI advirtió que “el lugar es muy extenso y tenemos que ponernos en resguardo por el riesgo”.