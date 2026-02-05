Nueva Plaza Baquedano será entregada a comienzos de marzo

Los primeros días de marzo será entregada oficialmente la nueva Plaza Baquedano. Esto, en el marco del proyecto de remodelación del eje Alameda-Providencia, uno de los puntos más críticos de congestión en la capital.

El anuncio fue realizado este miércoles 4 de ferbero por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto al delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, quienes visitaron las obras.

Según explicó Elizalde, ya existe un plan no sólo de contingencia, sino también de carácter permanente para enfrentar los problemas de tránsito que se concentra en el eje Vicuña Mackenna-Providencia.

“Los mayores problemas ya los tenemos en ese eje. Hay un plan con medidas estables para mejorar los minutos que se demora el transporte público y el transporte particular en cruzar este sector“, aseguró el ministro del Interior.

Elizalde destacó, además, que la iniciativa fue construida con participación del gobierno Central, el Gobierno Regional Metropolitano y los municipios involucrados.

“Este proyecto fue posible porque se sentaron a la mesa distintas autoridades. Un rol fundamental le correspondió al gobernador, Claudio Orrego, y a los alcaldes de los municipios, incluso cuando había otras autoridades en ejercicio. Con todos ellos se conversó y se trabajó el proyecto”, contó.

El nuevo espacio fue concebido como una “plaza de monumentos“, que mantienen los hitos históricos existentes, incorpora el monumento a Gabriela Mistral e integra los parques Bustamante y Balmaceda mediante cruces peatonales.

“Se conservan los monumentos históricos, se suman nuevos y se genera una integración urbana que aprovecha mejor este espacio para las ciudadanas y ciudadanos”, afirmó el ministro.

Durán, en tanto, aseguró que el plan de resguardo pasará directamente por su repartición, señalando que “hay tareas que se van a encomendar a determinadas instituciones para la custodia de este espacio, pero la llamada principal es que entre todos lo cuidemos“.

El delegado detalló que los planes de seguridad serán elaborados y coordinados por el Ministerio de Seguridad con foco especial en este sector de la ciudad, asegurando que “hemos venido trabajando activamente desde hace un tiempo en esta zona”.