Camión con gas licuado volcó y provocó la devastadora explosión en Renca

Carabineros de Chile informó que el volcamiento de un camión de gas licuado fue el que provocó la violenta explosión registrada la mañana de este jueves en la comuna de Renca, en la intersección de la Ruta 5 con la Autopista General Velásquez, dejando un saldo de tres personas fallecidas y al menos 10 lesionadas.

La explosión del vehículo generó una enorme bola de fuego y una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la capital.

El general Víctor Vielma, director de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, relató que “a las 08.20 horas, en la intersección de General Velásquez con Ruta 5 Norte, en la comuna de Renca, un camión que transportaba gas líquido perdió el control por causas que se investigan, impactando las barreras de contención, lo que derivó en daños a siete automóviles que circulaban por el lugar”.

Agregó que “a raíz de la colisión y posterior emergencia, el fuego alcanzó además a algunos vehículos que se encontraban al interior de un recinto colindante y afectó un domo existente en el sector. Actualmente el incendio se mantiene activo y está siendo combatido por personal de Bomberos”.

Según el general Vielma, “se registran diez personas lesionadas de diversa consideración, quienes están siendo atendidas por equipos de emergencia”, y añadió que “conforme a información proporcionada por Bomberos, existirían tres personas fallecidas, antecedente que deberá ser confirmado por la autoridad competente”.

Carabineros mantiene aislado el sitio del suceso y efectuó cortes de tránsito en los accesos al sector, con el objetivo de resguardar la seguridad de la comunidad y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.