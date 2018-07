c696a67291

Renuncia Regional: Gobierno designa a nueva intendenta para Magallanes El presidente Piñera ratificó a María Teresa Castañón como intendenta de Magallanes, tras la renuncia de Christián Matheson, mientras que en Atacama asumirá de manera intendente subrogante el Gobernador de Copiapó, Manuel Corrales. Rony Armijo Miércoles 11 de julio 2018 15:19 hrs.

La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, confirmó este miércoles la designación por parte del presidente Piñera, de María Teresa Castañón como la nueva intendenta de la Región de Magallanes, esto solo a un día de la salida de Christián Matheson. “Somos agradecidos de su gestión (del ex intendente) y tal como a él se le señaló se cumplen periodos, hay evaluaciones comprometidas y creemos que en esta nueva etapa (…) necesitamos un liderazgo con una fuerza distinta”. “Creemos que la fortaleza de la intendenta María Teresa Castañón en términos políticos, sociales, de gestión es justamente lo que se requiere en este minuto en la Región de Magallanes”, dijo Cecilia Pérez. Polémicas salidas “El presidente Sebastián Piñera agradece el trabajo realizado por Berta Torres y Christián Matheson el periodo en el que desarrollaron sus labores”, esta fue parte de la misiva que publicó el Gobierno el martes 10 de julio, en donde se confirmaba y aceptaba la renuncia de ambos ex intendentes. A ambos intendentes se le habría pedido la renuncia, tras un proceso de evaluación de las autoridades regionales, donde existiría una crítica visión de sus respectivas labores en su gestión. Tanto Christián Matheson y Berta Torres, ex intendentes de Magallanes y Atacama respectivamente, aseguraron que ellos no renunciaron por su voluntad. “Yo no renuncié. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, me citó a su despacho a las 8:45 horas (de ayer) y me solicitó la renuncia al cargo de intendente. ¿La razón? Lo único que me dijo es que necesitaban a una persona más política de cara a las elecciones de gobernador regional”, dijo Matheson. El vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, dio a conocer las razones de las salidas de los intendentes. “Se debió a razones personales, fundamentalmente de ir viendo empoderamiento en los cargos, y eso es por razones fundamentalmente personales de los propios intendentes y lo hemos conversado con ellos”. Por su parte, la senadora de la región de Atacama, Yasna Provoste, también se refirió a la salida de Berta Torres e hizo peticiones al Gobierno sobre la nueva autoridad que llegue a la Región. “Esperamos que el Gobierno ponga especial atención, en que la nueva autoridad que designe en este caso sea de la Región. Ojalá que se mantenga en esta perspectiva de género a una mujer, que quede a cargo de esta tarea y agradecemos la entrega en este breve tiempo que ha tenido Berta Torres al servicio de la región de Atacama”.

