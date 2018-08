ae3b4bed5a

Cultura Muestra de cine indígena se instala en el Museo Precolombino con más de 30 películas Largometrajes, cortos, documentales y animaciones de realizadores indígenas y no indígenas de 16 países se exhibirán gratis en el marco del evento. La actividad también se extenderá a diferentes regiones del país. Diario Uchile Lunes 13 de agosto 2018 9:23 hrs.

Del 23 de agosto al 2 de septiembre, la 12ª Muestra Cine+Video Indígena presentará en el Museo Precolombino una cuidada selección de 37 filmes, acompañados de seis conversaciones, una mesa redonda y una presentación artística. Posteriormente, durante tres meses de itinerancia, la muestra exhibirá 44 producciones audiovisuales en 30 salas de exhibición, distribuidas de Arica a Magallanes. “El Museo Precolombino tiene por misión dar a conocer la cultura de los pueblos originarios. Para ello, lo audiovisual es una herramienta fantástica; una de las maneras más simples en que los pueblos indígenas nos pueden dar a conocer su sabiduría, su visión de mundo y enseñarnos cosas que esta sociedad no nos enseña: el cuidado del medio ambiente, el respeto por los antepasados y por la tierra”, expresa Claudio Mercado, co-director de la muestra y jefe del área de Patrimonio Inmaterial del Museo Precolombino. De las decenas de películas, documentales, animaciones y cortometrajes que presenta esta 12° edición de la muestra, destaca Río Verde: El tiempo de los Yakurunas de los peruanos Álvaro y Diego Sarmiento, que tuvo su estreno mundial en el 67° Festival de Cine de Berlín, el documental Be jam be et cela n’aura pas de fin, ganador del premio mayor en el Green Image Film Festival 2018 y el premio a Mejor Largometraje en el Corsica Doc, la película Stella Polaris Ulloriarsuaq, galardonada en el Festival de Cine de Trento con el Premio Especial UNESCO y el documental Saakhelu Kiwe Kame – Ofrenda a la madre Tierra, reconocido en el Festival de Video Documental Globale Bogotá, en el Festival Internacional Audiovisual Mambe y el Festival CompArte por la Humanidad en San Cristóbal de las Casas, México. Entre las producciones nacionales destaca Riu, lo que cuentan los cantos, filme que premiado y nominado en Fidocs y FICViña, entre otros, que relata la tradición oral de los cantos en Rapa Nui. Además, en esta edición se rendirá un homenaje al director boliviano Jorge Sanjinés, una de las figuras más importantes del cine latinoamericano, exhibiendo una retrospectiva de cuatro de sus películas: Ukamau (1966), Yawar mallku (1969), La nación clandestina(1989) e Insurgentes (2012), presentadas por el cineasta Pedro Lijerón, integrante de la Fundación Grupo Ukamau y uno de sus más estrechos colaboradores. Las producciones audiovisuales exhibidas este año provienen de diversas partes del mundo y representan a los pueblos nasa, angaangag, krenak, yudja y neenghatu y a las culturas kaiowá, wayuu, mojeña, mazateca y guaraní. Destacan también las que valoran las lenguas naskapi, quechua, aymara y náhuatl, las que provienen de territorios mapuche, Rapa Nui y yagán y las llegadas de países como Bolivia, Chile, Argentina, México, España, Ecuador, Brasil y lugares tan remotos como Groenlandia, Irán o Burkina Faso, entre otros. “Queremos mostrar la diversidad y riqueza de un tipo de cine hecho por los propios pueblos indígenas o con miradas muy respetuosas e interesantes de realizadores no indígenas. La variedad de temáticas, lenguas y realidades propias de los pueblos se ven reflejadas en los 44 filmes seleccionados. Hay documentales de denuncia y resistencia, pero también cortos de animación para niños y ficciones que plantean la cosmovisión, valores y respeto de las culturas ancestrales”, afirma Alicia Herrera, creadora y co-directora de la muestra. La inauguración de la 12ª Muestra Cine+Video Indígena se realizará en el Museo Precolombino el jueves 23 de agosto a las 19 horas, con la presentación del cortometraje argentino La canoa de Ulises y la película finlandesa-colombiana Tierra interior. Las exhibiciones siguientes irán del viernes 24 al miércoles 29 de agosto, con funciones a las 17 y 19 horas, más una función familiar a las 12 horas el sábado 25 y domingo 26 de agosto y el sábado 1 y domingo 2 de septiembre. La retrospectiva de Jorge Sanjinés, en tanto, se presentará del jueves 30 de agosto al domingo 2 de septiembre, con funciones únicas a las 19 horas. Las exhibiciones de la 12ª Muestra Cine+Video Indígena son gratuitas en los 30 recintos a lo largo del país. Aquí más información.

