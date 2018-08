ba09d83be7

Nacional Salud Diputados PPD piden al Minsal que informe sobre la distribución de leche para prematuros A raíz de la emergencia sanitaria que significó la contaminación de lechas Pre Nam, los parlamentarios de oposición oficiaron al Ministerio de Salud para que entregue más detalles de las medidas adoptadas. Diario Uchile Miércoles 15 de agosto 2018 10:41 hrs.

Los Diputados del PPD, Ricardo Celis, Loreto Carvajal y Carolina Marzán, junto a la representante de la Asociación de Padres Prematuros de Chile (ASPREM), Marisol Gallardo, presentaron un Proyecto de Resolución y oficiaron al Ministerio de Salud solicitando que a raíz de la emergencia sanitaria por contaminación de leches Pre Nan, se informe acerca de la distribución de leche para menores prematuros, el catastro de escasez y los sectores más afectados. Además, se requiere que se entregue información acerca de las medidas adoptadas a fin de mantener la continuidad del servicio y distribución de leche adecuada para el consumo de menores prematuros, y la situación contractual en la que quedará la empresa Nestlé, actual adjudicataria para proveer al estado de la leche NAN Prematuro. El jefe de la bancada PPD y miembro de la Comisión de Salud, Ricardo Celis, expresó su “profunda preocupación ante la contaminación con estafilococo en algunas partidas y el retiro en todo Chile del Pre Nan y la no disposición expedita para los padres que tienen a sus hijos con prematurez”, agregando que “la prematurez en Chile es del 7 por ciento al 10 por ciento, por lo tanto, es un tema muy importante y hay muchas familias que están complicadas por esto”. “Hoy se les está entregando una leche de inicio, que es una alternativa, pero no la mejor, y necesitamos una respuesta urgente, por esto solidarizamos y exigimos al Ministro de Salud que dé una solución a todas estas familias”, aseguró el parlamentario. Por su parte, la Diputada Loreto Carvajal informó que “el Estado y el Ministerio de Salud, están obligados a garantizar y prever que una situación de estas características no quede en la libertad del mercado, debe haber un plan alternativo siempre. Es impensado que nuevamente el Ministro guarde silencio y las mamás que tienen a sus hijos prematuros, no tengan una solución y otra vez se ataque a personas de bajos recursos. Hay una falta de servicio inexcusable y no podemos seguir esperando”. En este sentido, la diputada Carolina Marzán agregó que “Me parece irónico, se supone que para este gobierno los niños están primero y le estamos solicitando a estas familias que suplan económicamente con su dinero este alimento, hay que pensar que la mayoría son vulnerables. Por eso, le pedimos de manera enfática al gobierno que proponga y disponga una solución urgente para que demuestre una vez más que las niñas y los niños de este país están primero”. En representación de la Asociación de Padres Prematuros, Marisol Gallardo comentó que esta “es la segunda vez que sucede algo similar con nuestros pequeños y necesitamos una solución efectiva, rápida y confiable. Que haya más filtro para la distribución de de esta leche, porque es importante para nuestros hijos, sin ella no podemos seguir. Cambiar el alimento es un daño fatal para los niños y necesitamos que el gobierno se ponga las pilas por nuestros hijos”. Gallardo aseveró “No puede pasar que un niño prematuro, con todo lo que conlleva, no tenga solución con la leche que necesita. Su cuerpo no está adaptado para cualquier de alimento, es fatal para los bebes. Tenemos pocas opciones, hay mucha familias vulnerables y el alimento es súper costoso en el mercado, lo que cuesta mucho”.

