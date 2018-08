1e847fd17f

d4a315b1ca

Justicia Nacional Fiscal Abbott se defiende: “Jamás he dado una instrucción particular” El fiscal nacional presentó su defensa ante el Máximo Tribunal a raíz de la solicitud de destitución realizada por diez parlamentarios del Frente Amplio. Acusan un actuar negligente de Abbott en casos de corrupción, que se traduce por ejemplo, en el acuerdo alcanzado en el caso Penta que excluyó los delitos de soborno y cohecho. Diario Uchile Martes 28 de agosto 2018 15:09 hrs. Compartir

Por cerca de dos horas el fiscal nacional Jorge Abbott presentó este martes su defensa ante la Corte Suprema. Esto, a raíz de la solicitud de destitución realizada por parlamentarios del Frente Amplio quienes acusan un ejercicio negligente de sus funciones, respecto de los casos de corrupción y financiamiento ilegal de la política. Luego de la audiencia, la máxima autoridad del Ministerio Público se defendió de los múltiples cuestionamientos en su contra, uno de ellos, las supuestas instrucciones que habría entregado Abbott a los persecutores en casos como Penta y SQM. “Jamás he dado una instrucción particular porque está vedado, está prohibido al fiscal nacional dar instrucciones de carácter particular (…)Hoy como fiscal nacional me preocupo de cumplir esa obligación legal (…) Sería impensable tener un fiscal nacional que tenga la plenitud de las atribuciones de la persecución penal en Chile, eso, a mi juicio, sería incompatible con un estado democrático de derecho”. “Soy el primer interesado en respetar esa obligación que tiene el fiscal nacional de no dar instrucciones particulares”. Además, el fiscal nacional se refirió en particular al caso Penta, y a las razones que hicieron que se inhabilitara para el conocimiento de la causa. Al respecto, Abbott enfatizó que si bien no posee una inhabilidad legal, optó por no seguir, debido al parentesco con quien en ese entonces encabezaba las empresas Penta, el actual ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. Al máximo persecutor se le cuestiona también por los dichos emitidos en su cuenta pública 2018, cuando señaló que las investigaciones no podían afectar los quórum parlamentarios. Sobre este punto Abbott se defendió argumentando que sus dichos decían relación con el funcionamiento de un Estado democrático. “Especialmente para aquellos que quieren ver detrás de esto la protección de poderosos, quiero decirles que no es ese el propósito. Es simplemente el mejor funcionamiento de la democracia”. Según explicó su abogado, Luis Bates, luego de la fase probatoria que este martes llegó a su fin, continuará la fase de alegatos. Por otra parte, el abogado que representa a los parlamentarios del Frente Amplio, Inti Salamanca, dijo que la diligencia realizada este martes servirá para que se logre acreditar ante el Pleno de la Corte Suprema, que el fiscal Abbott ha ejercido negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones y en razón de eso, debe ser removido el cargo que ostenta hasta hoy.

Por cerca de dos horas el fiscal nacional Jorge Abbott presentó este martes su defensa ante la Corte Suprema. Esto, a raíz de la solicitud de destitución realizada por parlamentarios del Frente Amplio quienes acusan un ejercicio negligente de sus funciones, respecto de los casos de corrupción y financiamiento ilegal de la política. Luego de la audiencia, la máxima autoridad del Ministerio Público se defendió de los múltiples cuestionamientos en su contra, uno de ellos, las supuestas instrucciones que habría entregado Abbott a los persecutores en casos como Penta y SQM. “Jamás he dado una instrucción particular porque está vedado, está prohibido al fiscal nacional dar instrucciones de carácter particular (…)Hoy como fiscal nacional me preocupo de cumplir esa obligación legal (…) Sería impensable tener un fiscal nacional que tenga la plenitud de las atribuciones de la persecución penal en Chile, eso, a mi juicio, sería incompatible con un estado democrático de derecho”. “Soy el primer interesado en respetar esa obligación que tiene el fiscal nacional de no dar instrucciones particulares”. Además, el fiscal nacional se refirió en particular al caso Penta, y a las razones que hicieron que se inhabilitara para el conocimiento de la causa. Al respecto, Abbott enfatizó que si bien no posee una inhabilidad legal, optó por no seguir, debido al parentesco con quien en ese entonces encabezaba las empresas Penta, el actual ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. Al máximo persecutor se le cuestiona también por los dichos emitidos en su cuenta pública 2018, cuando señaló que las investigaciones no podían afectar los quórum parlamentarios. Sobre este punto Abbott se defendió argumentando que sus dichos decían relación con el funcionamiento de un Estado democrático. “Especialmente para aquellos que quieren ver detrás de esto la protección de poderosos, quiero decirles que no es ese el propósito. Es simplemente el mejor funcionamiento de la democracia”. Según explicó su abogado, Luis Bates, luego de la fase probatoria que este martes llegó a su fin, continuará la fase de alegatos. Por otra parte, el abogado que representa a los parlamentarios del Frente Amplio, Inti Salamanca, dijo que la diligencia realizada este martes servirá para que se logre acreditar ante el Pleno de la Corte Suprema, que el fiscal Abbott ha ejercido negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones y en razón de eso, debe ser removido el cargo que ostenta hasta hoy.