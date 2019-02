5111230370

Nacional ¡La huelga feminista va! Mujeres se preparan para movilización del 8 de marzo A un mes de una nueva conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, diversos colectivos feministas de todo el país se están preparando para una gran huelga nacional, por lo que este viernes se realizarán manifestaciones, concentraciones, ferias y otras actividades para seguir uniendo y motivando a las mujeres a participar de este proceso de movilización en el que buscan reivindicar sus derechos. Andrea Bustos C. Jueves 7 de febrero 2019 18:14 hrs.

Desde hace ya varios meses que las mujeres en Chile se están preparando para la huelga feminista del próximo 8 de marzo, en el marco de una nueva conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora. En ese contexto es que han realizado manifestaciones, reuniones, conversatorios y diversas actividades para unirse y trazar sus demandas y experiencias como mujeres en Chile. El pasado 8 y 9 de diciembre realizaron un Encuentro Plurinacional de Mujeres que Luchan en la Universidad de Santiago, lugar hasta el que llegaron cientos de mujeres para reunirse y abordar temas como la violencia machista, la educación pública y no sexista, el trabajo, seguridad social, los derechos a la vivienda y la ciudad, los derechos sexuales y reproductivos, y la defensa del territorio y soberanía alimentaria. Durante las semanas posteriores, las organizaciones no se han dado tregua en ningún lugar del país y han seguido trabajando para masificar la convocatoria a la huelga del 8 de marzo, y este viernes, cuando solo falta un mes para esta nueva conmemoración, han hecho un llamado a participar de diversas acciones previas que prepararán el ambiente de lo que ocurrirá en las próximas semanas. Alondra Carrillo, vocera de la Coordinadora 8 de marzo, señaló que desde la realización del encuentro plurinacional “iniciamos el proceso de organización ya más formal de la huelga a través de la constitución de lo que son los comités de huelga, y los comités de huelga son instancias territoriales o sectoriales que se están organizando de manera autónoma a lo largo de todo el territorio, que están organizando sus propias actividades, y todas van en la línea de ayudar a difundir el programa que construimos para la huelga general feminista del 8 de marzo”. Además, indicó que estas acciones seguirán hasta el mismo día de la huelga feminista, y que las principales actividades son ferias feministas, puerta a puerta para explicar el programa, plazas culturales con ollas comunes, espacios de difusión, guarderías e intervenciones callejeras, todas con el objetivo de “calentar los motores” y motivar para la gran manifestación de marzo. Una de las principales actividades para este 8 de febrero es una jornada de agitación en las afueras del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género a las 11.30 horas, concentración que ha sido convocada por el Comité Sindical de la organización de la huelga. “Es una interpelación directa a la responsabilidad que el Estado tiene -el Estado y no solo este gobierno- con respecto de la situación en que hoy día nos encontramos, que es de violencia cada vez mayor, de una violencia que se ha ido estabilizando y ante la cual la dirección de las políticas del gobierno, y de los últimos gobiernos, no han podido hacer retroceder esa realidad, si no que han mantenido la situación de inseguridad y temor en la que vivimos las mujeres”, indicó Alondra Carrillo. Además, en la comuna de Santiago, en el Parque Portales a las 18 horas se realizará la “Feria Feminista 8F, a un mes de la huelga”. Allí participará la Librería Nicole Saavedra y Reexistencia Ediciones y, además, según el programa, habrá gráficas feministas y “yoga para niñes”, música en vivo y comida vegana. En el mismo lugar, a las 21 horas, se presentará la obra de teatro feminista “Cuerpas en guerra” de Colectiva la Jauría. En Ñuñoa, se realizará una “Mateada de mujeres” en Villa Los Jardines a las 19 horas, mientras que en el Comité de huelga zona oriente por Peñalolén, Macul, La Reina y Ñuñoa realizará la actividad “La huelga va con o sin sostenes”, en la que pasarán por las calles retirando sostenes, los que serán utilizados para confeccionar un gran banderín para el día 8 de marzo. ¿Por qué va la huelga? La huelga feminista del 8 de marzo ha sido convocada para que, en el día de conmemoración de la mujer trabajadora, se interrumpa la vida cotidiana paralizando tanto los trabajos pagados como los del hogar. Entre los fundamentos de esta importante movilización se encuentran poder demostrar que ninguna mujer está sola, y “que juntas tenemos la fuerza para combatir la violencia y transformar nuestras vidas precarizadas”. “Queremos vivir sin miedo. Sin miedo a perder la vida por la violencia, sin miedo a salir a calle, sin miedo a políticas racistas que nos vulneren, sin miedo a llegar a la vejez en la miseria, sin miedo al endeudamiento, sin miedo a poder decidir sobre nuestros cuerpos, sin miedo a amar por fuera de la norma, sin miedo a la impunidad”, dice un afiche difundido por la Coordinadora 8 de marzo en sus redes sociales para promocionar la huelga, y agrega que “nos movilizamos por una vida digna, una vida plena, donde el futuro sea mejor que el presente para todas”. Al respecto, la vocera de la Coordinadora 8 de marzo, Alondra Carrillo, dijo que “el sentido que tiene esta huelga es combatir la precarización de nuestras vidas, es enfrentar esa situación y la de violencia que cada día es mas explícita y más extrema (…) y levantarnos a conquistar un horizonte común desde el movimiento feminista hacia el conjunto de la sociedad para transformar la vida”. Afiches: Redes Coordinadora 8M

