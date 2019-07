9571111d77

Educación Nacional Hugo Gerter por votación del Magisterio: “Fue una respuesta de solidaridad” Luego de que el Colegio de Profesores rechazara en un 73 por ciento la propuesta ofrecida por el Gobierno, el dirigente del magisterio, Hugo Gerter, conversó con este medio e indicó que gran parte de los profesores no están afectados por los puntos en los que el Ejecutivo no quiere ceder, pero que el paro no se detendrá hasta que todo esté resuelto. Diario UChile Martes 2 de julio 2019 13:00 hrs. Compartir Profesores resuelven seguir paralizados ante “intransigencia” del Gobierno

Este lunes el profesorado volvió a rechazar de forma contundente, con un 73 por ciento, la propuesta que entregó el Gobierno luego de dos reuniones en las que la dirigencia del Colegio de Profesores trabajó directamente con la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Este resultado, según indicó a este medio el dirigente del Colegio de Profesores, Hugo Gerter, ya había sido previsible e incluso se lo recalcaron a la ministra Cubillos en medio de la reunión: que la propuesta era insuficiente en los temas del bono para educadoras diferenciales, la deuda histórica y el cambio curricular. En ese sentido, Gerter valoró la votación del magisterio. “Diría que fue una respuesta de solidaridad porque, en realidad, gran parte de los profesores de Chile no están afectados por estos temas, es solo un porcentaje. Pero la gran mayoría ha dicho, no vamos a levantar este paro hasta que tengamos los problemas resueltos de todos nuestros colegas”, señaló Gerter. El dirigente, además, desmenuzó los puntos fallidos en la negociación con el Gobierno. Así, resaltó que no se debiese poner como excusa la falta de recursos económicos para no ceder en puntos claves como el bono para las educadoras diferenciales y de párvulos. “Sabemos que tienen los recursos. Además, no los estamos pidiendo en lo inmediato sino que los estamos proyectando hasta el 2026. Si usted me dice, el Gobierno va a tener que meterse la mano al bolsillo y sacar 30 mil millones de pesos hoy día, eso no es verdad”, precisó el dirigente. Para Gerter resolver los otros temas pendientes, como en el caso de los cambios curriculares, tiene que ver en su totalidad con voluntad política. Por otro lado, en el caso de la deuda histórica, lo planteado por el Magisterio tampoco tendría que ver con un pago completo, sino con la instalación de una mesa especial de negociación. El último fin de semana, tanto la ministra Cubillos como el propio presidente Sebastián Piñera, se han pronunciado nuevamente en contra de la extensión del paro magisterial. Pese a todo esto, Gerter indicó que el gremio desea seguir teniendo un interlocutor de parte del Ejecutivo. “Mientras la ministra Cubillos tenga capacidad de resolver y dar solución a los puntos planteados, sigue siendo una interlocutora válida. Nos vamos a sentar a la mesa con quien nos de la solución a los problemas y nos da lo mismo si es con el subsecretario o con la ministra”, sentenció el dirigente. Finalmente, sobre los trascendidos de intencionalidades políticas para mantener el paro, Hugo Gerter indicó que es imposible soslayar el tema político cuando se habla de educación. Así, según dijo, si el Gobierno pretende dar soluciones reales al magisterio, tendrá que abandonar un poco el modelo de educación neoliberal que mantiene, y esa es claramente una decisión política.

