8f39a4e7d7

fa55e40dd3

Medio Ambiente Organizaciones exigen al Gobierno declarar “emergencia climática” en Chile A cinco meses de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) y a 11 años de percibir los peores escenarios del cambio climático -según lo advertido por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC)- las organizaciones que integran la “Sociedad civil por la acción climática” hacen un llamado a la ciudadanía para que exija a las autoridades que nuestro país se declare en Emergencia Climática y Ecológica. Claudio Medrano Miércoles 24 de julio 2019 15:05 hrs. Compartir

Cerca de 120 organizaciones del mundo ambiental, territorial, colegios profesionales, sindicatos, políticas y académicas se reunieron en el frontis de la Central Unitaria de Trabajadores para exigir a las autoridades que se declare Emergencia Climática y Ecológica en Chile para avanzar en la promulgación de una ley de cambio climático antes de la COP25 que será en nuestro país. A juicio de las organizaciones, es necesario “alertar sobre la importancia de que la ciudadanía tome un rol activo frente a la crisis climática que el planeta enfrenta, y que las autoridades de gobierno tomen medidas efectivas”. Para esto, apelan al compromiso que Chile adquirió al firmar voluntariamente el Acuerdo de París junto a otras 194 naciones, que convino mantener el calentamiento global estrictamente bajo los 2º centígrados o idealmente bajo los 1,5º C. El representante de Extinction Rebellion Chile, Ariel Chiang, se refirió a la obligación de las autoridades de tomar medidas efectivas, considerante el contexto internacional “el problema del cambio climático y la pérdida masiva de vida salvaje se ha agravado desde el Acuerdo de París. La comunidad científica ha reconocido que los fenómenos climáticos no lineales se han acelerado a tal punto que los comportamientos observados salen, una y otra vez, de las trayectorias esperadas y de los rangos de error en los modelos predictivos”. “Un Gobierno que dice basar sus políticas públicas y acciones en la evidencia científica, que afirma que la ciencia no es negociable y que liderará la COP25, sabe bien que el conocimiento científico no termina con el Acuerdo de París”, señaló. Por su parte, Ángela Valenzuela de Fridays for Future Chile, se sumó al llamado señalando que las medidas que se adoptaron en París no son suficientes por sí solas “creemos que aún podemos reaccionar colectivamente frente a la crisis climática y demandar a los gobiernos que aumenten su ambición y acción frente a la crisis. Juntos podemos hacer que se cumpla el Acuerdo de París y que el aumento de la temperatura global no sobrepase 1.5 grados Celsius”. Recordemos que las autoridades de diversos países señalaron que América Latina debe seguir el Reporte Especial del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), el que establece que se necesita que las transiciones sean rápidas y de gran alcance para que las emisiones de carbono disminuyan realmente en un 45% al 2030. Pero, las organizaciones advierten que “los antecedentes son preocupantes para Chile, ya que la primera Contribución Nacional Determinada del país fue calificada como insuficiente por Climate Action Tracker”.

Cerca de 120 organizaciones del mundo ambiental, territorial, colegios profesionales, sindicatos, políticas y académicas se reunieron en el frontis de la Central Unitaria de Trabajadores para exigir a las autoridades que se declare Emergencia Climática y Ecológica en Chile para avanzar en la promulgación de una ley de cambio climático antes de la COP25 que será en nuestro país. A juicio de las organizaciones, es necesario “alertar sobre la importancia de que la ciudadanía tome un rol activo frente a la crisis climática que el planeta enfrenta, y que las autoridades de gobierno tomen medidas efectivas”. Para esto, apelan al compromiso que Chile adquirió al firmar voluntariamente el Acuerdo de París junto a otras 194 naciones, que convino mantener el calentamiento global estrictamente bajo los 2º centígrados o idealmente bajo los 1,5º C. El representante de Extinction Rebellion Chile, Ariel Chiang, se refirió a la obligación de las autoridades de tomar medidas efectivas, considerante el contexto internacional “el problema del cambio climático y la pérdida masiva de vida salvaje se ha agravado desde el Acuerdo de París. La comunidad científica ha reconocido que los fenómenos climáticos no lineales se han acelerado a tal punto que los comportamientos observados salen, una y otra vez, de las trayectorias esperadas y de los rangos de error en los modelos predictivos”. “Un Gobierno que dice basar sus políticas públicas y acciones en la evidencia científica, que afirma que la ciencia no es negociable y que liderará la COP25, sabe bien que el conocimiento científico no termina con el Acuerdo de París”, señaló. Por su parte, Ángela Valenzuela de Fridays for Future Chile, se sumó al llamado señalando que las medidas que se adoptaron en París no son suficientes por sí solas “creemos que aún podemos reaccionar colectivamente frente a la crisis climática y demandar a los gobiernos que aumenten su ambición y acción frente a la crisis. Juntos podemos hacer que se cumpla el Acuerdo de París y que el aumento de la temperatura global no sobrepase 1.5 grados Celsius”. Recordemos que las autoridades de diversos países señalaron que América Latina debe seguir el Reporte Especial del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), el que establece que se necesita que las transiciones sean rápidas y de gran alcance para que las emisiones de carbono disminuyan realmente en un 45% al 2030. Pero, las organizaciones advierten que “los antecedentes son preocupantes para Chile, ya que la primera Contribución Nacional Determinada del país fue calificada como insuficiente por Climate Action Tracker”.