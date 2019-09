ba4d387060

Cultura Vicente Cifuentes: "La gente tiene que sentirse retratada en las canciones" El cantautor habla de su concierto familiar en Sala Master, de su próximo disco y de sus incansables ganas de llevar a otros músicos al sonido de la bachata y la raíz tropical. "Me fui al chancho, pero voy a seguir". Rodrigo Alarcón L. Martes 3 de septiembre 2019 17:29 hrs.

Vicente Cifuentes nació hace casi 30 años en Chillán, pero creció en la República Dominicana. Luego de iniciarse en la cantautoría de corte más íntimo, dio un giro que lo ha convertido en uno de los nombres más atractivos de la música chilena de raíz caribeña. La primera muestra de eso fue Jajajajajá (2012), pero el despegue vino más tarde con Bachata local (2017), el disco que le entregó el Premio Pulsar a Mejor Artista de Música Tropical. Este año se sumó el segundo volumen de ese registro, que durante los últimos meses lo ha tenido tocando no solo en diferentes ciudades de Chile, sino también en países como Perú y Uruguay. Junto a su banda, Los Buenos Momentos, el próximo domingo 8 de septiembre Vicente Cifuentes llegará a la Sala Master de Radio Universidad de Chile para una actuación en la que repasará el repertorio de ambos discos, además de contar con invitados como Ángelo Pierattini y Francisco Salas (detalles al final de la nota). “Es un show que hacemos para inaugurar la temporada de conciertos que viene a partir de septiembre, donde mi formato cambia de la guitarra sola a la Bachata local en todo su esplendor. Sumamos bronces y coros, somos diez músicos en el escenario y es primera vez que tocamos con este formato más grande”, adelanta. “En nuestras producciones siempre usamos bronces y coros, pero el show con formato reducido era súper guitarrístico, entonces el power que ponen los bronces es increíble y los coros hacen justicia también a la producción”, añade. El concierto ocurrirá en un momento de expectativas para Vicente Cifuentes. Además de preparar un nuevo sencillo, continúa trabajando en Amor caribe, el álbum que ya registró en México y será editado por el sello estadounidense San Saba Records. “Ese disco va a ser distinto, la bandera es el merengue”, anticipa. Más allá de los géneros, ese lanzamiento abrirá una nueva etapa para uno de los músicos más colaborativos del panorama local. Solo en los dos volúmenes de Bachata local suma apariciones de Paz Court, Rulo, Pedropiedra, Abel Zicavo (Moral Distraída), el mexicano El David Aguilar y los dominicanos Vicente García y Víctor Víctor. A eso hay que sumar La Junta, el trío que mantiene con Benjamín Walker y Charly Benavente, dupla que también figura también en “La caverna”, un single aparecido hace menos de dos meses y del que además participan Mariel Mariel y Yorka. “Es un multifeat”, se ríe Vicente Cifuentes. En vivo, ha aparecido en los últimos días en actuaciones de proyectos tan diversos como La Combo Tortuga, Reptilian Beats y las mismas Yorka. Por si fuera poco, es parte del colectivo Núcleo Distante, que agrupa a más de 20 músicos de países como Cuba, Colombia, Brasil, Panamá, Costa Rica, Perú y Uruguay. Es lo que explica sus recientes actuaciones en Lima y Montevideo: “La idea es que en todos los países tengamos una mano amiga”, resume. “A mí me invitaron a colaborar la primera vez que estuve en México. Me junté con El David Aguilar y me hizo la invitación formal mientras nos comíamos una hamburguesa de lentejas. En ese momento estaba Andrés Landón desde Chile. Con el tiempo ya han invitado a Paz Court y a Benjamín Walker. Los cuatro somos la ‘bancada distante’ de Chile”. ¿Qué te atrae tanto de las colaboraciones? Me importa muchísimo. Cuando era niño, mis discos favoritos eran los duetos de Frank Sinatra, Silvio (Rodríguez) con Pablo Milanés, (Luis Alberto) Spinetta y Fito (Páez), (Pedro) Aznar y Charly (García). Los brasileños siempre lo hicieron, están llenos de discos juntos y también hay un montón de colaboraciones en el jazz. Siempre me pareció que las escenas de hoy estaban recuperando eso y me gusta invitar a gente que no tiene nada que ver conmigo o que me inviten a mí. Me pasa con Ángelo Pierattini, que es el rock súper chileno, o con La Combo Tortuga. Son enlaces inesperados. Yo inventé esto de la Bachata local y tiene como esencia la colaboración, traer a gente que nunca va a cantar bachata en su vida. Me fui al chancho no más poh, pero voy a seguir. Después del disco, te aseguro que viene el tercer volumen de Bachata local. ¿Te aburres si te quedas en un solo género musical? Hago música para divertirme, nunca me he sentido muy cómodo en la onda tan erudita de la guitarra introvertida o tan académica. Siempre fui medio desordenado con el aprendizaje, no terminé ni el colegio. Siempre fui callejero y cuando eres así es porque te gusta todo. Lo paso bien cantando cumbia con La Combo, porque además es un público súper diferente. El otro día estuvimos en el Teatro Caupolicán y a la gente se le está yendo la vida en ese momento. Por eso también me gustan las percusiones, hacen que la gente se mueva. Soy más de la diversión reflexiva que de andar contando que me pasó esto o lo otro, desde la depre. Pero tus inicios eran cercanos a eso, ¿no? Sí, por eso creo que me aburrí de mí mismo y de dar la lata (risas). La música tiene que ser una experiencia para la gente. Uno tiene que decir lo que cree, pero también ser una voz de las personas, que la gente pueda sentirse retratada en las canciones que uno hace. Si no, es súper egoísta. Yo tengo la facultad de cantar y tocar la guitarra, pero no lo voy a hacer solo para mí, lo voy a hacer para que la persona que me escucha se entretenga, que lloremos o riamos juntos, que la comunicación sirva para el futuro, que pueda haber un tipo de inspiración en la otra persona. Bachata de domingo Vicente Cifuentes se presentará a las 19 horas del domingo 8 de septiembre en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, ubicada en Miguel Claro 509, Providencia. Las entradas tienen un valor de seis mil pesos y están disponibles en entradas@vicentecifuentes.com. Los niños menores de 12 años tienen ingreso gratuito. Foto: Gabriela Vinusa / Facebook Vicente Cifuentes.

