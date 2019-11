87e9b066f6

Política Daniel Núñez (PC): “El responsable de la violencia se llama Sebastián Piñera” El diputado comunista llamó a realizar un plebiscito para cambiar la Constitución y responsabilizó al Gobierno por los incidentes ocurridos en diferentes ciudades: "Se niega a reconocer los graves problemas sociales y responde con más represión”, sostuvo. Diario Uchile Jueves 7 de noviembre 2019 11:41 hrs. Compartir

Escucha acá la entrevista al diputado Daniel Núñez: play pause Descargar El diputado Daniel Núñez (PC) llamó este jueves a realizar un plebiscito para establecer una nueva Constitución y acusó al Gobierno de Sebastián Piñera de iniciar una espiral de violencia en diferentes ciudades de Chile. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario ahondó en la propuesta del Partido Comunista para modificar el capítulo 15 de la Carta Fundamental y convocar a una consulta el próximo 15 de diciembre. “Llevamos varios días de movilización y está claro que hay una gran cantidad de demandas sociales, muy justas, que se han sumado. La gente quiere el fin de los abusos, de la desigualdad brutal que hay en Chile, y estamos convencidos de que la manera de responder a estas demandas y dar solución a la gente pasa por tener una nueva Constitución”, afirmó. “Eso difiere radicalmente de lo que piensa el Gobierno, porque los abusos, la desigualdad y la injusticia son estructurales, están garantizados por una forma de funcionamiento de la economía, por una lógica de negación de derechos que tiene un aval incluso constitucional”, añadió. Según explicó, el plebiscito preguntaría a la ciudadanía si está de acuerdo con establecer una nueva Constitución. En caso de una respuesta positiva, también interrogaría si esto debe hacerse a través del Parlamento o de una asamblea constituyente. “Es fundamental que haya una nueva Constitución y hemos propuesto que esto se haga ahora, no en seis meses o un año más. La gente quiere respuestas y soluciones ahora”, indicó. “El Gobierno tiene temor y no quiere que los más ricos de Chile cedan en sus privilegios, no quieren repartir la torta, como se dijo popularmente, y por eso que están dilatando. Hablan de dos meses de cabildos, pero lo que quieren es que la gente se desmovilice para que esto quede en reformas que son cosméticas”. Según argumentó Núñez, “el mundo político tiene que asumir que ha sido superado por una crisis, somos parte de lo que se está cuestionando y creo que tenemos que tener la valentía y lucidez política para dejar que esta decisión la tome la ciudadanía. Yo no voy a imponer una opinión, voy a respetar lo que la gente diga”. Por otra parte, el diputado PC consideró que el Gobierno es el responsable de la violencia que se ha visto en las calles de Santiago y otras ciudades. “Hay que ser claros: el responsable de la violencia que hoy se vive en Chile, en nuestras ciudades, tiene nombre y apellido: se llama Sebastián Piñera; y la derecha, que se niega a reconocer los graves problemas sociales que hay y responde con más represión”, sostuvo. En ese sentido, el congresista recordó que el mandatario habló de una “guerra” cuando comenzaron las manifestaciones y llamó a las Fuerzas Armadas “con orden de disparar a matar”. “Eso es una acción criminal y genera violencia, indudablemente. Lo hemos visto también hoy, cuando ya no están los militares en las calles pero está la policía y ocurren cosas tan chocantes como que entren carabineros a un liceo de niñas y con una escopeta antimotines disparen a jóvenes de 14, 15 ó 16 años”, dijo. “Es increíble. Yo fui dirigente secundario bajo dictadura, hicimos decenas de tomas de liceos y jamás entró Carabineros con una escopeta antimotines, porque es una situación muy riesgosa. Después de todo eso, uno dice ¿por qué hay tanta violencia? Bueno, porque el Gobierno, en vez de abrir un cauce de diálogo, de escuchar, de hacer reformas verdaderas, de llamar al mundo social a La Moneda a discutir, lo que hace es escuchar sus propuestas y aplica una represión brutal y desmedida. Estamos en un espiral donde el Gobierno está errando absolutamente el camino”, concluyó.

