Nacional Basta de paneles de hombres: Nunca más sin nosotras Directiva Nacional Revolución Democrática Cartas al Director | Sábado 11 de julio 2020 13:54 hrs.

Señor Director: Los paneles de hombres que presentaron este viernes los matinales nacionales para comentar la contingencia política son reflejo de la realidad que se vive a diario en los medios de comunicación, y especialmente en los matinales, espacios que gozan de alta audiencia y que dan tribuna al debate político, algo que pocas veces ocurre en la televisión. Sin embargo, parece ser que para directores y editores de estos programas nuestras posturas y opiniones no importan. Las mujeres hemos luchado por ganar un lugar en lo público y ocupar espacios de representación popular, y la exclusión de nuestras voces de los medios de comunicación no hace más que perpetuar estereotipos de género que acentúan las brechas aún existentes. Hemos dicho fuerte que nunca más sin nosotras, porque estar representadas es también un asunto de justicia. Se ha argumentado que no hay mujeres en los paneles debido a nuestra baja representación en la política y a temas de disponibilidad. Pero esto no es cierto. Es claro que no es un problema de números o de agendas, sino una exclusión editorial insostenible. Desde Revolución Democrática hemos ingresado un reclamo ante el Consejo Nacional de Televisión y esperamos se tomen medidas -tanto en los canales como en los partidos políticos- para asegurar la paridad de género, la diversidad y el pluralismo en estos paneles. El nuevo Chile será con nosotras, tendrá nuestra voz y será feminista o no será. Catalina Pérez

Soledad Rolando

Alejandra Cárcamo

Marisol Céspedes

Marcela Sandoval

