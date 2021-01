Joe Biden asume como el 46° Presidente de Estados Unidos

Terminó la novela, pero comienza otra. Este miércoles, el demócrata Joe Biden asumió como el 46° Presidente de Estados Unidos, en medio de una ceremonia a la que no asistió su antecesor, Donald Trump, y bajo insólitas medidas de seguridad producto de amenazas de atentados y protestas por parte de los fanáticos del ahora ex mandatario.

En un acto al aire libre producto de la pandemia, y con el himno estadounidense interpretado por la cantante de pop Lady Gaga, el nuevo mandatario juró a las 13:48 hora chilena, sobre una biblia familiar y acompañado de su esposa.

“Este es el día de América, este es el día de la democracia”, fueron las primeras palabras del Presidente.

Durante su discurso, el mandatario dio especial énfasis a la unidad el país, pues los últimos hechos han demostrado que Estados Unidos se encuentra polarizada, llegando al extremo de un asalto a mano armada el Capitolio por parte de fanáticos de Trump.

“Dejemos la furia atrás y terminemos con la rabia. Este es nuestro desafío histórico, tenemos que enfrentar este momento como los Estados Unidos de América (…) no tiene porqué haber esta controversia tan rabiosa”, sostuvo.

“Lucharé por aquellos que votaron por mí y también por aquellos que no lo hicieron”, afirmó Biden.

En el ámbito internacional, el nuevo inquilino de la Casa Blanca se desmarcó de lo que venía haciendo Donald Trump afirmando que su país nuevamente se sumará a la comunidad planetaria. “Vamos a reparar nuestras alianzas y vamos a compartir con el mundo”, expresó.

Luego de jurado como Presidente, el mandatario publicó un tweet en que afirmó que ya comenzó su trabajo, pues “o hay tiempo que perder”.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That’s why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.

— President Biden (@POTUS) January 20, 2021