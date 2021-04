0b3e9cf5d4

Nacional Tercer retiro: Comisión de Constitución vota indicaciones y se espera su discusión en Sala este miércoles y jueves Una de las diputadas más activas en el debate, Pamela Jiles (PH), valoró el avance de la iniciativa pero advirtió que, para su aprobación, se necesitará el apoyo de la "derecha democrática". Diario Uchile Martes 13 de abril 2021 19:27 hrs.

Pasadas las 15:00 horas de este martes, la Comisión de Constitución de la Cámara comenzó a votar, en particular, los dos grupos de proyectos que buscan un tercer retiro del diez por ciento de los fondos previsionales. Uno de ellos mediante una norma permanente en la Constitución y el otro a través de un norma transitoria. Luego de ser de ser aprobadas, en general, por la instancia, las iniciativas serán discutidas este miércoles y jueves por la Sala de la Cámara Baja, donde se espera su aprobación y, por consiguiente, su traslado al Senado. Una de las indicaciones aprobadas este martes, que además era la que generaba más polémica, fue presentada por los diputados Matías Walker (DC) y Marcos Ilabaca (PS) el día lunes, y consiste en modificar la Constitución de tal manera que el Congreso tenga la potestad para proponer un retiro cuando haya estado de catástrofe. Esto, con la intención se evadir la traba del Tribunal Constitucional ante la advertencia del Gobierno de enviar el tercer retiro al TC en caso de que se apruebe. Ante la situación y refiriéndose a esta indicación, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, apoyó el apartado criticando, de paso, al presidente Sebastián Piñera por querer enviar al TC el tercer retiro. “No puede alegrarnos hoy tener que estar votando un tercer retiro cuando hay otras opciones que el Gobierno no ha colocado a disposición de la gente. No hay mañana sin presente, esto la gente lo sabe muy bien, por ello aprobamos el primer retiro, el segundo retiro y aprobaremos este retiro que, a nuestro juicio, esquiva los argumentos del Tribunal Constitucional y permite que sea viable en función de esta defensa irrestricta a una Constitución moribunda que hace el Presidente Piñera para defender los intereses de los más poderosos”. Sea con el motivo que sea, el Gobierno no se quedó en la amenaza e, inmediatamente después de que se aprobara la indicación por siete votos a favor y seis en contra, el ministro de la Segpres, Juan Jóse Ossa, concretó la reserva de constitucionalidad argumentando que, entre otras cosas, esta iniciativa infringe “el derecho a la seguridad social”. Otra indicación aprobada por la Comisión es la referida a las rentas vitalicias. De esta forma, “los pensionados por renta vitalicia podrán por una vez y de forma voluntaria adelantar el pago de sus rentas hasta por el monto equivalente al diez por ciento de los fondos originalmente traspasados a la respectiva compañía de seguros, estableciéndose como monto máximo de pago por adelantado ciento cincuenta unidades de fomento”. Por su parte, una de las diputadas más activas en el debate, Pamela Jiles (PH), valoró el avance de la iniciativa pero advirtió que, para su aprobación, se necesitará el apoyo de la “derecha democrática”. “Siento que hoy, cuando todos manifiestan su apoyo a este tercer retiro, luego de haberme dicho irresponsable, populista, etcétera, hemos avanzado, y me alegro que el diputado Walker, que era presidente de la Comisión en ese momento y que no estuvo disponible durante tres meses para poner este proyecto en tabla, hoy no solo nos acompañe, sino que lo haga de manera activa y brillante, sin embargo, necesito decir, como lo he reiterado desde el primer día, que sin la derecha democrática no podemos, no somos suficientes”. La advertencia de Jiles no es porque sí, pues parte de los diputados oficialistas que se cuadraron con el tercer retiro, después de la votación de este martes, han puesto en duda su apoyo al proyecto, ya que no estarían de acuerdo con que se una reforma permanente a la Constitución. Este jueves se debiese votar la reforma en la Sala, para ser aprobada se necesitan 92 votos, algo difícil si, finalmente, los diputados oficialistas se retractan de su apoyo. Si la reforma permanente se rechazara, se tendría que votar le reforma transitoria, la que fue aprobada por la Comisión de Constitución solo en general y, por ende, tendría que volver a la misma Comisión dilatándose así la discusión del proyecto.

