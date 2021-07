Caso San Ramón: Miguel Ángel Aguilera cumplirá prisión preventiva en Santiago 1

La jornada del lunes, en una audiencia que duró prácticamente todo el día, la magistrada Marcela Dattas del 15° Juzgado de Garantía de Santiago escuchó al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y a los querellantes particulares en la investigación por delitos asociados a la corrupción imputados a Miguel Ángel Aguilera, ex alcalde de San Ramón quienes pidieron unánimemente se decretara la medida de prisión preventiva en contra de la ex autoridad mientras dure la investigación. Según lo que señaló en la audiencia la jueza, en la investigación contra el imputado Miguel Ángel Aguilera “existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que ha participado en los tres delitos que hoy se le han imputado”. Tales delitos son enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos. De acuerdo con lo expuesto por la jueza, luego de haber escuchado la relación de los intervinientes, se justifica plenamente la medida cautelar más gravosa especialmente por el riesgo que Aguilera representa para la seguridad de la sociedad. “Aquí se ha puesto en juego el Estado de Derecho, se ha puesto en juego la democracia, porque estos son los delitos que hacen a los ciudadanos desconfiar en el sistema, el daño que se genera al estado de derecho es un daño que, estimo, no es posible cuantificar. Aquí claramente son delitos de corrupción”. La magistrada también se pronunció respecto de las alegaciones de la defensa del ex jefe comunal que señaló que el Ministerio Público actuaba con un sesgo y acomodando los hechos a su teoría del caso, especialmente porque se le atribuye a Aguilera un poder que ya no es posible que tenga, toda vez que dejó la alcaldía comunal. “Es por esto que considero que la libertad del imputado sí constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, independiente de que ya no ejerza la función”, argumentó la titular del 15° Juzgado de Garantía. Pese a la solicitud del abogado Mario Vargas, representante de Miguel Ángel Aguilera, el tribunal determinó que el imputado debía ser puesto a disposición de la Policía de Investigaciones durante la misma noche del lunes, y finalmente fue la Brigada Anticorrupción de la policía civil la encargada de ejecutar la orden judicial. Aguilera se entregó voluntariamente, debió pasar la noche en el cuartel Borgoño de Independencia y fue conducido desde allí al Centro de Justicia para la continuación de la audiencia de formalización este martes a partir de las 10 de la mañana. El tribunal determinó como plazo para la investigación hasta el 27 de septiembre, el que podrá ser ampliado por solicitud fundada del Ministerio Público, en tanto que se determinó que Miguel Ángel Aguilera cumpla la cautelar en las dependencias del recinto penitenciario Santiago 1. Este martes además, el Juzgado de Garantía controló la detención del ex jefe comunal y la declaró legal. La defensa de otro de los imputados en la causa por corrupción en la Municipalidad de San Ramón, el ex concejal José Miguel Zapata había también recurrido por la incompetencia del tribunal lo que finalmente fue zanjado en esta jornada, rechazándose lo pedido y dejando radicado el conocimiento de los hechos en el juzgado ante el que se llevó adelante la formalización. El llamado caso San Ramón por hechos de corrupción tiene ya tres imputados: el citado ex alcalde de la comuna, el ex administrador municipal Daniel García Vega quien quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional y el también ex concejal José miguel Zapata quien también se encuentra con prisión preventiva luego de haber sido detenido en mayo pasado en el Aeropuerto de Santiago cuando intentaba dejar el país rumbo a Canadá.

