78bdcee869

3bd5837f62

Economía Nacional Cuarto retiro versus IFE: El debate para entregar recursos a los chilenos Desde los partidos de Gobierno señalaron que el Ejecutivo debe ampliar hasta fin de año el Ingreso Familiar de Emergencia, además del Ingreso Laboral de Emergencia que permita la contratación de trabajadores. En la oposición si bien reconocen que un cuarto retiro es negativo, lo ven como la única salida a la falta de universalidad de las ayudas. Diario Universidad de Chile Martes 3 de agosto 2021 9:57 hrs. Me Gusta Compartir Diputada Alejandra Sepúlveda pide al Gobierno extender y aumentar el monto del IFE

En los próximos días se retomará en la Cámara de Diputados el debate sobre un eventual cuarto retiro de los fondos previsionales según adelantó el diputado socialista Marcos Ilabaca, presidente de la comisión de Constitución. El parlamentario indicó que el 11 de agosto citó a la instancia para seguir la discusión de varias iniciativas que se han presentado desde distintos sectores y que contemplan ideas de sacar hasta la totalidad de los fondos que administran las AFP. Ilabaca sostuvo que “voy a continuar con la tramitación del cuarto retiro al interior de la Cámara de Diputados y para eso he citado para el día 11 la discusión de este proceso. Son cerca de siete proyectos de los más variados que hablan respecto de retiro, desde un 10 a un 100 por ciento y esperamos que el Gobierno se haga parte de esta discusión para que los chilenos sepan lo que opinan sus autoridades”. El legislador socialista reconoció que “si bien no es una política pública correcta, es la única solución que ha servido para enfrentar este momento pandémico ante un Gobierno que ha decidido no seguir gobernando. El IFE no ha sido lo universal que hubiéramos esperado y hoy día la mayoría de los chilenos nos está pidiendo un cuarto retiro rápidamente”. La idea del cuarto retiro encuentra resistencia en el Ejecutivo que busca impedir su avance en el Parlamento, tal como hizo en las tres oportunidades anteriores e incluso el candidato presidencial del sector, Sebastián Sichel, salió hace algunos días a decir que estaría vigilando el comportamiento de los legisladores de Chile Vamos frente a esta nueva propuesta. Sus declaraciones, obviamente, no cayeron bien entre los representantes de sus bancadas. Entre los argumentos esgrimidos desde el Ministerio del Trabajo está el que miles de trabajadores quedarían sencillamente sin fondos previsionales para jubilar, mientras que en los partidos de Chile Vamos afirman que el IFE debe ser extendido y con los mismos montos hasta el mes de diciembre. No obstante, ya han surgido voces que apuntan a la necesidad de incrementar los fondos del beneficio en un 30 por ciento a raíz del alza del costo de la vida, en particular en los alimentos y algunos servicios en los últimos meses. “El IFE sí o sí tiene que mantenerse igual como hasta hoy y con los mismos montos, a las mismas personas sin ningún tipo de condición y hasta diciembre de este año”, indicó el presidente del PRI, Rodrigo Cademartori, a la salida del comité político de los días lunes en La Moneda. Mientras, los presidentes de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, y de la UDI, Javier Macaya, coincidieron en que se debe incentivar la reinserción de los trabajadores a través de la reactivación del empleo impulsando un nuevo bono para subvencionar el salario. Al respecto, Macaya indicó que “es importante que se entreguen señales concretas para que las personas se puedan reincorporar al mercado laboral en función de un instrumento nuevo que se pretende crear que es el Ingreso Laboral de Emergencia (ILE) que pueda ser complementado con el IFE”. Para el representante de la UDI, con la existencia de estos bonos, “el cuarto retiro es una política pública que nosotros creemos que este instrumento no debiera ser aprobado”. Reforma al sistema de pensiones debe ser postergado Uno de los compromisos asumidos por el Gobierno de Sebastián Piñera fue el de reformar el sistema de pensiones. Si bien su administración envió un proyecto al Congreso, la iniciativa ha sido criticada por reforzar la institucionalidad de las administradoras de fondos de pensiones más que hacer modificaciones en el sentido que ha reclamado la gente incluso durante las manifestaciones del estallido social. Uno de los críticos de la actitud del Ejecutivo ha sido el senador Ricardo Lagos Weber, quien indica que se debe esperar un nuevo gobierno para hacer una reforma y, especialmente, a lo que establezca la Convención Constituyente respecto de este tema. El parlamentario indicó que “este Gobierno ya demostró que no tiene capacidad para hacer cambios sustanciales en materia de pensiones. Lo mismo dicen los expertos consultados que señalan que no hay capacidad política para poder llevar adelante una reforma de este tipo de manera integral y amplia que nos mueva hacia un sistema mixto de pensiones”. A su juicio, “lo que hoy queda es mejorar las actuales pensiones sin entrar a modificar el sistema en su base. Para estos efectos tal vez es razonable explorar una ‘ley corta’ que permita centrarse en mejorar las pensiones del Pilar Solidario y de esa forma mejorar las pensiones actuales y dejar para más adelante, con un nuevo gobierno y a la espera de lo que pueda ocurrir también con la Convención Constitucional una reforma en profundidad y más estructural”.

En los próximos días se retomará en la Cámara de Diputados el debate sobre un eventual cuarto retiro de los fondos previsionales según adelantó el diputado socialista Marcos Ilabaca, presidente de la comisión de Constitución. El parlamentario indicó que el 11 de agosto citó a la instancia para seguir la discusión de varias iniciativas que se han presentado desde distintos sectores y que contemplan ideas de sacar hasta la totalidad de los fondos que administran las AFP. Ilabaca sostuvo que “voy a continuar con la tramitación del cuarto retiro al interior de la Cámara de Diputados y para eso he citado para el día 11 la discusión de este proceso. Son cerca de siete proyectos de los más variados que hablan respecto de retiro, desde un 10 a un 100 por ciento y esperamos que el Gobierno se haga parte de esta discusión para que los chilenos sepan lo que opinan sus autoridades”. El legislador socialista reconoció que “si bien no es una política pública correcta, es la única solución que ha servido para enfrentar este momento pandémico ante un Gobierno que ha decidido no seguir gobernando. El IFE no ha sido lo universal que hubiéramos esperado y hoy día la mayoría de los chilenos nos está pidiendo un cuarto retiro rápidamente”. La idea del cuarto retiro encuentra resistencia en el Ejecutivo que busca impedir su avance en el Parlamento, tal como hizo en las tres oportunidades anteriores e incluso el candidato presidencial del sector, Sebastián Sichel, salió hace algunos días a decir que estaría vigilando el comportamiento de los legisladores de Chile Vamos frente a esta nueva propuesta. Sus declaraciones, obviamente, no cayeron bien entre los representantes de sus bancadas. Entre los argumentos esgrimidos desde el Ministerio del Trabajo está el que miles de trabajadores quedarían sencillamente sin fondos previsionales para jubilar, mientras que en los partidos de Chile Vamos afirman que el IFE debe ser extendido y con los mismos montos hasta el mes de diciembre. No obstante, ya han surgido voces que apuntan a la necesidad de incrementar los fondos del beneficio en un 30 por ciento a raíz del alza del costo de la vida, en particular en los alimentos y algunos servicios en los últimos meses. “El IFE sí o sí tiene que mantenerse igual como hasta hoy y con los mismos montos, a las mismas personas sin ningún tipo de condición y hasta diciembre de este año”, indicó el presidente del PRI, Rodrigo Cademartori, a la salida del comité político de los días lunes en La Moneda. Mientras, los presidentes de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, y de la UDI, Javier Macaya, coincidieron en que se debe incentivar la reinserción de los trabajadores a través de la reactivación del empleo impulsando un nuevo bono para subvencionar el salario. Al respecto, Macaya indicó que “es importante que se entreguen señales concretas para que las personas se puedan reincorporar al mercado laboral en función de un instrumento nuevo que se pretende crear que es el Ingreso Laboral de Emergencia (ILE) que pueda ser complementado con el IFE”. Para el representante de la UDI, con la existencia de estos bonos, “el cuarto retiro es una política pública que nosotros creemos que este instrumento no debiera ser aprobado”. Reforma al sistema de pensiones debe ser postergado Uno de los compromisos asumidos por el Gobierno de Sebastián Piñera fue el de reformar el sistema de pensiones. Si bien su administración envió un proyecto al Congreso, la iniciativa ha sido criticada por reforzar la institucionalidad de las administradoras de fondos de pensiones más que hacer modificaciones en el sentido que ha reclamado la gente incluso durante las manifestaciones del estallido social. Uno de los críticos de la actitud del Ejecutivo ha sido el senador Ricardo Lagos Weber, quien indica que se debe esperar un nuevo gobierno para hacer una reforma y, especialmente, a lo que establezca la Convención Constituyente respecto de este tema. El parlamentario indicó que “este Gobierno ya demostró que no tiene capacidad para hacer cambios sustanciales en materia de pensiones. Lo mismo dicen los expertos consultados que señalan que no hay capacidad política para poder llevar adelante una reforma de este tipo de manera integral y amplia que nos mueva hacia un sistema mixto de pensiones”. A su juicio, “lo que hoy queda es mejorar las actuales pensiones sin entrar a modificar el sistema en su base. Para estos efectos tal vez es razonable explorar una ‘ley corta’ que permita centrarse en mejorar las pensiones del Pilar Solidario y de esa forma mejorar las pensiones actuales y dejar para más adelante, con un nuevo gobierno y a la espera de lo que pueda ocurrir también con la Convención Constitucional una reforma en profundidad y más estructural”.