Dr. Viviana Ulloa: “Es difícil encontrar una explicación lógica de por qué continúa el toque de queda”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la académica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Viviana Ulloa, se refirió al avance de la Región Metropolitana a fase 4 del Plan Paso a Paso Nos Cuidamos y a las lecciones que se han sacado respecto del sistema de salud chileno a propósito de la pandemia. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de esta decisión del gobierno, la doctora Viviana Ulloa afirmó que “si me hubieses preguntado hace un mes atrás, cuando recién se comentó respecto de la apertura de algunas comunas, mi planteamiento habría sido que era una medida apresurada. Pero, me equivoqué, este mes no hemos tenido lo que habíamos pensado respecto de un disparo de los casos y eso no ha acontecido hasta hoy, pero, no deja de preocuparnos porque lo que vimos en el hemisferio norte es que cuando se dieron mayores libertades aumentaron los casos”, señaló la académica de nuestra casa de estudios. De todas formas, la doctora Ulloa fue enfática en señalar que “ahora sí empiezan las grandes aperturas, ya vimos que se han realizado algunos conciertos, pero no sabemos si esto tendrá una repercusión a posterior cuando las personas comiencen a sentir un falso sentido de seguridad y comiencen ellos mismo a reducir las medidas preventivas”. Respecto de qué ocurrió para que en nuestro país no se haya manifestado aún el fenómeno visto en el hemisferio norte, la académica sostuvo que “es reconocido que tenemos un porcentaje importante de personas vacunadas respecto de otros países y si bien es cierto que tuvimos una apertura, ésta no estuvo relacionada desde un inicio a los espectáculos masivos y eso es un tema porque es lo que va a empezar a ocurrir ahora, entonces creo que ahora viene el gran desafío”. La doctora Ulloa tuvo palabras además para esta paradoja que se produce respecto del avance de la Región Metropolitana a fase 4 pero todavía con la medida de restricción de toque de queda, al respecto sostuvo que “eso es muy extraño y cuestionable desde todos los puntos de vista. Es difícil encontrar una explicación a aquello porque si lo piensas da lo mismo si se juntan 40 personas de día o de noche, es muy difícil entender qué hay detrás de aquello y ahí uno solo puede teorizar respecto de que se quiere tener un control de la movilidad nocturna para evitar manifestaciones”. Al respecto, la académica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, agregó que “si le preguntas a cualquier persona de salud no va a encontrar un respaldo lógico a aquello. Es muy extraño y difícil de comprender”. La doctora Viviana Ulloa también repasó otras disposiciones tomadas por las autoridades sanitarias y afirmó que “acá todos hemos escuchado esto de que se ha ido mejorando, pero ha carecido de una comunicación de riesgo adecuada. Cuando hablamos de esto es de los mensajes que se entregan y que deben ser coherentes, precisos, apoyados por información conocida y expresada de una forma que se corresponda con la población objetivo. Entonces, cuando piensas en la comunicación de riesgo, inicialmente fue muy precaria”. Si bien la académica de nuestra casa de estudios sostiene que esto ha ido mejorando con el tiempo, también señala que “todavía tenemos una incertidumbre respecto de cuáles son esos apoyos de información para tomar decisiones y eso se ha reclamado desde diferentes sociedades científicas. Se ha pedido en muchos momentos que se explicite cuáles son los criterios para tomar una u otra decisión”, recalcó Ulloa. Respecto de las lecciones aprendidas durante este periodo de pandemia, la doctora Ulloa señaló que “salud es mucho más que el sistema sanitario, mucho más que la institucionalidad y más allá de la infraestructura o de los servicios que pueda prestar el sistema sanitario. Salud significa cómo viven las personas, dónde crecen, cómo se desarrollan, con la multiplicidad de factores que influyen en ellos. Es decir, salud tiene que ver con la vivienda, las veredas, cómo están las luminarias, la seguridad y así salud tiene que ver con todo lo que podamos pensar que se relaciona con la vida de las personas”. Finalmente, la especialista sostuvo que “las personas podríamos tener el mismo potencial para desarrollarnos, pero el contexto en el cual nos desenvolvemos influye notablemente en el desarrollo de esas capacidades, entonces, sin duda cuando atendemos a las personas, las atendemos con toda esa carga de la determinación social y por eso es distinto cuando atiendes a una persona de Puente Alto respecto de alguien de Vitacura o Providencia, porque su contexto social es mucho más favorecedor”.

