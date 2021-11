Rodrigo Román por fallo de la Corte Suprema: “Es posible decir que consolida el Estado policial en Chile”

Durante esta jornada, la Corte Suprema entregaría el fallo sobre el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del adolescente B.E.S.M., de 17 años, el primer condenado en el marco de los incidentes ocurridos durante el estallido social de octubre de 2019. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el abogado penalista de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, aseguró que en las pruebas analizadas por los Tribunales “alguien metió las manos” y son las evidencias que fueron utilizadas para condenar al adolescente. “En lo que se valió la Fiscalía, que fue valorado por el Tribunal, fue lo que dicen la prueba principal, que es ese video que tuvimos ocasión de conocer de 29 minutos y 51 segundos. Claramente es una alteración del video madre del que fue extraído, y da cuenta que el ingreso del sujeto blanco -que sería Benjamín- ocurre a las 20:57, no a las 22:14, y la supuesta conducta del sujeto blanco anterior al incendio no es a las 22:17, sino es a las 21:00 horas. Ese desfase de una hora y 17 minutos, esa adulteración del video da cuenta que, efectivamente, ahí alguien metió las manos, en buen chileno hablando. ¿Será la policía, será la Fiscalía? Eso es lo que se tiene que investigar”, sostuvo Román. En ese contexto, el jurista explica que la presentación de nulidad ante el Máximo Tribunal del país se realizó ya que, desde la defensa, “creemos que lo que tiene que hacer la Corte Suprema es acoger el recurso de nulidad porque, en el fondo, traspasar groseramente ese límite significa un atentado a la integridad judicial”. Además, Rodrigo Román sostuvo que el conocimiento de esta prueba fue fortuito ya que, en el análisis de las evidencias entregadas por parte de la Fiscalía, se encontraron con piezas audiovisuales de los incidentes en el Metro, cuyos nombres no coincidían con las fechas de estos acontecimientos. “Lo que pasa es que el hallazgo fue porque, en cada uno de los juicios, por ley te tienen que entregar todas las pruebas. Entonces, una de esas pruebas que nos entregaron era un disco duro contenedor de decenas de miles de imágenes de distintas estaciones de Metro y ahí, escarbando, escarbando y escarbando apareció esta película que da cuenta que este es un medio metraje, es un cortometraje armado por ellos porque efectivamente la hora original está, valga la redundancia, en el original. La policía, para su tesis, con la Fiscalía dicen que eso ocurrió a las 22:17 para encuadrarlo dentro del incendio que se produjo a partir de las 22:15. Pero lo cierto es que este otro video da cuenta que aquello, si ocurrió, ocurrió a las 21 horas, una hora y 17 minutos antes, lo cual no guarda ninguna relación con el incendio que se produjo, me vuelvo, a una hora 17 minutos después”, detalló. Incluso, Román aseguró que hoy su trabajo está enfocado en la defensa del menor B.E.S.M., pero debido a la absolución de Daniel Morales, tío de B.E.S.M, más adelante demandarán al Estado de Chile por el abuso de la prisión preventiva. “En el caso de Daniel indudablemente vamos a hacer demanda en contra del Estado, pero ese es un tema con posterioridad. Lo que nos interesa a nosotros es ganar este tema que, por lo demás, es una duda que atraviesa a la sociedad entera, porque la pregunta al final del día sigue siendo ¿quién quemó el Metro?”, enfatizó. En el sentido de la discusión sobre el proyecto del indulto a los presos de la revuelta que sigue estancado en el Senado, el jurista manifestó su descontento con la clase política en general y aseguró que existe una deuda moral con las personas que actualmente continúan en prisión preventiva. “A juzgar por los hechos, yo he escuchado a este candidato antifascista y todas sus volteretas y, de hecho, sus asesores más cercanos el día de ayer. A los antifascistas en Chile parece que se les olvidó la prisión política y, lo que a mí ciertamente como defensor popular, es que me lleva a tomar distancia de la institucionalidad, porque aquí yo creo que hay una deuda moral con los presos políticos de la revuelta luego de dos años y que no hay voluntad política. No es un tema del Senado, en la clase política incluyendo a estos neo políticos del Frente Amplio, no hay voluntad política para su liberación”, señaló Román. Sin embargo, en horas de esta tarde, la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del menor y confirmó la condena por el incendio de la estación Pedrero de la Línea 5 del Metro de Santiago. En fallo unánime, el Máximo Tribunal del país ratificó la condena que pesa sobre el adolescente B.E.S.M., de 17 años, y queda firme la sentencia mixta de cinco años de internación provisoria en régimen cerrado y semicerrado. Minutos después de la ratificado por parte de la Corte Suprema, en conversación con nuestro medio, el abogado defensor Rodrigo Román aseguró que los argumentos entregados por el Tribunal “no se hacen cargo del reproche de la defensa y lo que se hace es que se consolida la criminalización”. Además, Román sostuvo que, con esta decisión, “es posible decir que consolida el Estado policial en Chile”, y anunció la presentación de acciones legales en tribunales internacionales en contra de los organismos institucionales del país. “La Corte Suprema en un fallo dice una cosa y una semana después dice otra distinta. Obviamente, aquí hay responsabilidad de los jueces y vamos a denunciar a los jueces ante los organismos internacionales. Eso es lo que te puedo decir por ahora”, señaló el abogado de la Defensoría Popular.

