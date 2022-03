4261b905b3

3552191db4

Nacional Beatriz Sánchez: “Hay algunos que están muy instalados en el rechazo (…) pero es porque están cómodos con las cosas como están” La convencional del Frente Amplio destacó el avance del informe de Principios Constitucionales en el pleno, defendiendo la transición hacia un Estado social de derecho. Sin embargo, reconoció la necesidad de ir “simplificando” las propuestas y evitar que éstas choquen con el trabajo de otras comisiones. Natalia Palma Lunes 14 de marzo 2022 13:24 hrs.

Whatsapp Tweet

En una jornada marcada por el cambio de mando fue que el pasado viernes el pleno de la Convención votó el primer informe emanado de la comisión de Principios Constitucionales, cuyas normas destacan por ser las que se ubicarán en los primeros párrafos de la nueva Carta Magna. En la instancia, fueron aprobados en general 9 artículos de los 36 que contenía la propuesta. Entre ellos, el Artículo 1 que establece que “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Su carácter es plurinacional e intercultural y ecológico”, el que fue visado por 104 votos a favor, 38 en contra y dos abstenciones. También se aprobaron normativas que refieren a la Igualdad Sustantiva (Art. 6), a la Naturaleza como sujeto de derecho (Art.9), a Chile como un país oceánico (Art.9 M); Interculturalidad (Art.11), Plurilingüismo (Art. 12), Probidad y Transparencia (Art. 14), Supremacía Constitucional y Legal (Art. 15) y Emblemas Nacionales (Art. 17). En este último menciona que, además de la bandera, el escudo y el himno nacional, “el Estado reconoce los símbolos y emblemas plurinacionales propios de los distintos pueblos indígenas y tribales”. En conversación con Radio Universidad de Chile, la convencional del Frente Amplio y ex coordinadora de la comisión de Principios Constitucionales, Beatriz Sánchez, profundizó sobre este resultado y consideró a la instancia como la “más política de todas”, puesto que lo que se debate “son las ideas que van a permear toda la Constitución”. En ese sentido, planteó que “es muy difícil que los principios constitucionales solo lo viéramos entre 18 convencionales. Sabíamos que teníamos que venir con una propuesta que el pleno tenía que enriquecer y que seguramente va a tener como idas y vueltas permanentes en el pleno hasta que lleguemos a un consenso de cuáles son los principios generales que abren la Constitución”. Asimismo, enfatizó en la importancia sobre la definición de estas normas, señalando que “los principios generales son mandatos para el Estado, no son etéreos. Muchas veces la gente habla de valores y principios como si fueran líneas morales o éticas que no tienen una bajada concreta en la vida de las personas”. “Definimos si el Estado deja de ser neoliberal subsidiario y pasa a ser un Estado social de derecho. Se define la plurinacionalidad, si la República va a ser solidaria, no en el sentido de caridad como habitualmente entendemos, sino entender, por ejemplo, un sistema de seguridad social, donde hay solidaridad intergeneracional o intrageneracional. Es en los principios del Estado donde se define una democracia ya no solamente representativa, sino una democracia directa y participativa. Si la naturaleza va a tener derechos o no”, detalló Sánchez. Sobe el rechazo del resto de las 27 propuestas, la convencional por el Distrito 12 aclaró que esto se explica porque había materias que estaban siendo abordadas por otras comisiones. Así apuntó que “teníamos un principio de justicia plurinacional y eso lo está viendo también la comisión 6 (Sistemas de Justicia). Había varios principios económicos que seguramente los va a ver la comisión 5 (Medio Ambiente), hay varios principios de un trabajo decente que lo está viendo Derechos Fundamentales. Sabíamos que se iban a caer”. Por lo mismo, dijo que, al tratarse de principios generales, lo más probable es que debiesen pasar a la nueva Constitución 16 de estas normas entendidas como un sistema. Ante el rechazo en general, “se devuelve a la comisión porque hay ciertos conceptos, palabras, frases que el pleno espera a que, o se definan mejor, o se redacten mejor. Reconozco es que hay muchos artículos que quedan muy largos y que hay que ir resumiendo, hay que ir viendo si algunos incisos se pueden fundir en uno, si no están replicados, hay que ir simplificando cosas”. En cuanto a las críticas de convencionales de algunos sectores de derecha que han calificado varias de las propuestas como un “experimento”, aseguró que muchos no participan del debate porque “están ajenos a las cosas que no les interesan”. En esa línea, comentó que “hay algunos que están muy instalados en el Rechazo y desde el día uno están planteando que lo que aquí está pasando no les gusta, pero es porque están cómodos con las cosas como están y están en contra con cualquier tipo de cambio que proponga la Constitución”. “Definir un Estado social de derecho yo no sé cómo podría ser un experimento cuando hay muchos países que han definido a su propio Estado como uno y son países que miramos con buenos ojos, en el sentido de que tienen una buena red social, esa red de contención en las áreas que son vitales para la subsistencia: en la salud, en la educación, en las pensiones hacia donde Chile quiere transitar”, afirmó.

En una jornada marcada por el cambio de mando fue que el pasado viernes el pleno de la Convención votó el primer informe emanado de la comisión de Principios Constitucionales, cuyas normas destacan por ser las que se ubicarán en los primeros párrafos de la nueva Carta Magna. En la instancia, fueron aprobados en general 9 artículos de los 36 que contenía la propuesta. Entre ellos, el Artículo 1 que establece que “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Su carácter es plurinacional e intercultural y ecológico”, el que fue visado por 104 votos a favor, 38 en contra y dos abstenciones. También se aprobaron normativas que refieren a la Igualdad Sustantiva (Art. 6), a la Naturaleza como sujeto de derecho (Art.9), a Chile como un país oceánico (Art.9 M); Interculturalidad (Art.11), Plurilingüismo (Art. 12), Probidad y Transparencia (Art. 14), Supremacía Constitucional y Legal (Art. 15) y Emblemas Nacionales (Art. 17). En este último menciona que, además de la bandera, el escudo y el himno nacional, “el Estado reconoce los símbolos y emblemas plurinacionales propios de los distintos pueblos indígenas y tribales”. En conversación con Radio Universidad de Chile, la convencional del Frente Amplio y ex coordinadora de la comisión de Principios Constitucionales, Beatriz Sánchez, profundizó sobre este resultado y consideró a la instancia como la “más política de todas”, puesto que lo que se debate “son las ideas que van a permear toda la Constitución”. En ese sentido, planteó que “es muy difícil que los principios constitucionales solo lo viéramos entre 18 convencionales. Sabíamos que teníamos que venir con una propuesta que el pleno tenía que enriquecer y que seguramente va a tener como idas y vueltas permanentes en el pleno hasta que lleguemos a un consenso de cuáles son los principios generales que abren la Constitución”. Asimismo, enfatizó en la importancia sobre la definición de estas normas, señalando que “los principios generales son mandatos para el Estado, no son etéreos. Muchas veces la gente habla de valores y principios como si fueran líneas morales o éticas que no tienen una bajada concreta en la vida de las personas”. “Definimos si el Estado deja de ser neoliberal subsidiario y pasa a ser un Estado social de derecho. Se define la plurinacionalidad, si la República va a ser solidaria, no en el sentido de caridad como habitualmente entendemos, sino entender, por ejemplo, un sistema de seguridad social, donde hay solidaridad intergeneracional o intrageneracional. Es en los principios del Estado donde se define una democracia ya no solamente representativa, sino una democracia directa y participativa. Si la naturaleza va a tener derechos o no”, detalló Sánchez. Sobe el rechazo del resto de las 27 propuestas, la convencional por el Distrito 12 aclaró que esto se explica porque había materias que estaban siendo abordadas por otras comisiones. Así apuntó que “teníamos un principio de justicia plurinacional y eso lo está viendo también la comisión 6 (Sistemas de Justicia). Había varios principios económicos que seguramente los va a ver la comisión 5 (Medio Ambiente), hay varios principios de un trabajo decente que lo está viendo Derechos Fundamentales. Sabíamos que se iban a caer”. Por lo mismo, dijo que, al tratarse de principios generales, lo más probable es que debiesen pasar a la nueva Constitución 16 de estas normas entendidas como un sistema. Ante el rechazo en general, “se devuelve a la comisión porque hay ciertos conceptos, palabras, frases que el pleno espera a que, o se definan mejor, o se redacten mejor. Reconozco es que hay muchos artículos que quedan muy largos y que hay que ir resumiendo, hay que ir viendo si algunos incisos se pueden fundir en uno, si no están replicados, hay que ir simplificando cosas”. En cuanto a las críticas de convencionales de algunos sectores de derecha que han calificado varias de las propuestas como un “experimento”, aseguró que muchos no participan del debate porque “están ajenos a las cosas que no les interesan”. En esa línea, comentó que “hay algunos que están muy instalados en el Rechazo y desde el día uno están planteando que lo que aquí está pasando no les gusta, pero es porque están cómodos con las cosas como están y están en contra con cualquier tipo de cambio que proponga la Constitución”. “Definir un Estado social de derecho yo no sé cómo podría ser un experimento cuando hay muchos países que han definido a su propio Estado como uno y son países que miramos con buenos ojos, en el sentido de que tienen una buena red social, esa red de contención en las áreas que son vitales para la subsistencia: en la salud, en la educación, en las pensiones hacia donde Chile quiere transitar”, afirmó.