Senador Latorre por documento del FA: “No es un texto definitivo”

33f9b93c97

02ac363e93

Son 12 los puntos que contiene el documento que discute el Frente Amplio y que pretende ser una base para el debate parlamentario en el caso de un triunfo del Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre próximo y se requiera una implementación de nuevas normativas que hagan realidad lo establecido en la nueva constitución. Entre ellos se cuenta el tema del aborto explicó el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, recordando que en la propuesta constitucional que emanó de la Convención Constituyente se establece su derecho, pero las condiciones y plazos deberán ser establecidos por ley. Luego de un encuentro en La Moneda con el Presidente Gabriel Boric y la directiva de RD, Latorre precisó que esta discusión ya había sido adelantada hace algunas semanas por la jefa de bancada Catalina Pérez y que es parte del intercambio sobre la forma en que se avanzará legislativamente en caso que gane el Apruebo. “Si uno lee el texto, muchos de los principios o los derechos consagrados en la nueva constitución, los incisos a continuación concretamente que será la ley, será el Congreso el que deberá regular y materializar aquellos principios”, subrayó. El senador agregó que “vamos a tener un deber, un mandato constitucional de aterrizar el texto de hacer adecuaciones legislativas. Y esas son conversaciones que estamos teniendo. Se filtró un borrador que no está cerrado, está siendo revisado por múltiples personas del Frente Amplio y se filtró a la prensa, lamentablemente. Es un borrador, no es un texto definitivo”. Consultado sobre este documento, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, indicó que si bien están abiertos al debate, es necesario abocarse por ahora a asegurar el triunfo del Apruebo y explicar el avance que el documento significa para superar las demandas sociales que decantaron en el estallido social de octubre de 2019. Además, el dirigente político cuestionó un intento por controlar el debate por parte de los partidos políticos. “¿Por qué si ha existido un proceso que lo ha impuesto el pueblo en que hubo un plebiscito de entrada, se eligió una convención, va a haber un plebiscito, un grupo de parlamentarios, de partidos políticos se van a atribuir la representación de ese pueblo?”, preguntó Teillier. Ante estas afirmaciones, Latorre dijo que “tenemos permanente conversación con Apruebo Dignidad. Son conversaciones que vamos a tener de todas maneras. Obviamente que los parlamentarios de Apruebo Dignidad también podrán tener sus posturas respecto de aquello que se tendrá que implementar”. A eso agregó que “acá lo que la ciudadanía tiene que pronunciarse el 4 de septiembre es si aprueba o rechaza el texto de la nueva constitución, pero el 5 de septiembre en delante de ganar el Apruebo, será obviamente el Congreso con la ciudadanía, porque esta nueva constitución abre la puerta a la democracia participativa, la que hará las adecuaciones legislativas, las reformas, las modificaciones”. Sobre las diferencias planteadas por el presidente del PC, Latorre indicó que “prefiero no mandarle recados por la prensa. Tenemos una muy buena relación. Prefiero conversar estas cosas con él, de manera directa, personal. Acá no hay ninguna intención de atribuirse ninguna soberanía popular. Insisto: ese es un borrador, es un texto que estaba siendo conversado, discutido, no es un texto definitivo y lamento que se haya filtrado a la prensa porque no hay ninguna resolución cerrada”.

Son 12 los puntos que contiene el documento que discute el Frente Amplio y que pretende ser una base para el debate parlamentario en el caso de un triunfo del Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre próximo y se requiera una implementación de nuevas normativas que hagan realidad lo establecido en la nueva constitución. Entre ellos se cuenta el tema del aborto explicó el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, recordando que en la propuesta constitucional que emanó de la Convención Constituyente se establece su derecho, pero las condiciones y plazos deberán ser establecidos por ley. Luego de un encuentro en La Moneda con el Presidente Gabriel Boric y la directiva de RD, Latorre precisó que esta discusión ya había sido adelantada hace algunas semanas por la jefa de bancada Catalina Pérez y que es parte del intercambio sobre la forma en que se avanzará legislativamente en caso que gane el Apruebo. “Si uno lee el texto, muchos de los principios o los derechos consagrados en la nueva constitución, los incisos a continuación concretamente que será la ley, será el Congreso el que deberá regular y materializar aquellos principios”, subrayó. El senador agregó que “vamos a tener un deber, un mandato constitucional de aterrizar el texto de hacer adecuaciones legislativas. Y esas son conversaciones que estamos teniendo. Se filtró un borrador que no está cerrado, está siendo revisado por múltiples personas del Frente Amplio y se filtró a la prensa, lamentablemente. Es un borrador, no es un texto definitivo”. Consultado sobre este documento, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, indicó que si bien están abiertos al debate, es necesario abocarse por ahora a asegurar el triunfo del Apruebo y explicar el avance que el documento significa para superar las demandas sociales que decantaron en el estallido social de octubre de 2019. Además, el dirigente político cuestionó un intento por controlar el debate por parte de los partidos políticos. “¿Por qué si ha existido un proceso que lo ha impuesto el pueblo en que hubo un plebiscito de entrada, se eligió una convención, va a haber un plebiscito, un grupo de parlamentarios, de partidos políticos se van a atribuir la representación de ese pueblo?”, preguntó Teillier. Ante estas afirmaciones, Latorre dijo que “tenemos permanente conversación con Apruebo Dignidad. Son conversaciones que vamos a tener de todas maneras. Obviamente que los parlamentarios de Apruebo Dignidad también podrán tener sus posturas respecto de aquello que se tendrá que implementar”. A eso agregó que “acá lo que la ciudadanía tiene que pronunciarse el 4 de septiembre es si aprueba o rechaza el texto de la nueva constitución, pero el 5 de septiembre en delante de ganar el Apruebo, será obviamente el Congreso con la ciudadanía, porque esta nueva constitución abre la puerta a la democracia participativa, la que hará las adecuaciones legislativas, las reformas, las modificaciones”. Sobre las diferencias planteadas por el presidente del PC, Latorre indicó que “prefiero no mandarle recados por la prensa. Tenemos una muy buena relación. Prefiero conversar estas cosas con él, de manera directa, personal. Acá no hay ninguna intención de atribuirse ninguna soberanía popular. Insisto: ese es un borrador, es un texto que estaba siendo conversado, discutido, no es un texto definitivo y lamento que se haya filtrado a la prensa porque no hay ninguna resolución cerrada”.