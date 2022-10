fcaba5d612

Internacional Nacional Política Raúl Sohr: “Occidente se la juega por Ucrania para debilitar y someter a Rusia” El analista internacional afirmó que el conflicto entre Rusia y Ucrania, que comenzó hace 8 meses, habría terminado si no es por el apoyo financiero y militar a Kiev, en una estrategia que busca sacar a Rusia del escenario mundial como potencia. Osciel Moya Plaza Domingo 16 de octubre 2022 12:37 hrs.

El sociólogo, periodista y analista internacional, Raúl Sohr, estimó que si no es por el respaldo “absolutamente masivo, financiero y militar” que Occidente brinda a Ucrania, la guerra habría terminado, pero prevalece el intento de someter y sacar a Rusia del escenario mundial como una potencia. Este viernes, el Presidente ruso Vladimir Putin reiteró que su país está abierto a conversar sobre Ucrania si Kiev “madura”, pero las autoridades de este país perdieron la voluntad de negociar en cuanto las tropas rusas se retiraron de esa región, dijo. “Siempre hemos dicho que estamos abiertos (a las negociaciones con Ucrania). Incluso llegamos a ciertos acuerdos en Estambul. Estos fueron de hecho casi rubricados. En cuanto las tropas se retiraron de Kiev, las autoridades de esta ciudad perdieron inmediatamente el deseo de negociar. Si están maduros para hacerlo, entonces, probablemente, los esfuerzos de mediación de todos los interesados serán atendidos”, señaló Putin. Al hacer un análisis de la guerra que se inició en febrero de este año, Sohr afirmó que los conflictos no son eternos, siempre terminan, algunos por agotamiento, porque los arsenales decrecen y no son posibles reponerlos. “De hecho el conflicto habría terminado si Occidente no le brindara este respaldo absolutamente masivo, financiero y militar en armamento a Ucrania y Rusia debe haber calculado, calculó mal, que Occidente no iba a acudir al socorro de la forma tan masiva como lo ha hecho”, indicó Sohr. Agregó que hay muchas especulaciones sobre por qué Occidente se la juega por Ucrania, pero ciertamente “es una forma de debilitar y de someter a Rusia y sacarla del escenario mundial como una potencia”. El analista afirmó que si bien hay matices en esta estrategia de sometimiento, porque no todos los países europeos piensan lo mismo, ya que Alemania fue más cauta en incorporarse en este conflicto, pero “sin duda la voz cantante la lleva Estados Unidos, por lejos. Para EE.UU es una guerra cómoda porque su gran vulnerabilidad, que tiene armas en abundancia, son las tropas. Es decir, tiene poca tolerancia a la pérdida de fuerzas propias y en la medida que tiene a Ucrania al frente, Estados Unidos le brinda apoyo económico y militar y esa es una guerra cómoda para los norteamericanos”. En este conflicto, estimó el analista, “el desempeño militar ruso claramente se ha debilitado, ha tenido que enviar un segundo contingente tan importante como el primero. Claramente a Rusia no le está yendo bien y la cantidad de sanciones que le ha aplicado Occidente, la debilita económicamente y también políticamente. Si uno ve la votación en Naciones Unidas, es decir una cantidad muy importante de naciones votaron condenando la invasión a Ucrania, lo cual representa una derrota diplomática. Y la diplomacia es un factor absolutamente crucial, clave en cualquier conflicto, de manera que por donde uno lo mire, desde el punto de vista económico, político y diplomático, a Rusia le está yendo bastante mal”. El periodista recordó que desde que desapareció el Pacto de Varsovia, Estados Unidos y el conjunto de los países de la OTAN han mantenido una actitud agresiva hacia Rusia, por lo que la adhesión de Ucrania a esta alianza militar para Moscú es inadmisible, considerando que Rusia siempre ha querido reconstituir la “Gran Rusia” donde Kiev fue parte de la desaparecida Unión Soviética y hoy es un “costado vulnerable y la adhesión a la OTAN, alianza militar anti-rusa, es inaceptable”. ¿Tercera guerra mundial? Con la agudización del conflicto, en el mundo crece la preocupación por ampliación hacia otros países y se transforme en la Tercera Guerra Mundial, con las consecuencias catastróficas que implicaría. “Kiev es muy consciente de que tal paso significaría una escalada que nos llevaría a una Tercera Guerra Mundial”, dijo la agencia de noticias TASS citando las declaraciones del subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexandr Venedíktov, sobre la insistencia de Ucrania de ingresar a la OTAN. Para Raúl Sohr, es “inconcebible que se haga una amenaza de ese tipo. Una tercera guerra mundial inevitablemente con muy altas probabilidades derivaría al uso de armas nucleares, sean tácticas o estratégicas y eso es impredecible que va pasar con el planeta, ya no con Rusia o Estados Unidos, sino que la existencia de la humanidad misma podría estar en juego”.

