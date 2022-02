0ec58ce1b3

cf07e373f3

Internacional Frontera Rusia Ucrania en máxima tensión: FF.AA. rusas abaten a cinco “saboteadores” y destruyen dos vehículos que aseguran traspasaron el límite entre los dos países El hecho fue dado a conocer por el Distrito Militar del Sur mientras en Moscú el presidente Vladimir Putin anunció el reconocimiento de la independencia de las repúblicas independentistas de Donesk y Lugansk. “Para nosotros es la prioridad, no la confrontación si no garantizar la seguridad y las condiciones para el desarrollo”, señaló el jefe de Estado. Diario Uchile Lunes 21 de febrero 2022 15:23 hrs.

Tweet Whatsapp

Fuerzas militares rusas abatieron a un grupo de cinco “saboteadores” ucranianos que traspasaron la frontera este lunes, según informó el Distrito Militar del Sur de las Fuerzas Armadas de Rusia, al tiempo que neutralizó a otro equipo y capturó a un militar de Kiev. Según la información dada a conocer por los militares rusos, el hecho se registró en la provincia de Rostov cerca de la localidad de Mitiakinskaya a las 06:00 AM, hora local. Después de la infiltración del equipo en territorio ruso, se registró un enfrentamiento, por lo que dos vehículos de combate de infantería de Ucrania acudieron para evacuarlos. Las fuerzas rusas respondieron con armas antitanques y destruyeron los vehículos, mientras que cinco de los soldados ucranianos resultaron muertos en la acción. El hecho se registró la misma jornada en que el Kremlin desechó un posible encuentro entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de los Estados Unidos, Joe Biden, como promovía el mandatario francés, Emmanuel Macron, luego de sostener reuniones con ambos jefes de Estado más el de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante el fin de semana. En Moscú, el presidente Putin convocó a una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia, en la que participaron, entre otros, los ministros de exteriores, Sergei Lavrov, y de Defensa, Sergei Goishú. En el encuentro, Putin aseveró que durante esta jornada definirá si reconoce o no la soberanía de las repúblicas de Donesk y Lugansk, tal como solicitaron los representantes de ambas regiones así como la petición formal realizada este mismo lunes por la Duma Estatal de Rusia (Parlamento). “El objetivo de nuestra reunión de hoy es escuchar a nuestros colegas y determinar nuestros siguientes pasos en esta dirección, tomando en cuenta la petición de los jefes de las repúblicas de Donesk y Lugansk a Rusia solicitando reconocer su soberanía y también el mensaje de la Duma Estatal Rusa con el mismo llamado, pidiendo al Jefe de Estado hacerlo y reconocer la soberanía de las repúblicas de Donesk y Lugansk”, comentó Putin. Para el mandatario ruso, Ucrania está siendo utilizada como un “elemento de contraposición con nuestro país, (lo que) representa para nosotros una gran amenaza”. “Es por eso que en los últimos meses al final del año pasado activamos nuestro trabajo con nuestros socios en Washington y en la OTAN para acordar las medidas de seguridad y garantizar el desarrollo pacífico del país en las condiciones de paz. Para nosotros es la prioridad no la confrontación si no garantizar la seguridad y las condiciones para el desarrollo”, insistió Putin. En ese sentido precisó que “como he mencionado muchas veces, si Rusia se enfrenta a la amenaza como la entrada de Ucrania a la OTAN, la amenaza para nuestro país se elevaría muchas veces. Porque el Artículo 5 del Tratado de la OTAN dice que todos los países de la alianza deben entrar en guerra si uno de sus miembros es atacado. Ucrania insiste en que Crimea sigue siendo su territorio y esto significa una amenaza posible que ellos intentarán pelear por este territorio y lo están diciendo claramente en sus documentos”. El mandatario abundó señalando que de esa forma “toda la OTAN se verá obligada en tomar parte en esta campaña. Nos dicen que algunos países de la OTAN están en contra de recibir a Ucrania como miembro. Sin embargo, a pesar de esta oposición en Bucarest firmaron un memorando que abre la puerta para Ucrania y Georgia a la OTAN”. Putin indicó que cuando consulta el por qué de integrar a esas dos ex repúblicas soviéticas a la OTAN, algunos gobernantes que integran la alianza señalan que es “bajo la presión de EE.UU.”. “Pero si dieron un paso bajo la presión de los Estados Unidos, donde están las garantías de que no emprenderán el siguiente paso… las garantías no existen. Estas garantías no existen porque Estados Unidos cancela cualquier acuerdo, cualquier documento que firma”, subrayó el gobernante ruso. El jueves los jefes de la diplomacia rusa y norteamericana, Sergei Lavrov y Antony Blinken, respectivamente, sostendrán un nuevo encuentro para buscar una salida a la crisis que se registra en la frontera con Ucrania. Después del encuentro en el Kremlin, Putin sostuvo una comparecencia televisada donde anunció el reconocimiento de las repúblicas de Lugansk y Donesk y llamó al Parlamento a aprobar esta decisión en los próximos días. Además, llamó a Ucrania “a cesar las agresiones en Donbas. En caso contrario, toda la responsabilidad por las agresiones serán de las autoridades de Kiev”. Junto con subrayar la amenaza contra su país ante un despliegue de material bélico en territorio ucraniano por parte de la OTAN, que podría alcanzar en cuestión de minutos zonas estratégicas e incluso la propia capital, Moscú, Putin enfatizó en la condición de colonia a la que llevaron al país los ultranacionalistas luego del golpe de Estado de 2014 y que llevó a la ocupación de Crimea por parte de Rusia y la independencia de Lugansk y Donesk. “¿Saben los ucranianos qué acciones se toman desde el extranjero para gobernar al país? ¿Entienden que su nación ya ni siquiera se encuentra bajo un protectorado económico y político, sino que se degradó hasta una colonia con un Estado marioneta?”, inquirió el dirigente ruso. Putin agregó que “la privatización del país conllevó que el Gobierno -que se calificaba como patriótico- perdiera el carácter nacional y gradualmente diera pasos hacia una completa pérdida de la soberanía. Continúa en el rumbo a la desrusificación y a la asimilación obligatoria”.

Fuerzas militares rusas abatieron a un grupo de cinco “saboteadores” ucranianos que traspasaron la frontera este lunes, según informó el Distrito Militar del Sur de las Fuerzas Armadas de Rusia, al tiempo que neutralizó a otro equipo y capturó a un militar de Kiev. Según la información dada a conocer por los militares rusos, el hecho se registró en la provincia de Rostov cerca de la localidad de Mitiakinskaya a las 06:00 AM, hora local. Después de la infiltración del equipo en territorio ruso, se registró un enfrentamiento, por lo que dos vehículos de combate de infantería de Ucrania acudieron para evacuarlos. Las fuerzas rusas respondieron con armas antitanques y destruyeron los vehículos, mientras que cinco de los soldados ucranianos resultaron muertos en la acción. El hecho se registró la misma jornada en que el Kremlin desechó un posible encuentro entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de los Estados Unidos, Joe Biden, como promovía el mandatario francés, Emmanuel Macron, luego de sostener reuniones con ambos jefes de Estado más el de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante el fin de semana. En Moscú, el presidente Putin convocó a una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia, en la que participaron, entre otros, los ministros de exteriores, Sergei Lavrov, y de Defensa, Sergei Goishú. En el encuentro, Putin aseveró que durante esta jornada definirá si reconoce o no la soberanía de las repúblicas de Donesk y Lugansk, tal como solicitaron los representantes de ambas regiones así como la petición formal realizada este mismo lunes por la Duma Estatal de Rusia (Parlamento). “El objetivo de nuestra reunión de hoy es escuchar a nuestros colegas y determinar nuestros siguientes pasos en esta dirección, tomando en cuenta la petición de los jefes de las repúblicas de Donesk y Lugansk a Rusia solicitando reconocer su soberanía y también el mensaje de la Duma Estatal Rusa con el mismo llamado, pidiendo al Jefe de Estado hacerlo y reconocer la soberanía de las repúblicas de Donesk y Lugansk”, comentó Putin. Para el mandatario ruso, Ucrania está siendo utilizada como un “elemento de contraposición con nuestro país, (lo que) representa para nosotros una gran amenaza”. “Es por eso que en los últimos meses al final del año pasado activamos nuestro trabajo con nuestros socios en Washington y en la OTAN para acordar las medidas de seguridad y garantizar el desarrollo pacífico del país en las condiciones de paz. Para nosotros es la prioridad no la confrontación si no garantizar la seguridad y las condiciones para el desarrollo”, insistió Putin. En ese sentido precisó que “como he mencionado muchas veces, si Rusia se enfrenta a la amenaza como la entrada de Ucrania a la OTAN, la amenaza para nuestro país se elevaría muchas veces. Porque el Artículo 5 del Tratado de la OTAN dice que todos los países de la alianza deben entrar en guerra si uno de sus miembros es atacado. Ucrania insiste en que Crimea sigue siendo su territorio y esto significa una amenaza posible que ellos intentarán pelear por este territorio y lo están diciendo claramente en sus documentos”. El mandatario abundó señalando que de esa forma “toda la OTAN se verá obligada en tomar parte en esta campaña. Nos dicen que algunos países de la OTAN están en contra de recibir a Ucrania como miembro. Sin embargo, a pesar de esta oposición en Bucarest firmaron un memorando que abre la puerta para Ucrania y Georgia a la OTAN”. Putin indicó que cuando consulta el por qué de integrar a esas dos ex repúblicas soviéticas a la OTAN, algunos gobernantes que integran la alianza señalan que es “bajo la presión de EE.UU.”. “Pero si dieron un paso bajo la presión de los Estados Unidos, donde están las garantías de que no emprenderán el siguiente paso… las garantías no existen. Estas garantías no existen porque Estados Unidos cancela cualquier acuerdo, cualquier documento que firma”, subrayó el gobernante ruso. El jueves los jefes de la diplomacia rusa y norteamericana, Sergei Lavrov y Antony Blinken, respectivamente, sostendrán un nuevo encuentro para buscar una salida a la crisis que se registra en la frontera con Ucrania. Después del encuentro en el Kremlin, Putin sostuvo una comparecencia televisada donde anunció el reconocimiento de las repúblicas de Lugansk y Donesk y llamó al Parlamento a aprobar esta decisión en los próximos días. Además, llamó a Ucrania “a cesar las agresiones en Donbas. En caso contrario, toda la responsabilidad por las agresiones serán de las autoridades de Kiev”. Junto con subrayar la amenaza contra su país ante un despliegue de material bélico en territorio ucraniano por parte de la OTAN, que podría alcanzar en cuestión de minutos zonas estratégicas e incluso la propia capital, Moscú, Putin enfatizó en la condición de colonia a la que llevaron al país los ultranacionalistas luego del golpe de Estado de 2014 y que llevó a la ocupación de Crimea por parte de Rusia y la independencia de Lugansk y Donesk. “¿Saben los ucranianos qué acciones se toman desde el extranjero para gobernar al país? ¿Entienden que su nación ya ni siquiera se encuentra bajo un protectorado económico y político, sino que se degradó hasta una colonia con un Estado marioneta?”, inquirió el dirigente ruso. Putin agregó que “la privatización del país conllevó que el Gobierno -que se calificaba como patriótico- perdiera el carácter nacional y gradualmente diera pasos hacia una completa pérdida de la soberanía. Continúa en el rumbo a la desrusificación y a la asimilación obligatoria”.