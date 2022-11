4242: El nuevo contacto telefónico que el Gobierno lanzó en el marco del programa “Denuncia Seguro”

Este nuevo número, más corto para que sea más sencillo de recordar, busca disminuir la cifra oculta de la delincuencia, vale decir, las personas que deciden no denunciar los delitos de los que son víctimas o testigos, ya sea por falta de confianza en las instituciones o temor sufrir algún tipo de represalia.

Del mismo modo, la información proporcionada no sólo permite dar persecución efectiva del crimen, sino además, dimensionar la realidad socio delictual de cada zona, para generar estrategias para la prevención.

En el lanzamiento de la iniciativa, llevada a cabo en la comuna de Maipú, Tohá, indicó que este tipo de iniciativas apuntan a “una parte vital de la construcción de la seguridad”, en cuanto permiten que los casos que afectan a la ciudadanía sean recogidos y procesados por las instituciones.

“La denuncia es importante porque si las personas no denuncian estamos a ciegas. No sabemos dónde están cometiéndose los delitos, qué tipos de delitos son, en qué horarios, en qué lugares, a qué grupos de personas. La denuncia es la materia prima con la que se hacen las políticas de seguridad; cuando no hay denuncias, no hay ninguna posibilidad de que las políticas de seguridad sean efectivas”, sostuvo.

A su vez, el Subsecretario Vergara indicó que “hoy marcando el *4242, todas y todos los habitantes de este país van a poder hacer una denuncia anónima de forma segura, pero, por sobre todo, contar con un Gobierno que está monitoreando la efectividad de los procesos posteriores, que cada uno de los eslabones institucionales hagan su trabajo”.

Y enfatizó que “para que nuestras policías y nuestro Ministerio Público puedan hacer su trabajo, necesitamos más y mejor información. Porque cuando hay un ciudadano, una ciudadana, que siente que prefiere hacerlo de forma anónima porque necesita cualquier tipo de resguardo al respecto, ahí estamos nosotros como Gobierno para tomar esa denuncia y llevarla adelante, para entregarle más información al sistema de persecución penal y que quienes cometan delitos paguen y enfrenten la justicia”.

Por su parte, el alcalde de la comuna de Maipú, Tomás Vodanovic señaló que “Gobernar es dar tranquilidad y seguridad a nuestros vecinos y vecinas. Debemos tener mayor presencia, mayor comunicación y tener canales efectivos que nos permitan que nuestros vecinos se sientan más cerca. Este fono mucho más simple, el *4242, nos permite eso, simplificar la comunicación y dar esa tranquilidad”.

Denuncia Seguro

Según precisa una minuta del Gobierno, el programa Denuncia Seguro dispone de dos canales de entrega de información. En primer lugar, está la dirección www.denunciaseguro.cl, en el que se pueden realizar denuncias las 24 horas del día vía web, y por otro lado, se encuentra el nuevo teléfono *4242, al que se puede llamar, indistintamente, todos los días del año.

Los reportes recibidos con información delictual suficiente son enviados al Ministerio Público en forma de denuncia, que las fiscalías reciben generando una causa penal destinada a la investigación, persecución y eventual juzgamiento de los responsables de los delitos.

Ahora bien, Denuncia Seguro no es un número de emergencia y no recibe reporte sobre delitos flagrantes, los cuales deben ser informados a las policías.

Actualmente el programa recibe un promedio de 41 denuncias diarias, mil 363 cada mes. El 81% de los delitos informados corresponden a denuncias vinculadas al tráfico de drogas, un 5,1% a denuncias por violencia intrafamiliar, un 4,1% a delitos contra la propiedad y un 2,8% a presencia o tráfico de armas.