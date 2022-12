80759ce4d0

a932d975f4

Nacional Política Proceso Constituyente Lautaro Carmona y negociaciones por nueva constitución: “Habrá que recurrir a un plebiscito que determine con la ciudadanía cómo seguimos este proceso” El dirigente comunista junto a líderes del oficialismo, advirtió un endurecimiento de Chile Vamos para conseguir un acuerdo. Desde la oposición señalaron que desde la vereda del frente se busca repetir “el proceso que fracasó” el 4 de septiembre. Raúl Martínez Sábado 10 de diciembre 2022 9:42 hrs.

Compartir en

Una nueva y extensa jornada se vivió este viernes en la sede del Congreso en Santiago donde las fuerzas políticas parecieron distanciar más sus posiciones y no lograron un acuerdo que permita dirimir la fórmula con la que se instalará el nuevo órgano que redactará la propuesta de constitución para el país. A la salida de la reunión cerca de las 22 horas, las acusaciones fueron de un lado a otro. Desde el oficialismo acusaron un endurecimiento de las posiciones de Chile Vamos, mientras que en la oposición afirman que la contraparte busca repetir una fórmula fracasada ya con la Convención Constituyente y la propuesta constitucional rechazada el 4 de septiembre. En Chile Vamos rechazan que la entidad que redactará la propuesta constitucional sea electa en su totalidad, algo que es resistido por las fuerzas de gobierno. Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, apuntó que la reunión de este viernes “iba bien encaminada hasta hoy día. Finalmente lo que hemos visto es que las posiciones se han ido endureciendo, pese a que desde nuestro lado, desde la alianza de Gobierno, hemos hecho todos los esfuerzos por ir flexibilizando aquellos puntos que entendíamos que eran de interés de Chile Vamos y que también lo son de la ciudadanía”. Entre las propuestas de la oposición a las que se han abierto en el oficialismo está la instalación de un comité de expertos con incidencia en ciertas materias, pero sin derecho a voto cuando se dirima que se integrarán al texto. Vodanovic sostuvo que anoche “se nos ha señalado que tenemos ‘demasiada creatividad’. Yo creo que todo tiene un límite. Nosotros vamos a seguir asistiendo a las reuniones porque no vamos a ser nosotros los que dejemos el diálogo. Pero sí, el diálogo tiene que ser serio, tiene que ser conducente”. La dirigenta del PS subrayó que el trabajo que están desarrollando busca conseguir “una constitución que represente a Chile, no a la izquierda ni a la derecha. Pero de esta manera, si seguimos con esta actitud de intransigencia de la derecha y de los Amarillos, esto no va a llegar a buen puerto”. En Chile Vamos, el vicepresidente de RN, Diego Schalper sostuvo que “Chile no quiere repetir una mala experiencia. Hemos insistido hoy día en una tesis que fue avanzando a lo largo del día que es la tesis de que necesitamos un órgano que sea capaz de complementar participación de personas que saben con legitimidad democrática”, es decir un órgano integrado en parte por especialistas con derecho a voto y designado por el Parlamento otra parte electa por la ciudadanía. En ese sentido, el presidente de RN, Francisco Chahuán, agregó que durante el encuentro “manifestamos una voluntad férrea en avanzar en una comisión mixta. No nos cabe la menor duda que cuando uno aprecia el clima ambiente, los chilenos están pidiendo que el expertis de los especialistas más la amplia participación ciudadana, el rol del parlamento y la legitimidad democrática puedan conjugarse para hacer un proceso en serio y responsable”. Durante las conversaciones de este viernes, el representante de Amarillo, el ex diputado Zarko Luksic, fue quien dio el portazo a nombre de Chile Vamos a las propuestas de las fuerzas oficialistas. Por eso el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló que “llegó una hora en que cada fuerza se haga responsable, en el buen sentido de la palabra, sobre el tema político y con mirada histórica sobre qué es lo que se está construyendo. Y si no hay una capacidad de construir acuerdo y alguno de nosotros pueda sentirse frustrado porque puso todas sus capacidades y la perseverancia por sobre cualquier cosa, habrá que recurrir a un plebiscito que determine con la ciudadanía cómo seguimos este proceso de reponer un proceso constituyente para una nueva constitución”. Carmona agregó que “uno de los puntos que está de por medio es si hay plenitud de que el órgano que le toque elaborar y proponer con todas las ayudas que puedan concebirse, sea 100 por ciento electo. Eso es muy importante, porque les da una igualdad de condiciones a todos quienes participen”. Mientras, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, acusó que desde la oposición siempre han expresado miedo a la democracia, tanto en el plebiscito de 1988 como en los que sucedieron al acuerdo por la paz del 15 de noviembre de 2019 en medio del estallido social. “Hoy día argumentan miedo a la democracia el año 2022 para no solamente no tener un órgano electo 100 por ciento, si no además no concurrir a la soberanía del pueblo para dilucidar este conflicto”, precisó el dirigente. Cubillos coincidió con Carmona en que “si no hay acuerdo, la última ratio debe ser un plebiscito de entrada y creemos que debe ser la salida que debe tener Chile, que el pueblo se pronuncie. Esa soberanía debe ser rescatada”. El presidente del PR agregó que “hemos flexibilizado nuestras posiciones, pero desafortunadamente no vemos lo mismo del frente. Creemos y hacemos un llamado a que hay que ser responsables y sensatos y esa responsabilidad pasa por escuchar a Chile”. Sin embargo, el presidente de la UDI, Javier Macaya, insistió en que la responsabilidad no es ni de Chile Vamos ni en particular de Amarillos, sino de la posición del oficialismo de insistir en que el organismo redactor sea 100 por ciento electo. “No hay un responsable más que el maximalismo que pretende que el proceso que estamos hoy día tratando de construir se parezca al proceso que fracasó”, señaló el dirigente gremialista. Las conversaciones seguirán por ahora el próximo lunes una vez más en la sede del Congreso en Santiago, aunque ya sin la perspectiva de un acuerdo rápido como convocó el propio presidente Gabriel Boric durante la semana cuando dijo que era mejor tener “un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo”. Imagen: Agencia Aton

Una nueva y extensa jornada se vivió este viernes en la sede del Congreso en Santiago donde las fuerzas políticas parecieron distanciar más sus posiciones y no lograron un acuerdo que permita dirimir la fórmula con la que se instalará el nuevo órgano que redactará la propuesta de constitución para el país. A la salida de la reunión cerca de las 22 horas, las acusaciones fueron de un lado a otro. Desde el oficialismo acusaron un endurecimiento de las posiciones de Chile Vamos, mientras que en la oposición afirman que la contraparte busca repetir una fórmula fracasada ya con la Convención Constituyente y la propuesta constitucional rechazada el 4 de septiembre. En Chile Vamos rechazan que la entidad que redactará la propuesta constitucional sea electa en su totalidad, algo que es resistido por las fuerzas de gobierno. Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, apuntó que la reunión de este viernes “iba bien encaminada hasta hoy día. Finalmente lo que hemos visto es que las posiciones se han ido endureciendo, pese a que desde nuestro lado, desde la alianza de Gobierno, hemos hecho todos los esfuerzos por ir flexibilizando aquellos puntos que entendíamos que eran de interés de Chile Vamos y que también lo son de la ciudadanía”. Entre las propuestas de la oposición a las que se han abierto en el oficialismo está la instalación de un comité de expertos con incidencia en ciertas materias, pero sin derecho a voto cuando se dirima que se integrarán al texto. Vodanovic sostuvo que anoche “se nos ha señalado que tenemos ‘demasiada creatividad’. Yo creo que todo tiene un límite. Nosotros vamos a seguir asistiendo a las reuniones porque no vamos a ser nosotros los que dejemos el diálogo. Pero sí, el diálogo tiene que ser serio, tiene que ser conducente”. La dirigenta del PS subrayó que el trabajo que están desarrollando busca conseguir “una constitución que represente a Chile, no a la izquierda ni a la derecha. Pero de esta manera, si seguimos con esta actitud de intransigencia de la derecha y de los Amarillos, esto no va a llegar a buen puerto”. En Chile Vamos, el vicepresidente de RN, Diego Schalper sostuvo que “Chile no quiere repetir una mala experiencia. Hemos insistido hoy día en una tesis que fue avanzando a lo largo del día que es la tesis de que necesitamos un órgano que sea capaz de complementar participación de personas que saben con legitimidad democrática”, es decir un órgano integrado en parte por especialistas con derecho a voto y designado por el Parlamento otra parte electa por la ciudadanía. En ese sentido, el presidente de RN, Francisco Chahuán, agregó que durante el encuentro “manifestamos una voluntad férrea en avanzar en una comisión mixta. No nos cabe la menor duda que cuando uno aprecia el clima ambiente, los chilenos están pidiendo que el expertis de los especialistas más la amplia participación ciudadana, el rol del parlamento y la legitimidad democrática puedan conjugarse para hacer un proceso en serio y responsable”. Durante las conversaciones de este viernes, el representante de Amarillo, el ex diputado Zarko Luksic, fue quien dio el portazo a nombre de Chile Vamos a las propuestas de las fuerzas oficialistas. Por eso el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló que “llegó una hora en que cada fuerza se haga responsable, en el buen sentido de la palabra, sobre el tema político y con mirada histórica sobre qué es lo que se está construyendo. Y si no hay una capacidad de construir acuerdo y alguno de nosotros pueda sentirse frustrado porque puso todas sus capacidades y la perseverancia por sobre cualquier cosa, habrá que recurrir a un plebiscito que determine con la ciudadanía cómo seguimos este proceso de reponer un proceso constituyente para una nueva constitución”. Carmona agregó que “uno de los puntos que está de por medio es si hay plenitud de que el órgano que le toque elaborar y proponer con todas las ayudas que puedan concebirse, sea 100 por ciento electo. Eso es muy importante, porque les da una igualdad de condiciones a todos quienes participen”. Mientras, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, acusó que desde la oposición siempre han expresado miedo a la democracia, tanto en el plebiscito de 1988 como en los que sucedieron al acuerdo por la paz del 15 de noviembre de 2019 en medio del estallido social. “Hoy día argumentan miedo a la democracia el año 2022 para no solamente no tener un órgano electo 100 por ciento, si no además no concurrir a la soberanía del pueblo para dilucidar este conflicto”, precisó el dirigente. Cubillos coincidió con Carmona en que “si no hay acuerdo, la última ratio debe ser un plebiscito de entrada y creemos que debe ser la salida que debe tener Chile, que el pueblo se pronuncie. Esa soberanía debe ser rescatada”. El presidente del PR agregó que “hemos flexibilizado nuestras posiciones, pero desafortunadamente no vemos lo mismo del frente. Creemos y hacemos un llamado a que hay que ser responsables y sensatos y esa responsabilidad pasa por escuchar a Chile”. Sin embargo, el presidente de la UDI, Javier Macaya, insistió en que la responsabilidad no es ni de Chile Vamos ni en particular de Amarillos, sino de la posición del oficialismo de insistir en que el organismo redactor sea 100 por ciento electo. “No hay un responsable más que el maximalismo que pretende que el proceso que estamos hoy día tratando de construir se parezca al proceso que fracasó”, señaló el dirigente gremialista. Las conversaciones seguirán por ahora el próximo lunes una vez más en la sede del Congreso en Santiago, aunque ya sin la perspectiva de un acuerdo rápido como convocó el propio presidente Gabriel Boric durante la semana cuando dijo que era mejor tener “un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo”. Imagen: Agencia Aton