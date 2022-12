Alcalde Henry Campos sobre críticas a Hassler: “El crimen organizado y el narcotráfico escapan 100 por ciento a lo que puedan hacer las municipalidades”

De tal manera, la iniciativa apuntó contra la gestión de la alcaldesa Irací Hassler (PC) apelando a un “crítico estado de inseguridad e insalubridad existente” en Santiago centro. Cuestión que ha sido replicada por parlamentarias del oficialismo, como fue el caso de la diputada Emilia Scheneider (CS) y Alejandra Placencia (PC).

Mientras la primera cuestionó al partido liderado por Francisco Chahuán por enarbolar la medida en pleno escándalo de corrupción del ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN), la segunda aseguró que el escenario deplorable que vive Santiago es a causa del abandono que tuvo la comuna por parte del Gobierno anterior y el ex alcalde Felipe Alessandri (RN).

La propia ministra Segegob, Camila Vallejo, respaldó la labor de la jefa comunal, asegurando que en la Municipalidad de Santiago “ha habido disposición justamente para enfrentar problemas que son heredados en materia de seguridad, comercio”.

En respuesta a la acción parlamentaria, la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm) emanó una declaración pública con la que si bien valoraron la preocupación de distintos actores políticos respecto a los temas que aquejan a los y las vecinas, señalaron que en ningún caso permitirán que “estas se transformen en una crítica política que afecte a la autonomía de los gobiernos locales”.

En ello exhortaron al Congreso a legislar en un compromiso transversal de seguridad “que ponga sentido de urgencia a los cambios legales que permita dotar a las instituciones respectivas, de mayores y mejores herramientas para prevenir y perseguir el delito”.

Sobre la misiva, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el primer vicepresidente de la ACHM y alcalde de la comuna de Talcahuano, Henry Campos, explicó que “consideramos pertinente pronunciarnos por este hecho porque la función principal del Congreso es legislar y no hacer evaluaciones de las funciones que generen otros organismos del Estado”.

“Nosotros como municipios no legislamos, ellos tienen la prerrogativa de hacer eso. El Congreso no administra, administran las municipalidades y por lo tanto creo que deben entender cuál es el rol que les compete a los parlamentarios en materia constitucional y de ley, que es principalmente legislar“, añadió.

Dando cuenta del contexto, el edil señaló que los parlamentarios de RN “recurren a un mecanismo que existe en el Congreso que son estos proyectos de acuerdo, en donde de alguna manera recomiendan al Ejecutivo tomar algunas acciones que pueden ser desde el punto de vista financiero o desde el punto de vista tributario, que son iniciativas exclusivas del Presidente. Y, en este caso en particular, hacen una solicitud al Gobierno frente a la actuación que se vive en la comuna de Santiago”.

Considerando que la acción apunta hacia la comuna centro de la capital, Campos advirtió el “excesivo centralismo” que entraña la acción parlamentaria. “Un centralismo que solo se agota donde los parlamentarios se pasean, que es en el centro de Santiago y en Valparaíso”, afirmó.

Y enfatizó que “lo que nos parece prudente es que si ellos quieren ayudar a combatir la delincuencia, la inseguridad y también el comercio ilícito y el comercio ambulante, les pedimos que destraben las iniciativas legislativas que hoy día están lamentablemente estancadas por convicciones ideológicas y políticas. De forma particular, lo que ocurre con este gran acuerdo en materia de seguridad”.

En cuando a las iniciativas de ley en materia de seguridad que ayudarían a la gestión de los gobiernos locales, Campos consideró necesario avanzar en proyectos que apuntan al comercio ilícito, el narcotráfico, el crimen el organizado y el “terrorismo”.

“Aquí hay que hacer posiciones referentes a algunos temas y tienen que ser tanto de izquierda como de derecha, porque el problema de inseguridad lo estamos viviendo hoy día y no para el futuro. Las acciones tienen que ir enfocadas fundamentalmente en lo que estamos viviendo con el crimen organizado”.

En esa línea requirió generar herramientas para las municipalidades en materia de seguridad. “Si nosotros pudiéramos fiscalizar en materia de tránsito podemos liberar a Carabineros para que vaya a controlar el comercio ambulante, para que vaya a ejercer funciones más de seguridad y no tanto de orden como ocurre con el tránsito. Por lo tanto tenemos que abrirnos a acuerdos que sean importantes para generar mayores herramientas a los municipios y no estar cuestionando su función propiamente tal”, aseveró.

Por lo demás, consideró inaceptable pretender adjudicar toda la responsabilidad a los y las jefas locales sobre asuntos de orden estructural, como son la delincuencia y la migración irregular.

“Nosotros tenemos un rol que es básicamente preventivo. Lo que termina ocurriendo es que la consecución de delitos de crimen organizado y narcotráfico escapan 100% de las veces al trabajo que puedan hacer las municipalidades”.

Bajo esas consideraciones, el alcalde consideró necesario categorizar de una manera distinta los delitos de mayor connotación social. “Por ejemplo, ¿Qué puede hacer un municipio con respecto a los delitos de homicidio?”.

“Hay que ver cual es el origen de los homicidios para poder atacar y para evitar que se produzcan. La mayoría se genera por ajuste de cuentas de bandas rivales, es decir, crimen organizado y narcotráfico. Ahí la función principal para atacar estas bandas tiene que ser desde el Estado, desde el Ministerio del Interior, con los procesos investigativos que puedan desarrollar las policías, con un Ministerio Público eficiente y eficaz en presentar las pruebas a los Juzgados de Garantías para poder iniciar los procesos y sancionar a estas personas”, señaló, reparando que estas últimas instancias han devenido en “pro delincuentes”.

Respecto a si es posible implementar otro tipo de gobernanza para la comuna de Santiago, considerando que allí se emplaza el palacio de La Moneda y ministerios entre otras dependencias de los poderes del Estado, el vicepresidente de la Achm consideró que “si tenemos al presidente de la República en el palacio de La Moneda y a una cuadra de La Moneda hay personas en situación de calle, creo que el Estado también tiene que hacerse cargo de algunas de esas situaciones”.

“Es decir, no es posible trasladar toda la responsabilidad al Municipio de Santiago en estas materias”, consideró.

Ahora bien, hizo hincapié en el asunto del centralismo. “Hoy día esto se hace con respecto a Santiago, pero qué está ocurriendo hoy día en materia de seguridad, en materia de comercio ilícito en las otras comunas en que a lo mejor los parlamentarios no se pasean, donde las autoridades de gobierno no tienen oficina y en donde estamos viviendo situaciones complejas de las mismas características”.

“Si hoy día el Congreso está diciendo que en Santiago se necesitan mayores recursos, mayores policías, bueno, lo mismo estamos diciendo en las regiones“, espetó.

Imagen: Agencia ATON.