Senador Esteban Velásquez por candidatura de Ángel Valencia: “No queremos un Moreira dos”

Con la elección del abogado Ángel Valencia como candidato a Fiscal Nacional, el Gobierno se ha desmarcado de un presunto cálculo político detrás de la decisión del presidente Gabriel Boric. Y es que si bien el Ejecutivo había desarrollado conversaciones con el Senado en virtud de impulsar el nombre de Juan Agustín Melendez, a última hora el mandatario se volcó por el abogado penalista, quien era la carta predilecta de la oposición.

Así, la elección del mandatario se ha considerado como un gesto para Chile Vamos, donde han arremetido contra el Ejecutivo a causa de los indultos presidenciales, llegando a promover una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos y evaluando un libelo acusatorio contra el propio jefe de Estado.

Descartando consideraciones de este orden, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que la decisión del Presidente fue en exclusiva virtud de llevar “el mejor nombre disponible dentro de la quina y que tenga posibilidades de obtener estos amplios quórums que se requieren”.

“Este es el tercer nombre que el Presidente de la República propone al Senado, en cada oportunidad el Presidente ha hecho un balance de lo que le parece la mejor propuesta que puede hacer en las condiciones que tiene en el Senado para que ese nombre tenga la posibilidad de concitar estos apoyos tan amplios que se requieren” , argumentó, asegurando que “así se evaluó la primera vez, así se evaluó la segunda vez y de la misma manera se evaluó en esta tercera ocasión”.

Pero la secuela que la candidatura de Valencia deja para el Gobierno es el desorden en el oficialismo. Mientras el senador Juan Ignacio Latorre (RD) afirmó que “le dije al Presidente que, como senador oficialista y como presidente de partido, voy a respaldar su decisión a pesar de mis reparos con Ángel Valencia”, la senadora del PPD, Loreto Carvajal, anunció su voto en contra, advirtiendo que “el Gobierno ha sido vencido frente a un gallito iniciado por senadores”.

“Llama la atención que en dos ocasiones anteriores, teniendo en vista el mismo nombre, hoy se defina por él, dejando a todos perplejos respecto de una decisión en que todos entendíamos que el señor Valencia ya no estaba en competencia”, afirmó.

Velásquez (FRVS): “No queremos a un Moreira dos”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez reconoció tener aprensiones respecto a la candidatura de Valencia, las que espera despejar cuando el aspirante a conducir el Ministerio Público se presente en la Comisión de Constitución del Senado, en la sesión fijada para el próximo lunes a las 11.00 de la mañana.

“En lo personal, tiene que ver con el tipo de defensas que en su momento el candidato Valencia ha hecho”, explicó, apuntando a “ciertas defensas que tienen que ver con servicios profesionales, digamos si es sólo aquello, y las redes que sin duda muestra su trabajo profesional en el orden político”.

En ese sentido consideró que “hoy día tiene que haber certezas por parte del candidato Valencia de la autonomía que va a tener y sus verdaderas convicciones para enfrentar la reorganización de la fiscalía, pero sobre todo para tener la independencia de tomar decisiones en ciertos temas que no quisiéramos que se repitieran como en el caso de Abbott”.

En cuanto a la comunicación con el Ejecutivo, el parlamentario dijo haber conocido la determinación del Presidente mediante el comunicado oficial, y que si bien no espera “alguna comunicación de otro orden”, reconoció que desde el partido hicieron saber sus reticencias sobre Valencia.

“Cuanto tenemos la oportunidad de manifestar nuestra opinión de candidato o candidata, hemos manifestado lo que nos parece. En algunos casos las aprensiones, lo complicado que es sumarse a algunas de las distintas candidaturas que hemos tenido y en la medida que hemos podido expresarlo, lo hemos hecho”, afirmó.

De todas maneras, consideró que la posición del Ejecutivo es compleja. “El Gobierno está en un acorralamiento que ha tenido por parte de sectores políticos que cuentan, en la suma de ambos, una buena cantidad de votos para poder influir”, indicó apuntando que el Presidente “se va quedando sin espacio para poder actuar y en un tercer intento probablemente que ya se observan otras aristas”.

“La pregunta que uno se hace es si efectivamente el Ejecutivo se siente cómodo con este candidato. Yo diría que no a todas luces, pero hay que cumplir con un rol hoy día y por eso el escenario se hace más complejo”, acotó.

Y añadió que “ya es complicado, entrecomillas, en tiempos normales este nombramiento, que requiere sin duda modificar el proceso mismo de designación de fiscal, pero más aún en un escenario como el que actualmente sucede, las permanentes amenazas de sectores políticos de la oposición y la búsqueda, yo diría, desenfrenada de apetitos políticos, por querer pasar cuentas al Presidente Boric”.

Algo que atribuyó a la voluntad de resarcirse “por el liderazgo que ha tenido particularmente en los últimos tres años, desde previo al estallido social hasta que hoy él es Presidente de la República. Es una cuestión que simplemente no soportan sectores políticos de oposición y en algunos casos encuentran su complicidad en algunos sectores del oficialismo”.

En cuanto a lo que espera de la comparecencia del abogado, el senador del FRVS afirmó que Valencia tendrá que despejar dudas “más allá de la aprensión que uno tenga del pasado. Todos tenemos un pasado y ya no se puede borrar, pero el candidato tendrá que ser convincente”.

“Por ejemplo, nosotros hemos presentado una batería de proyectos. Ayer una reforma constitucional y ya un proyecto de ley, para que haya menos espacio posible para que el Fiscal Nacional permita esos acuerdos, no diría espurios, pero que han provocado la desconfianza y la sensación de impunidad en la comunidad en casos de corrupción“, sostuvo.

Y precisó que “nosotros hemos presentado un proyecto de ley justamente para modificar y perfeccionar la persecución de delitos de corrupción y no dejar en manos de la Fiscalía los acuerdos de salida alternativa o de pena sustitutiva”.

“Es decir, no queremos un Moreira dos o Moreira tres, no queremos un Torrealba uno o dos, en que ya pareciera que hay sectores que quieren anticiparse y tener influencia para frenar la investigación de escandalosas situaciones de corrupción de diversos actores políticos. Todo ello tiene que ser perfeccionado a través de marcos legales, pero además el candidato tiene que mostrar y ser muy convincente que no solo va a hablar en el discurso de perseguir el crimen organizado, que hoy día es casi una frase de moda. Lo que hay que perseguir es la corrupción, en la medida que el Estado se socava a través de la corrupción, el crimen organizado no se va a acabar nunca”.

Finalmente, el legislador extendió su incertidumbre sobre los votos del oficialismo. “Pareciera que está bien cruzado, yo no sé si alguien puede dar certezas de aquí al lunes de que estarán todos los votos. El panorama, como podemos reconocer, está muy complejo, muy enredado”, concluyó el legislador por Antofagasta.