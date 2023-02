55d8f595db

Decepción ante nuevo retraso en informe de panel de expertos sobre la muerte de Pablo Neruda La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, señaló que “accediendo a la solicitud de la coordinadora del panel de expertos, se fija como nueva fecha para la entrega del informe provisorio el día 15 de febrero próximo". Sebastián Saavedra Lunes 6 de febrero 2023 19:21 hrs.

“Demasiado importante”. Así catalogó el sobrino de Pablo Neruda, Rodolfo Reyes, el peritaje de la causa de muerte del Premio Nobel de Literatura. Pese a ello, hoy nuevamente no pudieron asistir todos los expertos para firmar el resultado del informe. Asimismo, Reyes dio a conocer la razón de distintas autoridades internacionales por no haber asistido a la reunión que se realizó vía Zoom. “Todos los peritos forenses internacionales se habían comprometido el día de hoy. No se podía por diferentes cosas, uno viajaba fuera de su país de origen, otros tenían clases universitarias que no pueden fallar, con lo cual no se pudo concretar la presencia de esos peritos, así que estamos a la espera de que la magistrada pueda dar unos nuevos días y horas”, detalló. Desde el otro lado, el abogado defensor, Edwin Sapiain, precisó que “estamos a la espera de este informe que lamentablemente no ha tenido un desarrollo, una germinación y un resultado como tantas veces se ha anunciado. Ahora nos acabamos de enterar que tampoco iría, había un consenso respecto de los propios ministros que están actuando en esta investigación, en esta pericia que se ha ordenado por parte del juez de la causa”. En tanto, la coordinadora del panel internacional de expertos, la doctora Gloria Ramírez, fue breve tras afirmar que “el viernes no se pudo, y hoy día tampoco, así que todo sigue pendiente”. Por su parte, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, señaló que “accediendo a la solicitud de la coordinadora del panel de expertos, se fija como nueva fecha para la entrega del informe provisorio el día 15 de febrero próximo y se mantiene la de la entrega definitiva el día 7 de marzo próximo”. Cabe destacar que este panel de expertos de Canadá, Dinamarca, España, Francia y Estados Unidos se reunió desde el 24 de enero para tener conclusiones sobre si el origen del fallecimiento de Neruda fue debido a un homicidio por envenenamiento, pero distintas circunstancias han hecho que esta investigación se extienda.

