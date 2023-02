56acf8c872

Cultura Fabrizio Copano: “Es raro un festival donde nadie mencione al gobierno o a la política” El humorista Fabrizio Copano abordó lo que será su presentación en el Festival de Viña del Mar y su evolución en la comedia desde que se presentó en el 2017 Diario UChile Miércoles 22 de febrero 2023 16:12 hrs.

El humorista Fabrizio Copano habló de lo que será su presentación del día jueves en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, su regreso a la Quinta Vergara luego de un exitoso espectáculo en 2017. En la tradicional conferencia de prensa en el Hotel Sheraton Miramar, adelantó que a diferencia de lo que va del certamen hasta ahora abordará la contingencia política, y aseveró que “sí va a haber mención a varias personas”. “Yo generalmente intento hablar de las cosas que me parecen interesantes y que a mi me atraen. Si yo fuera fanático del futbol tendría todo un segmento, pero sí, la política y la sociedad son parte de lo que a mi me interesa, entonces por supuesto que va a haber algo de esto. Es raro un festival donde nadie mencione a nadie del gobierno o a nadie de la política o la sociedad”, aseveró el comediante. Asimismo, sumó que “obviamente que hay miedo de la reacción y yo lo entiendo, es un momento polarizado, más crispado, pero yo tengo la sensación de que se pueden hablar estas cosas y lo he probado en distintos públicos y también lo voy a hacer en la quinta, porque son los temas que me parecen atractivos a mi y creo que la gente puede llegar a conectar con ello”. Copano habló de lo que fue su paso por “The Late Late Show with James Corden” y lo que fue adentrarse en la idiosincrasia estadounidense, y afirmó que “cuando uno se va a vivir a un lugar se ve en la obligación de entrar en los códigos culturales, por eso quizás me siento mas cómodo“. “Como mi esposa es gringa nuestras conversaciones, nuestra intimidad, nuestras peleas son en inglés y cuando tienes que pelear en inglés ahí si que es el nivel maestro para poder ganar una discusión cotidiana en el hogar. Me ha ayudado estar metido en la cotidianidad en ese idioma y esa cultura, los chistes vienen de vivir en ese lugar”, agregó. En la misma línea, indicó que “casi todo lo que yo voy viviendo lo intento mantener con expectativas bajas para poder sorprenderme, no hago un plan, no tengo tanta claridad en mi cabeza de lo que quiero hacer con lo que está pasando. Lo que sí, quiero seguir haciéndolo, quiero seguir creciendo tanto allá como acá en paralelo y seguir haciendo shows siempre en Chile”. Mirando en retrospectiva de lo que fue su evolución desde que se presentó en la Quinta Vergara en 2017, el humorista sostuvo que “ha cambiado mi forma de pensar, cuando somos muy jóvenes venimos con esta certeza de como tienen que ser las “weas” y con los años me he dado cuenta que me gusta más cuestionarme las cosas más que tener un mensaje tan claro en mi cabeza de a qué conclusión quiero llegar y eso ha ayudado a que mi comedia sea mejor”. “La gente conecta más con lo que todos vivimos, que son dudas más que certezas. Nadie tiene muy claro como funcionan las cosas, por ahí va mi evolución en términos cómicos, una comedia con menos certezas y más dudas“, acotó. Foto: Agencia Aton.

