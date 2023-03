3791ad414b

18-O Justicia Nacional Política Ministro Cordero: “Los indultos son esencialmente polémicos siempre” El titular de Justicia indicó que los informes negativos de Gendarmería sobre los condenados no son vinculantes con la decisión del Presidente y relevó que cerca del 65% de los beneficiados son reincidentes o tienen antecedentes previos. Diario UChile Domingo 19 de marzo 2023 15:51 hrs.

Nuevamente La Moneda ha debido responder por los indultos presidenciales. En el marco del proceso que lleva el Tribunal Constitucional, hasta donde Chile Vamos y Demócratas llevaron un requerimiento de inconstitucionalidad sobre siete de los 13 beneficiados por el Presidente Boric, se filtró a través de los medios de comunicación los informes negativos que Gerdarmería remitió al Ejecutivo respecto a seis de los condenados que fueron finalmente liberados por el Mandatario. Los argumentos entregados por Gendarmería para negar los indultos responden a riesgos de incidencia altos o muy altos y falta de conciencia respecto de los delitos cometidos, apuntando con ello a Luis Castillo Opazo, Brandon Rojas, Bastián Campos, Jordano Santander, Claudio Romero y Felipe Santana. Otro asunto que le ha generado cuestionamientos al Gobierno, es la tramitación de una solicitud de indulto ingresada el pasado 13 de enero, del que dio cuenta el abogado que representa al Ejecutivo en el TC, Raúl Letelier. Arista a la cual se refirió el Ministro de Justicia, Luis Cordero, en entrevista con Estado Nacional de TVN, asegurando que el Jefe de Estado desconocía la existencia de esta solicitud. En relación a la identidad del solicitante del indulto, el ministro comentó que “no puedo contar quién es y la razón es simple, es que mientras esté en tramitación, existe una regla que se llama el privilegio deliberativo y el Estado tiene las autoridades que administran con reserva esa información hasta que se decida en el fondo”. Ahora bien, con respecto a la recomendación negativa que dio Gendarmería sobre algunos de los reos que fueron beneficiados a fines del 2022, el ministro especificó que “Gendarmería no tiene atribuciones para recomendar o no recomendar indultos, la atribución es del Presidente de la República“. “La tramitación del indulto consiste en lo siguiente: lo realiza el solicitante en el Centro Penitenciario donde se encuentra, cualquier persona tiene derecho a pedir un indulto (…) se tramita ante Gendarmería y Gendarmería requiere de una serie de informes. Están los informes que están vinculados a su desempeño laboral, otro social, los familiares, los educacionales y los que están vinculados a conductas. (…) Y luego se conforma lo que se denomina un Tribunal de Conducta que opera dentro de cada centro penitenciario donde esas personas se encuentran y en función de eso, ese grupo de personas evalúa favorable o desfavorable”, comentó. Y agregó que “cuando los antecedentes llegan al Ministerio de Justicia para efectos de la evaluación de un indulto, lo que hace la Sección de Indultos no es solo considerar ese informe de Gendarmería, sino que los demás informes que se encuentran en el expediente”. De hecho el Ministro indicó que “de las personas indultadas, el 65%, 66% de las personas que son indultadas, son reincidentes o tienen antecedentes penales previos”. Con todo, el secretario de Estado sostuvo que “los indultos son en general decisiones complejas y polémicas, no conozco ningún ejercicio de potestad de indulto ni ahora ni en el pasado que no sea objeto de controversia (…) Los indultos son esencialmente polémicos siempre“. Asimismo, relevó que “esas personas que fueron indultadas, no andan circulando en su espacio sin tener ningún tipo de control estatal, están sujetas a control estatal. De hecho, si incumplen, van a volver a cumplir condena“. Comisión de Investigación Al margen de la deliberación del TC, en la Cámara de Diputados y Diputadas se constituirá una comisión de investigación para develar posibles irregularidades en el otorgamiento de los indultos, instancia por la que ha bregado insistentemente la oposición y a la que se abrió el presidente de la corporación, Vlado Mirosevic, tras haber sido acusado por la bancada de RN de obstaculizar el ejercicio de sus facultades constitucionales al no conformar la instancia investigadora. Sobre ello, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, aseguró que “la comisión investigadora en el Congreso va, con toda la celeridad que sea necesaria”. “Vamos a llegar también en el Tribunal Constitucional a las últimas consecuencias, ver si estuvieron bien otorgados, bien justificados, si se cumplió con la ley y por supuesto, lo que no tendrán nunca serán ese respaldo ciudadano, ese apoyo de la ciudadanía”, añadió. A su vez, sobre esta materia, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, ha destacado que los informes negativos de Gendarmería no son vinculantes con la decisión del Mandatario. “Evidentemente es un antecedente y no son el único antecedente que puede considerar el Presidente de la República para efectos de indultar”. De todas formas, consideró que “el tema de los indultos es un tema que ya pasó, está superado desde el punto de vista político de la Alianza de Gobierno, no es algo en que quisiéramos insistir porque la verdad es que estamos mucho más preocupados de los temas de proposiciones legislativas, de gestión en ámbitos de seguridad, en ámbito económico, en el ámbito previsional que es hacia donde quisiéramos avanzar”. Por su parte, dada la falta de consensos y criterios estandarizados en cuánto a qué condenados ameritan ser indultados, el senador socialista, Juan Luis Castro, recomendó al Gobierno no avanzar en ese camino. “Hay una controversia que explotó en el mes de enero con el cambio de la Ministra de Justicia que provocó un bochorno al Gobierno, que hubo desprolijidades manifiestas en toda esa operación que solo trajo costos políticos al Gobierno y debilitó su capacidad de liderazgo para la agenda de seguridad”, indicó. Por tanto, adujo que “yo prefiero abstención del Gobierno, prescindencia, no involucrarse en más indultos mientras no haya un reglamento claro de Gendarmería al respecto y a futuro, en la nueva Constitución, lo lógico es evaluar muy bien hasta dónde seguir o no con esta facultad presidencial porque antiguamente estos eran los enfermos terminales, la gente que estaba postrada, pero con el tiempo esto varió y eso a mi juicio pone una duda razonable si continuar o no con la facultad de indulto presidencial”.

