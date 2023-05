c9e7a3e0a1

Cultura Ciudad Nómade comienza una nueva era con “Narcisista” La banda nacional presenta este nuevo single que da cuenta de las relaciones actuales en una sociedad exitista y exigente. La agrupación se presentará este sábado 13 de mayo a las 20 horas en Subterráneo. Diario UChile Viernes 12 de mayo 2023 14:40 hrs.

La canción marca el comienzo de una nueva era de la agrupación, donde se vislumbra una apuesta por un sonido más maduro y letras directas, que reflejan las frustraciones y dolores de una generación que se ha visto truncada por una sociedad sustentada en el exitismo y el carácter desechable de los afectos. “Narcisista” habla sobre el proceso de desapegarse de relaciones con personas manipuladoras y sumamente ensimismadas, que generan dinámicas abusivas que tienen un impacto profundo en la salud mental de quienes las vivencian. El single es el primer tema que surge de la producción de Seba Gallardo y Fer Lamas (We Are The Grand) y muestra un giro en el sonido, nuevos matices en relación a la intensidad común de la banda, acercándose a referentes del indie rock y el pop. “Este nuevo single es para nosotros un nuevo comienzo y es el resultado de un proceso muy profundo de introspección que tuvimos tanto en lo personal como en lo grupal. Queremos hablar desde la vulnerabilidad y de todo lo que ha venido desarmandose estos últimos años, y “Narcisista” es el primer paso en ese camino, con una letra más directa y abordando algo que lamentablemente sucede más a menudo de lo que nos gustaría”, comenta la banda. Con este nuevo álbum, la banda apunta a seguir posicionándose en la escena del rock pop nacional y a consolidar el crecimiento que ha sostenido desde su primer lanzamiento el año 2017. El single ya está disponible en las diferentes plataformas musicales, y contará con un videoclip que será liberado durante los primeros días de mayo. Además, el single será promocionado con un show en Club Subterráneo el sábado 13 de mayo, cuyas entradas ya se encuentran a la venta por Passline. Entradas disponibles a través de Passline Escucha lo nuevo de Ciudad Nómade aquí:

