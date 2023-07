38c9a462b8

3111074e7e

Nacional Política Proceso Constituyente “Me preocupa que se vuelvan apéndices absolutos”: Senador Coloma cuestiona elección conjunta de parlamentarios y segunda vuelta presidencial A juicio del líder de la Cámara Alta, esta medida podría implicar un debilitamiento en la función legislativa. Además, comentó que respecto a la propuesta de reducir el número de escaños en el Congreso Nacional "es discutible". Natalia Palma Jueves 13 de julio 2023 14:27 hrs.

Compartir en

Siendo esta vez el turno del Poder Legislativo, la jornada de este jueves el Pleno del Consejo Constitucional escuchó la exposición del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, para abordar el contenido del anteproyecto de la nueva Carta Fundamental. Previamente hizo lo propio el Poder Ejecutivo en voz del ministro de la SEGPRES, Álvaro Elizalde, quien en la sesión, junto con defender el avance de Chile hacia un Estado social y democrático de derecho, llamó a los consejeros a evitar que la discusión constitucional se transforme en un factor de “controversia permanente” en la sociedad. En esta ocasión, el senador Coloma se refirió a la propuesta en materia del sistema electoral y si bien valoró el establecimiento de un umbral del 5% para que partidos políticos puedan acceder a la representación en el Congreso, manifestó sus reparos respecto de la paridad de salida, que tiene que ver con que los candidatos electos se repartan de manera equitativa entre hombres y mujeres. “Respecto de la entrada que haya un equilibrio para dar la oportunidad adecuada me parece bien, pero de ahí a llegar a que, producido el resultado, hecha la excepción respecto de los pactos, por adecuación posterior mujeres que dentro de un pacto hayan sacado muchos más votos que un hombre, por razones de lo que pasó en otra parte, tenga que cambiar o al revés, eso a mí me genera un ruido grande”, expresó. Asimismo, manifestó sus dudas respecto a la propuesta del anteproyecto de hacer coincidir las elecciones parlamentarias con la segunda vuelta presidencial, puesto que a su juicio preocupa que estos primeros comicios se vuelvan “apéndices absolutos” de las candidaturas a Presidente de la República. De acuerdo a Coloma “al final eso va debilitando la función parlamentaria, que es un contrapeso importante al tema presidencial. Entonces, que coincida el mismo día la elección casi va a ser inexistente lo que el parlamentario pueda proponer, decir, pensar, lo único importante va a ser a qué candidato (presidencial) va a apoyar o no apoyar y, para un candidato que pasa a segunda vuelta, va a tener que llegar a un tipo de negociación con los parlamentarios para efectos de este equilibrio”. También consideró razonables las órdenes de partido políticos con limitaciones como un mecanismo para promover una mayor disciplina entre las colectividades; sin embargo, cuestionó la sanción a diputados y senadores a través de la expulsión del partido que, en consecuencia, lleva a la pérdida automática de su escaño. Esto, según dijo, “en términos de realmente asegurar que haya un juicio justo y que haya una buena razón para esa expulsión porque es brutal, porque voluntarios para reemplazar a personas he visto mucho”. Reducción de escaños en el Congreso: “Es discutible” Una vez finalizada su alocución, expertos y consejeros tomaron la palabra para realizar distintos tipos de requerimientos al senador, entre cuyos tópicos destacaron los reparos de parte del oficialismo sobre la propuesta de Republicanos de reducir los escaños del Congreso Nacional. Así, por ejemplo, la consejera de Convergencia Social, María Pardo, entregó una reflexión al respecto, señalando que “el pluralismo es uno de los pilares fundamentales de la democracia, en virtud de la democracia representativa se conforma la unidad política, la única voz del pueblo desde la pluralidad y ello no es posible sin la representación de los distintos sectores, las distintas voces de la ciudadanía en el Congreso. Me parece que la reducción del número de escaños va en la dirección contraria a este ideal y, más aún, me parece que podría acercarse peligrosamente a un sistema injusto como lo era el sistema binominal”. Mientras, el comisionado del Partido Socialista, Gabriel Osorio, expresó sus reparos sobre la relación entre la disminución de los legisladores y la corrección en la fragmentación política. En ese sentido ejemplificó: “Veo el caso austríaco, que tiene un diputado cada 43 mil habitantes; Francia, uno cada 113 mil; Italia, uno cada 94 mil; Israel, uno cada 60 mil; Países Bajos, uno cada 115 mil; España, uno cada 130 mil; y Chile, uno cada 155 mil aproximadamente. Salvo el caso chileno, yo creo que a ninguno de esos países se les puede acusar que producto de sus números parlamentarios tengan una crisis por hiper fragmentación de sistema político”. “Entonces, puede que el problema no sea el número. Por el contrario, países de la región, como Perú, que tiene un parlamentario cada 217 mil (electores), sí tiene problemas de hiper fragmentación y de gobernabilidad que son bastante importantes. Entonces, desde la demostración empírica, parece que esa relación más bien es un argumento retórico que no se ajusta a la realidad”, afirmó. Frente a este tema, el senador Juan Antonio Coloma comentó que el número de parlamentarios es un asunto “discutible” y que “no hay ninguna norma que establezca a cuántos (electores) deben representar. No hay un número mágico”. Sin embargo, manifestó que la principal discusión debe centrarse en cómo poder avanzar hacia una “lógica de estabilidad con diversidad”, mostrándose partidario, además, de un redistritaje, puesto que planteó que “mientras más grandes son los distritos, más se alejan, no se produce se acercamiento con los ciudadanos”.

Siendo esta vez el turno del Poder Legislativo, la jornada de este jueves el Pleno del Consejo Constitucional escuchó la exposición del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, para abordar el contenido del anteproyecto de la nueva Carta Fundamental. Previamente hizo lo propio el Poder Ejecutivo en voz del ministro de la SEGPRES, Álvaro Elizalde, quien en la sesión, junto con defender el avance de Chile hacia un Estado social y democrático de derecho, llamó a los consejeros a evitar que la discusión constitucional se transforme en un factor de “controversia permanente” en la sociedad. En esta ocasión, el senador Coloma se refirió a la propuesta en materia del sistema electoral y si bien valoró el establecimiento de un umbral del 5% para que partidos políticos puedan acceder a la representación en el Congreso, manifestó sus reparos respecto de la paridad de salida, que tiene que ver con que los candidatos electos se repartan de manera equitativa entre hombres y mujeres. “Respecto de la entrada que haya un equilibrio para dar la oportunidad adecuada me parece bien, pero de ahí a llegar a que, producido el resultado, hecha la excepción respecto de los pactos, por adecuación posterior mujeres que dentro de un pacto hayan sacado muchos más votos que un hombre, por razones de lo que pasó en otra parte, tenga que cambiar o al revés, eso a mí me genera un ruido grande”, expresó. Asimismo, manifestó sus dudas respecto a la propuesta del anteproyecto de hacer coincidir las elecciones parlamentarias con la segunda vuelta presidencial, puesto que a su juicio preocupa que estos primeros comicios se vuelvan “apéndices absolutos” de las candidaturas a Presidente de la República. De acuerdo a Coloma “al final eso va debilitando la función parlamentaria, que es un contrapeso importante al tema presidencial. Entonces, que coincida el mismo día la elección casi va a ser inexistente lo que el parlamentario pueda proponer, decir, pensar, lo único importante va a ser a qué candidato (presidencial) va a apoyar o no apoyar y, para un candidato que pasa a segunda vuelta, va a tener que llegar a un tipo de negociación con los parlamentarios para efectos de este equilibrio”. También consideró razonables las órdenes de partido políticos con limitaciones como un mecanismo para promover una mayor disciplina entre las colectividades; sin embargo, cuestionó la sanción a diputados y senadores a través de la expulsión del partido que, en consecuencia, lleva a la pérdida automática de su escaño. Esto, según dijo, “en términos de realmente asegurar que haya un juicio justo y que haya una buena razón para esa expulsión porque es brutal, porque voluntarios para reemplazar a personas he visto mucho”. Reducción de escaños en el Congreso: “Es discutible” Una vez finalizada su alocución, expertos y consejeros tomaron la palabra para realizar distintos tipos de requerimientos al senador, entre cuyos tópicos destacaron los reparos de parte del oficialismo sobre la propuesta de Republicanos de reducir los escaños del Congreso Nacional. Así, por ejemplo, la consejera de Convergencia Social, María Pardo, entregó una reflexión al respecto, señalando que “el pluralismo es uno de los pilares fundamentales de la democracia, en virtud de la democracia representativa se conforma la unidad política, la única voz del pueblo desde la pluralidad y ello no es posible sin la representación de los distintos sectores, las distintas voces de la ciudadanía en el Congreso. Me parece que la reducción del número de escaños va en la dirección contraria a este ideal y, más aún, me parece que podría acercarse peligrosamente a un sistema injusto como lo era el sistema binominal”. Mientras, el comisionado del Partido Socialista, Gabriel Osorio, expresó sus reparos sobre la relación entre la disminución de los legisladores y la corrección en la fragmentación política. En ese sentido ejemplificó: “Veo el caso austríaco, que tiene un diputado cada 43 mil habitantes; Francia, uno cada 113 mil; Italia, uno cada 94 mil; Israel, uno cada 60 mil; Países Bajos, uno cada 115 mil; España, uno cada 130 mil; y Chile, uno cada 155 mil aproximadamente. Salvo el caso chileno, yo creo que a ninguno de esos países se les puede acusar que producto de sus números parlamentarios tengan una crisis por hiper fragmentación de sistema político”. “Entonces, puede que el problema no sea el número. Por el contrario, países de la región, como Perú, que tiene un parlamentario cada 217 mil (electores), sí tiene problemas de hiper fragmentación y de gobernabilidad que son bastante importantes. Entonces, desde la demostración empírica, parece que esa relación más bien es un argumento retórico que no se ajusta a la realidad”, afirmó. Frente a este tema, el senador Juan Antonio Coloma comentó que el número de parlamentarios es un asunto “discutible” y que “no hay ninguna norma que establezca a cuántos (electores) deben representar. No hay un número mágico”. Sin embargo, manifestó que la principal discusión debe centrarse en cómo poder avanzar hacia una “lógica de estabilidad con diversidad”, mostrándose partidario, además, de un redistritaje, puesto que planteó que “mientras más grandes son los distritos, más se alejan, no se produce se acercamiento con los ciudadanos”.