Presidente Boric por Casen: “Se demuestra que no es el mercado actuando solo” "No es solamente el crecimiento y el chorreo lo que termina con la pobreza, sino también la acción decidida del Estado (...) lo he dicho muchas veces, pero lo repetiré hasta el cansancio: necesitamos un nuevo pacto fiscal", señaló el Mandatario. Diario UChile Sábado 29 de julio 2023 8:41 hrs.

En el marco del acto por el Día de las Campesinas y Campesinos que se realizó en la Plaza de La Constitución, el Presidente Gabriel Boric valoró nuevamente los resultados de la última encuesta Casen, los que arrojaron que la pobreza por ingreso pasó de un 10,7% en 2020 a un 6,5% en esta última medición. Este viernes, el Mandatario explicó que “durante este periodo cerca de un millón de personas dejaron de ser pobres en nuestro país. Esta es la tasa de pobreza más baja que hemos tenido en la historia de Chile y nos sitúa como el país con menos pobreza en América Latina”. “Pero estos resultados no son fruto de la fortuna ni de alguna decisión coyuntural, sino de un trabajo constante y coordinado que ha considerado importantes medidas impulsadas por administraciones anteriores y también por nuestro Gobierno“, sumó. En ese sentido, ejemplificó con “el establecimiento de la Pensión Básica Solidaria, de la Pensión Garantizada Universal, de la gratuidad total en la salud pública, el plan de recuperación Chile Apoya, que entre sus 25 iniciativas consideró -entre otras- el aumento histórico del sueldo mínimo, el Bono Invierno de $120 mil, la contención de los precios de la parafina y las bencinas y el Bono Canasta Básica”. El Jefe de Estado aseguró que “acá se demuestra que no es el mercado actuando solo, que no es solamente el crecimiento y el chorreo lo que termina con la pobreza, sino también la acción decidida del Estado y la generación de condiciones de igualdad y dignidad para todo nuestro pueblo por parte de los gobiernos, y eso es tremendamente importante y no lo podemos olvidar”. “Nos preocupa y nos ocupa ese 6,5% de chilenos que siguen viviendo en la pobreza. Estas son buenas noticias, pero no podemos descansar ni soslayarnos en ellas, tenemos que seguir trabajando firmes para que en la próxima medición que se haga a fines de nuestro Gobierno decir con orgullo que ha disminuido aún más”, agregó. Asimismo, el líder del Ejecutivo hizo hincapié en que “Chile sigue siendo un país donde hay bastantes recursos, pero están mal distribuidos y tenemos que distribuirlos mejor. Lo he dicho muchas veces, pero lo repetiré hasta el cansancio, necesitamos un nuevo pacto fiscal para poder financiar de mejor manera el gasto que nos permita, a su vez, asegurar mejores derechos sociales”. “Cientos de miles de trabajadores chilenos y chilenas que durante toda su vida estuvieron haciendo tremendos esfuerzos y trabajando durante toda su vida hoy día no tienen una pensión digna y frente a eso no podemos quedarnos impávidos. No podemos quedarnos diciendo que no vamos a conversar sobre las pensiones porque me cae mal tal o cual persona”, puntualizó, a propósito de las críticas desde la oposición al ministro Jackson. Refiriéndose a la decisión que tomó la UDI de restarse de la mesa técnica de la reforma previsional, Boric sostuvo que “tenemos que sentarnos a la mesa y dar una solución, mejorar las pensiones a las personas mayores de nuestro país porque se lo merecen, porque es dignidad, porque es justicia”.

