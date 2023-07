9c2ae51d52

Nacional Política Chile Vamos insiste en existencia de una trama para defraudar: “Esto no es Democracia Viva en una comuna con un seremi, esto es en nueve regiones” Representantes del bloque opositor se reunieron con el contralor Jorge Bermúdez luego de conocer el informe donde se cuestionaron traspasos por 13 mil millones de pesos. Diario UChile Lunes 31 de julio 2023 12:29 hrs.

Parlamentarios de Chile Vamos se reunieron con el contralor general Jorge Bermúdez, con quien abordaron los tratos entre el Gobierno y fundaciones luego que se declararan ilegales varios convenios por 13 mil millones de pesos. Luego del encuentro, la consejera constituyente de Evópoli Gloria Hutt, indicó que el objetivo fue “despejar especialmente las diferencias entre ausencia de regulación que se ha mencionado o potencial delito y dolo, la administración de los distintos tipos de recurso, las responsabilidades administrativas de distintos niveles y es una enorme complejidad todo lo que viene por delante, tanto en la investigación de la Contraloría y Ministerio Público”. La representante agregó que “nuestro país y toda la ciudadanía merece saber exactamente qué fue lo que ocurrió, quienes son los responsables, donde están los recursos y principalmente como se va a reparar a las personas que no han recibido los beneficios para los cuales se habían asignado esos fondos”. Por su parte, el diputado UDI Jorge Alessandri, sostuvo que en la reunión de 90 minutos con Bermúdez, abordaron “las distintas formas de abusar con el trato directo, para no entregar boletas de garantías, formas para no rendir, formas para transferir parcelado menos dinero para que la Contraloría no revisara”. Por eso, puntualizó que “lo que queda claro es que no es la decisión de un seremi que le dieron atribuciones, cuando son nueve regiones las que tienen una planificación para robarle al Estado, una planificación para sacarle dinero a todos los chilenos, claramente hay una responsabilidad política y ese el llamado que le hacemos al Gobierno del Presidente Boric”. Alessandri señaló que “esto no es Democracia Viva en una comuna con un seremi, esto es en nueve regiones con 13 mil millones detenidos, otros 14 mil millones en investigación, estamos cerca de 30 mil millones, cuándo se activa la responsabilidad política en La Moneda, cuántos miles millones se tienen que robar, cuántos baldes con arena tienen que rendir para instalar supuestamente en los campamentos”. El legislador gremialista subrayó que “el contralor está preocupado y desde Chile Vamos, seguiremos empujando para dar con los responsables políticos y volvamos al caiga quien caiga que anunció el Presidente Boric, la cual ahora escondió bajo una alfombra”. La Contraloría dio a conocer un informe donde se revisaron 34 convenios entre reparticiones públicas y fundaciones debido a que 29 convenios no cumplían con los estándares legales y fueron declarados ilegales o “representados” por el ente contralor.

