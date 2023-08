4980627b87

fe34530f4f

Nacional Política Daniel Andrade, exrepresentante de Democracia Viva: “Jamás habría firmado esos convenios. Creo que ha sido un error gigante” El fundador del cuestionado organismo dio a conocer la forma en que llegaron a firmar el trato con la seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, además de asegurar que en su momento reconoció que no tenían experiencia en materia de construcción. Diario UChile Viernes 4 de agosto 2023 13:03 hrs.

Compartir en

“Estamos muy disponibles a que esto se esclarezca”, partió afirmando el exrepresentante legal y fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, quien además aseguró que no se ha robado “ningún peso”. “Todos los fondos se han ocupado para lo que el convenio se le asignó”, subrayó. En entrevista con el programa Contigo en la Mañana de Chilevisión, Andrade señaló que todo comenzó cuando el entonces seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras, lo llamó para indicarle que habían varios convenios que requerían de ejecución con fundaciones nuevas, ya que las que habían participado anteriormente estaban mal evaluadas. “Es el Minvu y en particular el seremi el que me contacta a mí y entiendo que también contactó a todas las otras fundaciones nuevas, entre comillas, que participaban de estos convenios”, sostuvo. Sin embargo, reconoció que en su momento dieron a conocer su falta de experiencia en el tema de construcciones, algo que el exseremi le habría dicho que no era necesario ya que las fundaciones contrataban a empresas constructoras que eran las que concretaban el trabajo. “La mayoría de las fundaciones subcontratan constructoras y la fundación solo supervisa las obras”, subrayó. “Yo no debí acceder a eso porque no teníamos la experiencia en la parte de construcción. Pero se me dijo que así funcionaba y que estaba en regla y así lo hacían otras fundaciones. Lo hacen todas las fundaciones, no solo Democracia Viva. Es un modus operandi de todas las fundaciones y que está desde gobiernos anteriores en los convenios”, agregó. Respecto a los más de 100 millones de pesos que fueron utilizados hasta ahora, Andrade afirmó que “todo eso está con rendiciones que se han entregado al Ministerio mes a mes. También se gastó en sueldos. Para estas pegas a veces eran cinco o seis personas, a veces siete con sueldos con boleta. Todo eso está respaldado”. A eso agregó que “mirando en retrospectiva yo jamás habría firmado esos convenios y creo que ha sido un error gigante, por todo el daño que se ha provocado a mi gente cercana, al gobierno, a la diputada Catalina Pérez, a mucha gente. Eso me ha tenido mal. Al principio con crisis de angustia. En parte no salía también porque no me podía el cuerpo. Sentía como que me moría, me retrataron como que fuese el líder de una banda criminal”. Además, sostuvo que “a pesar de que nosotros nos hemos apegado a la Ley, si el Gobierno cree que es corrupción sería bueno que se ingresara alguna normativa o proyecto de ley que justifique eso, porque o si no todos los organismos privados, tanto fundaciones o empresas, que se relacionen con el Estado pueden ser indicados como corruptos cuando se han apegado a la Ley”. A su juicio, “actué con exceso de confianza, de acuerdo a lo que la ley establecía. Siempre se me dijo que esto estaba dentro de un marco legal y tampoco pensé y no medí los riesgos políticos de como armar este triángulo, Catalina Pérez, Carlos Contreras”. Esto porque Pérez es diputada por Antofagasta y expareja de Andrade, mientras que Contreras, entonces seremi de Vivienda, había sido asesor parlamentario de la legisladora a quien se le suspendió su militancia en Revolución Democrática a raíz de todo este caso. Andrade puntualizó que “no estoy de acuerdo con el sistema discrecional, pero esa es una cuestión que ve el Estado”, al tiempo que comentó que “tengo muchas dudas de cómo se fue configurando el caso”.

“Estamos muy disponibles a que esto se esclarezca”, partió afirmando el exrepresentante legal y fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, quien además aseguró que no se ha robado “ningún peso”. “Todos los fondos se han ocupado para lo que el convenio se le asignó”, subrayó. En entrevista con el programa Contigo en la Mañana de Chilevisión, Andrade señaló que todo comenzó cuando el entonces seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras, lo llamó para indicarle que habían varios convenios que requerían de ejecución con fundaciones nuevas, ya que las que habían participado anteriormente estaban mal evaluadas. “Es el Minvu y en particular el seremi el que me contacta a mí y entiendo que también contactó a todas las otras fundaciones nuevas, entre comillas, que participaban de estos convenios”, sostuvo. Sin embargo, reconoció que en su momento dieron a conocer su falta de experiencia en el tema de construcciones, algo que el exseremi le habría dicho que no era necesario ya que las fundaciones contrataban a empresas constructoras que eran las que concretaban el trabajo. “La mayoría de las fundaciones subcontratan constructoras y la fundación solo supervisa las obras”, subrayó. “Yo no debí acceder a eso porque no teníamos la experiencia en la parte de construcción. Pero se me dijo que así funcionaba y que estaba en regla y así lo hacían otras fundaciones. Lo hacen todas las fundaciones, no solo Democracia Viva. Es un modus operandi de todas las fundaciones y que está desde gobiernos anteriores en los convenios”, agregó. Respecto a los más de 100 millones de pesos que fueron utilizados hasta ahora, Andrade afirmó que “todo eso está con rendiciones que se han entregado al Ministerio mes a mes. También se gastó en sueldos. Para estas pegas a veces eran cinco o seis personas, a veces siete con sueldos con boleta. Todo eso está respaldado”. A eso agregó que “mirando en retrospectiva yo jamás habría firmado esos convenios y creo que ha sido un error gigante, por todo el daño que se ha provocado a mi gente cercana, al gobierno, a la diputada Catalina Pérez, a mucha gente. Eso me ha tenido mal. Al principio con crisis de angustia. En parte no salía también porque no me podía el cuerpo. Sentía como que me moría, me retrataron como que fuese el líder de una banda criminal”. Además, sostuvo que “a pesar de que nosotros nos hemos apegado a la Ley, si el Gobierno cree que es corrupción sería bueno que se ingresara alguna normativa o proyecto de ley que justifique eso, porque o si no todos los organismos privados, tanto fundaciones o empresas, que se relacionen con el Estado pueden ser indicados como corruptos cuando se han apegado a la Ley”. A su juicio, “actué con exceso de confianza, de acuerdo a lo que la ley establecía. Siempre se me dijo que esto estaba dentro de un marco legal y tampoco pensé y no medí los riesgos políticos de como armar este triángulo, Catalina Pérez, Carlos Contreras”. Esto porque Pérez es diputada por Antofagasta y expareja de Andrade, mientras que Contreras, entonces seremi de Vivienda, había sido asesor parlamentario de la legisladora a quien se le suspendió su militancia en Revolución Democrática a raíz de todo este caso. Andrade puntualizó que “no estoy de acuerdo con el sistema discrecional, pero esa es una cuestión que ve el Estado”, al tiempo que comentó que “tengo muchas dudas de cómo se fue configurando el caso”.