40a2df8393

03bb9c0c53

Nacional Política Carolina Tohá por encuentro con la oposición: “Hay que hacer un camino y por eso se va a seguir trabajando” La ministra del Interior valoró el tono y la franqueza con que se abordaron las diferencias entre los dirigentes de Chile Vamos y el Gobierno. Sobre la presentación de querellas en el caso Convenios, sostuvo que desde ese sector existe una confusión. Diario UChile Jueves 17 de agosto 2023 17:41 hrs.

Compartir en

Como una reunión franca calificó la ministra del Interior, Carolina Tohá, el encuentro que sostuvieron la mañana de este jueves las autoridades de Gobierno encabezadas por el Presidente Gabriel Boric junto a representantes de los tres partidos de Chile Vamos para evaluar un acuerdo que permita destrabar proyectos como el de reforma de pensiones o el pacto tributario. Si bien la oposición insistió en la necesidad de poner énfasis en otros temas como seguridad y la presentación de un proyecto sobre ley antiterrorista, para Tohá el encuentro permite abrir un camino de entendimiento. “Cuando se hacen estas reuniones para hacer un ritual y solamente sacar una fotografía, no sirven. Sirve cuando se habla con la verdad, cuando se dicen las cosas, cuando hay ánimo de enfrentar las cosas. Lo que hicimos en la mañana fue eso, empezar a enfrentar las diferencias”, destacó la jefa de gabinete. La titilar de Interior agregó que “hay que hacer un camino y por eso se va a seguir trabajando. Lo importante es que está la voluntad de dar esos y pasos y hay que persistir para llegar al puerto. Y el puerto es darle respuesta a los chilenos en sus necesidades”. Respecto a la insistencia de los dirigentes de Chile Vamos a que el Ejecutivo debe ingresar las querellas por el caso Convenio, Tohá indicó que es algo que no corresponde ya que la normativa es clara sobre el procedimiento en este tipo de situaciones. “Pensamos que hay una cierta confusión. La manera que tiene el Gobierno en la institucionalidad chilena para perseguir delitos es a través del Consejo de Defensa del Estado. Esa es la función del CDE, actuar ante la justicia en representación del Estado. Así es como se hace”. Al respecto agregó que “cuando se supone que eso se puede reemplazar y que los ministerios presenten acciones directamente, en primer lugar, eso no se puede. La mayoría de los ministerios no puede, no tiene la atribución de presentar querellas”. Esto a diferencia de los casos de acciones violentas en donde el Ministerio del Interior sí tiene la posibilidad de ingresar denuncias ante la justicia, tal como lo hará para perseguir a los responsables de los hechos ocurridos en la Macrozona Sur durante los últimos días, adelantó la propia ministra. La explicación fue reforzada por el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien estimó que “las personas de la oposición que se han referido a la falta de querella probablemente no han leído con detención la ley. Y la ley es bastante clara sobre este punto”. El secretario de Estado explicó que “lo que sí ha hecho el Estado, que es lo que sí ha hecho el Gobierno en ese contexto: Uno, ha hecho las denuncias al Ministerio Público tan pronto ha tomado conocimiento de los antecedentes. Dos, respecto de cada indagación que se realiza se entregan los antecedentes al fiscal respectivo, al Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría General de la República”. Cordero puntualizó que “toda la investigación proactiva que ha estado haciendo el Ejecutivo ha estado cumpliendo estrictamente con las reglas que establece la ley”. Por eso señaló que “de ahí que a nosotros nos sorprenda la insistencia sobre el ejercicio de querellas que una simple lectura de ley permitiría responder la inquietud que algunos de los miembros de la oposición han planteado esta mañana”.

Como una reunión franca calificó la ministra del Interior, Carolina Tohá, el encuentro que sostuvieron la mañana de este jueves las autoridades de Gobierno encabezadas por el Presidente Gabriel Boric junto a representantes de los tres partidos de Chile Vamos para evaluar un acuerdo que permita destrabar proyectos como el de reforma de pensiones o el pacto tributario. Si bien la oposición insistió en la necesidad de poner énfasis en otros temas como seguridad y la presentación de un proyecto sobre ley antiterrorista, para Tohá el encuentro permite abrir un camino de entendimiento. “Cuando se hacen estas reuniones para hacer un ritual y solamente sacar una fotografía, no sirven. Sirve cuando se habla con la verdad, cuando se dicen las cosas, cuando hay ánimo de enfrentar las cosas. Lo que hicimos en la mañana fue eso, empezar a enfrentar las diferencias”, destacó la jefa de gabinete. La titilar de Interior agregó que “hay que hacer un camino y por eso se va a seguir trabajando. Lo importante es que está la voluntad de dar esos y pasos y hay que persistir para llegar al puerto. Y el puerto es darle respuesta a los chilenos en sus necesidades”. Respecto a la insistencia de los dirigentes de Chile Vamos a que el Ejecutivo debe ingresar las querellas por el caso Convenio, Tohá indicó que es algo que no corresponde ya que la normativa es clara sobre el procedimiento en este tipo de situaciones. “Pensamos que hay una cierta confusión. La manera que tiene el Gobierno en la institucionalidad chilena para perseguir delitos es a través del Consejo de Defensa del Estado. Esa es la función del CDE, actuar ante la justicia en representación del Estado. Así es como se hace”. Al respecto agregó que “cuando se supone que eso se puede reemplazar y que los ministerios presenten acciones directamente, en primer lugar, eso no se puede. La mayoría de los ministerios no puede, no tiene la atribución de presentar querellas”. Esto a diferencia de los casos de acciones violentas en donde el Ministerio del Interior sí tiene la posibilidad de ingresar denuncias ante la justicia, tal como lo hará para perseguir a los responsables de los hechos ocurridos en la Macrozona Sur durante los últimos días, adelantó la propia ministra. La explicación fue reforzada por el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien estimó que “las personas de la oposición que se han referido a la falta de querella probablemente no han leído con detención la ley. Y la ley es bastante clara sobre este punto”. El secretario de Estado explicó que “lo que sí ha hecho el Estado, que es lo que sí ha hecho el Gobierno en ese contexto: Uno, ha hecho las denuncias al Ministerio Público tan pronto ha tomado conocimiento de los antecedentes. Dos, respecto de cada indagación que se realiza se entregan los antecedentes al fiscal respectivo, al Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría General de la República”. Cordero puntualizó que “toda la investigación proactiva que ha estado haciendo el Ejecutivo ha estado cumpliendo estrictamente con las reglas que establece la ley”. Por eso señaló que “de ahí que a nosotros nos sorprenda la insistencia sobre el ejercicio de querellas que una simple lectura de ley permitiría responder la inquietud que algunos de los miembros de la oposición han planteado esta mañana”.